ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой

Один португалец заменил другого в римском клубе

  • 04.05.2021 16:27
  • 426 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Ромы» проинформировал о подписании контракта с наставником Жозе Моуриньо, который начнет работу с командой с сезона 2021/22.

Сегодня римский клуб объявил об уходе тренера Паулу Фонсеки, который доработает нынешний сезон и освободит место для другого португальца.

Моуриньо подписал контракт на 2 года. Нынешний сезон Моуриньо начинал в «Тоттенхэме», однако в апреле был уволен.

58-летний специалист ранее крайне успешно работал в Италии с «Интером», выиграв два Скудетто, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.
 

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Источник — ФК Рома

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Комментарии
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 04.05.2021 16:33
    +1
    Срубит бабла итут
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 16:32
    0
    УПЛ все ближе
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 16:31
    +1
    Ссылка
    FanVadimam
    online
      FanVadimam, 04.05.2021 16:33
    +1
    Срубит бабла итут
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 16:31
    +1
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.05.2021 16:32
    0
    УПЛ все ближе
    Ссылка
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