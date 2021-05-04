ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой

Официальный сайт «Ромы» проинформировал о подписании контракта с наставником Жозе Моуриньо, который начнет работу с командой с сезона 2021/22.

Сегодня римский клуб объявил об уходе тренера Паулу Фонсеки, который доработает нынешний сезон и освободит место для другого португальца.

Моуриньо подписал контракт на 2 года. Нынешний сезон Моуриньо начинал в «Тоттенхэме», однако в апреле был уволен.

58-летний специалист ранее крайне успешно работал в Италии с «Интером», выиграв два Скудетто, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.

