Кубковая засуха в динамовских воротах

«Атака выигрывает матчи, а оборона – турниры!» - эти слова Алекса Фергюсона стали крылатыми. Иногда во время цитирования вместо слова «турниры» применяют красноречивое «титулы». Ни одного мяча в игровое время не смогли забить соперники киевского «Динамо» в ворота Дениса Бойко в течение всего розыгрыша! Эта кубковая засуха – не уникальна: трижды до этого киевляне уже отмечались подобным достижением. Ни один другой украинский клуб свои кубковые триумфы – будь то в бывшем СССР, будь то в независимой Украине – не сопровождал подобным успехом.

Болельщицкая натура такова, что хочется видеть своих любимцев в атаке, душа желает многоголевого спектакля, пусть и с пропущенными голами, но с намного большим числом голов забитых. Получать удовольствие от организованности оборонных построений любимой команды могут разве что тонкие ценители футбольного мастерства. Тем не менее, в нынешних успехах «Динамо» весомую роль играет оборона, состоящая из способной амбициозной молодежи, имеющей еще и потенциал роста. Нынешним динамовским оборонцам есть на кого равняться: в свое время три команды-предшественницы проторили сухой путь к заветному трофею.

1982: безголевые одноклубники

Как и теперь, киевское «Динамо» начало кубковую кампанию-82 с четвертьфинальной стадии. Благодаря единственному голу Виктора Хлуса были обыграны будущие чемпионы страны – минские динамовцы. Правда, в марте белорусских футболистов еще не причисляли к фаворитам чемпионата.

В полуфинале подопечные Валерия Лобановского одолели в Киеве уже тбилисских одноклубников – действующих обладателей Кубка кубков. 99 700 зрителей на Республиканском стадионе горячо приветствовали голы Вадима Евтушенко и Леонида Буряка. Александр Сорокалет наглухо закрыл Реваза Челебадзе, а Сергей Журавлев – Рамаза Шенгелия. Все атакующие потуги владевших большую часть матча территориальным преимуществом гостей оказались тщетными.

В финале киевляне доказали свое преимущество над московскими автозаводцами благодаря единственному голу оборонца Сергея Балтачи. В течение всего розыгрыша добросовестно работали на оборону Александр Сорокалет, Сергей Журавлев и Анатолий Демьяненко. В полуфинале и финале компанию им в защите составил Сергей Балтача, а четвертьфинале на помощь пришел Михаил Олефиренко. Кубковое игровое время между вратарями – Виктором Чановым и Михаилом Михайловым – было распределено приблизительно поровну: нынешний тренер голкиперов киевского клуба защищал ворота динамовцев в четвертьфинале, а представитель славной вратарской династии – в финале. В полуфинальном поединке с тбилисцами в основе вышел Чанов, а Михайлов сменил его ближе к финальному свистку.

Итак, даже у таких признанных мастеров атаки как минчанин Петр Василевский, тбилисец Рамаз Шенгелия и автозаводец Андрей Редкоус не получилось пробить динамовских голкиперов!

1996: со стабильным составом защиты

В тот раз «Динамо» начало путь к Кубку со стадии 1/16 финала, и практически в течение всего турнира защитную линию киевского гранда составляли Лужный – Беженар – Головко – Шматоваленко. Лишь в полуфинальном матче незадолго до его окончания Лужного заменил Юрий Дмитрулин. Руководил действиями защитников из вратарской рамы преимущественно Александр Шовковский, только на стартовом этапе – в поединке с новомосковским «Металлургом» – место в воротах занял Андрей Ковтун.

Кроме «Металлурга», оружие перед командой, возглавляемой Йожефом Сабо, сложили «Звезда-НИБАС», «Таврия», «Кремень» и винницкая «Нива». Не самые сильные оппоненты, чего уж там. Но, все-таки, оборону киевлян следует отметить. Она не только на отлично справилась с основным заданием – не пропустить, но и умело помогла форвардам. Дважды по ходу турнира отметился голами Александр Головко.

2006: тривратарская победа

В том сезоне оставить свои ворота на замке в течение всего розыгрыша было наиболее сложно: киевляне стартовали в Кубке со стадии 1/32 финала. На ранних этапах динамовцы отгрузили добрую порцию голов нижелиговым командам – херсонскому «Кристаллу» (5:0) и ивано-франковскому «Спартаку» (7:0). Потом киевляне забили один мяч харьковскому «Металлисту», два – донецкому «Металлургу», три мяча в двух полуфинальных матчах львовским «Карпатам». А в финале благодаря голу бразильского легионера Клебера (в том эпизоде нападающий, к сожалению, получил перелом носа) преодолели сопротивление запорожского «Металлурга». Отмечу особый вклад в неприкосновенность динамовских ворот защитников Горана Гавранчича, Владислава Ващука, Сергея Федорова и Андрея Несмачного. На предыдущих стадиях динамовцам пришлось ко двору и оборонное умение бразильца Родолфо (в финале вышел на последние 10 минут).

А уникальным тот розыгрыш для киевлян сделало участие в матчах на разных стадиях трех голкиперов – Тараса Луценко, Александра Рыбки и Александра Шовковского. И ни одного из них не смогли пробить игроки команд-соперниц! И еще: возглавлял тогдашнее киевское «Динамо» умелый в прошлом защитник, многолетний капитан команды Анатолий Демьяненко.

2021: открытие на перспективу

Как не отметить прогресс молодых динамовских оборонцев! Пара центрбеков Денис Попов – Илья Забарный стала настоящим открытием этого сезона. Юные защитники прибавляли по его ходу, наращивая мускулы как в прямом, так и в переносном смысле. Ювелирные подкаты, уверенная игра на втором этаже, нечастое для молодых игроков умение читать игру – эти положительные качества посодействовали сухости динамовских ворот в Кубке Украины-2020/21.

А полуфинальный матч киевлян против «Агробизнеса» стал уникальным для этой стадии: команда Мирчи Луческу не позволила соперникам нанести ни одного удара в сторону своих ворот! Да и в финале их количество, мягко говоря, не зашкаливало. Заслуживает комплиментов опытный голкипер киевлян Денис Бойко! Он вытянул серию пенальти в четвертьфинале против ковалевского «Колоса», не позволил засомневаться в своем мастерстве и в финале, и в течение всего розыгрыша цементировал динамовскую оборону. А после финального свистка в решающем матче опытный финалист Лиги Европы не смог сдержать слез счастья!

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Организация игры в обороне в свое время помогла, например, сборной Италии под руководством Энцо Беарзота стать чемпионом мира, а сборной Греции во главе с Отто Рехагелем – чемпионом Европы. Когда мы говорим о некачественном футболе, не путаем ли мы качество со зрелищем? И не унижаем ли определенным высокомерием защитников? Кто там в последний раз из оборонцев был удостоен «Золотого мяча»? Итальянец Фабио Каннаваро в 2006-м за победу на чемпионате мира. За десять лет до этого почетная награда нашла немца Маттиаса Заммера. А так, в основном все в восторге от игроков атаки, в то же время массовый болельщик частенько ценит в защитниках разве что умение отдать точный первый пас. Уверен: от невнимания к оборонцам – этого ментального недостатка – следует избавляться: умелые защитники заслуживают уважения!

Киевское «Динамо» в национальных чемпионатах (и СССР, и Украины) нередко пропускало намного меньше других. Однако сезоны, предшествовавшие нынешнему, обострили оборонную проблему киевлян. География поисков селекционерами клуба надежных защитников была весьма широкой, но оказалось, что воспитанники собственной школы вполне могут быть умелыми при обороне своих ворот. Впрочем, молодой динамовской поросли ни в коем случае не стоит останавливаться в прогрессе. И здесь на помощь может прийти Евро. Там наших парней будут испытывать на прочность лучшие европейские мастера. И опыт, полученный в юном возрасте на таком представительном форуме, воистину бесценен! Здоровья и энергии талантливым оборонцам!

Алексей РЫЖКОВ