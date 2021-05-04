Известная авиакомпания роскошно затроллила Моуриньо

Португалец вскоре возглавит «Рому»

  • 04.05.2021 23:36
  • 1621 просмотр
  • 1 комментарий
Известная авиакомпания роскошно затроллила Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Известная авиакомпания «Ryanair» у себя в Твиттере потроллила Жозе Моуриньо после его назначения на пост главного тренера «Ромы»:

«Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим всего за 14,99 фунтов.

Учитывая, что в «Тоттенхэме» трофеев он не завоевал, ручной клади для этой поездки ему будет достаточно».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 04.05.2021 23:45
    +5
    Тонкий гумор
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 04.05.2021 23:45
    +5
    Тонкий гумор
    Ссылка
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