Известный певец Эд Ширан стал спонсором футболок Ипсвича

Известный британский певец Эд Ширан стал спонсором новых футболок мужской и женской команды «Ипсвича».

Соглашение рассчитано на один год. На футболках будет размещен логотип, который, вероятно, посвящен большому концертному туру Ширана.

«Клуб — это большая часть сообщества, и это мой способ выразить свою поддержку», — прокомментировал Ширан свое решение.

Ширан родился в городе Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, но позже переехал в графство Суффолк, административным центром которого является город Ипсвич.

В текущем сезоне футбольный клуб «Ипсвич» занимает 9-е место в Первой лиге Англии, в 45-ти турах набрав 66 очков.

🤝 Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!



👇 #itfc