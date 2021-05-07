Рим. Костюк выступит в квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) выступит в квалификации престижного грунтового турнира WTA в Риме. Сам турнир пройдет 10-16 мая.
В квалификации Костюк получила 13-й номер посева. В первом раунде18-летняя украинка сыграет местной теннисисткой, обладательницей уайлд-кард Нурией Бранкаччо, которая в рейтинге WTA занимает скромное 592-е место.
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Источник — Sport.ua
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