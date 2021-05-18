Георгий СУДАКОВ: «Был ошеломлен вызову в сборную Украины»

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков попал в расширенный список сборной Украины при подготовке к Евро-2020.

– Рады тебя видеть в сборной! Вызов в национальную команду много для тебя значит?

– Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

– Не ждал вызова?

– Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен.

– Какие первые впечатления после двух дней работы?

– Тренировки интересные, очень нравятся. Тренерский штаб – итальянцы, уровень невероятный, топ. Все объясняется. А самое главное – интенсивность высочайшая. Вроде бы кажется, что на тренировке ничего особенного, а спустя пару дней есть приятная усталость.

– Сейчас занимаетесь в двухразовом режиме?

– Да, у нас в клубе по одной тренировке, и по времени, наверное, чуть меньше. Была не такая интенсивность. А в сборной серьезные нагрузки. Плюс еще утром были тесты, так что «наелись» прилично.

– Последний тест ты бежал вместе с главным тренером Андреем Шевченко.

– Да, Андрей Николаевич мне помогал. Я уже один остался, и он меня подгонял.