Георгий СУДАКОВ: «Был ошеломлен вызову в сборную Украины»

Хавбек не ожидал попасть даже в расширенный список Андрея Шевченко

  • 18.05.2021 19:45
  • 1022 просмотра
  • 5 комментариев
Георгий СУДАКОВ: «Был ошеломлен вызову в сборную Украины»
© shakhtar.com

18-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков попал в расширенный список сборной Украины при подготовке к Евро-2020.

– Рады тебя видеть в сборной! Вызов в национальную команду много для тебя значит?
– Конечно. Даже больше неожиданно. В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой.

– Не ждал вызова?
– Нет, вообще не ожидал. Увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен.

– Какие первые впечатления после двух дней работы?
– Тренировки интересные, очень нравятся. Тренерский штаб – итальянцы, уровень невероятный, топ. Все объясняется. А самое главное – интенсивность высочайшая. Вроде бы кажется, что на тренировке ничего особенного, а спустя пару дней есть приятная усталость.

– Сейчас занимаетесь в двухразовом режиме?
– Да, у нас в клубе по одной тренировке, и по времени, наверное, чуть меньше. Была не такая интенсивность. А в сборной серьезные нагрузки. Плюс еще утром были тесты, так что «наелись» прилично.

– Последний тест ты бежал вместе с главным тренером Андреем Шевченко.
– Да, Андрей Николаевич мне помогал. Я уже один остался, и он меня подгонял.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.05.2021 20:14
    -1
    Все в шоке, ну ниче все равно останешься за бортом основной обоймы. Из крото тимы, по сути только два игрока уровня основы СБУ - Матвиенко и Степаненко и Трубин - бекап Бущана. Остальные кроты на данный момент даже на резерв не тянут в СБУ.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.05.2021 20:12
    +1
    У Шевы много таких игроков-любимчиков, без игровой практики, а потом удивляемся результатам, когда они на поле. Но зато это ж игрок евроклуба, самих Шахтера и Динамо!
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:06
    0
    Как буяльский в шоке
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:59
    +2
    Где он себя так проявил то что уже вызвали?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 19:51
    +2
    Мы тоже
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:59
    +2
    Где он себя так проявил то что уже вызвали?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 18.05.2021 19:51
    +2
    Мы тоже
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 18.05.2021 20:12
    +1
    У Шевы много таких игроков-любимчиков, без игровой практики, а потом удивляемся результатам, когда они на поле. Но зато это ж игрок евроклуба, самих Шахтера и Динамо!
    Ссылка
    Maks__7777_
    online
      Maks__7777_, 18.05.2021 20:06
    0
    Как буяльский в шоке
    Ссылка
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