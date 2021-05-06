Известный певец Эд Ширан стал спонсором футболок Ипсвича

Таким образом музыкант выразил поддержку футбольному клубу

  • 06.05.2021 16:34
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Известный певец Эд Ширан стал спонсором футболок Ипсвича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный британский певец Эд Ширан стал спонсором новых футболок мужской и женской команды «Ипсвича».

Соглашение рассчитано на один год. На футболках будет размещен логотип, который, вероятно, посвящен большому концертному туру Ширана.

«Клуб — это большая часть сообщества, и это мой способ выразить свою поддержку», — прокомментировал Ширан свое решение.

Ширан родился в городе Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, но позже переехал в графство Суффолк, административным центром которого является город Ипсвич.

В текущем сезоне футбольный клуб «Ипсвич» занимает 9-е место в Первой лиге Англии, в 45-ти турах набрав 66 очков.

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