Известный певец Эд Ширан стал спонсором футболок Ипсвича

Известный британский певец Эд Ширан стал спонсором новых футболок мужской и женской команды «Ипсвича».
Соглашение рассчитано на один год. На футболках будет размещен логотип, который, вероятно, посвящен большому концертному туру Ширана.
«Клуб — это большая часть сообщества, и это мой способ выразить свою поддержку», — прокомментировал Ширан свое решение.
Ширан родился в городе Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, но позже переехал в графство Суффолк, административным центром которого является город Ипсвич.
В текущем сезоне футбольный клуб «Ипсвич» занимает 9-е место в Первой лиге Англии, в 45-ти турах набрав 66 очков.
🤝 Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!— Ipswich Town FC (@IpswichTown) May 6, 2021
👇 #itfc
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