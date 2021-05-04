Известная авиакомпания роскошно затроллила Моуриньо

Известная авиакомпания «Ryanair» у себя в Твиттере потроллила Жозе Моуриньо после его назначения на пост главного тренера «Ромы»:

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6 — Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021

«Жозе будет рад узнать, что сейчас мы летаем из Лондона в Рим всего за 14,99 фунтов.

Учитывая, что в «Тоттенхэме» трофеев он не завоевал, ручной клади для этой поездки ему будет достаточно».