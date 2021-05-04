ОФИЦИАЛЬНО. Жозе Моуриньо подписал контракт с Ромой

Официальный сайт «Ромы» проинформировал о подписании контракта с наставником Жозе Моуриньо, который начнет работу с командой с сезона 2021/22.
Сегодня римский клуб объявил об уходе тренера Паулу Фонсеки, который доработает нынешний сезон и освободит место для другого португальца.
Моуриньо подписал контракт на 2 года. Нынешний сезон Моуриньо начинал в «Тоттенхэме», однако в апреле был уволен.
58-летний специалист ранее крайне успешно работал в Италии с «Интером», выиграв два Скудетто, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии.
𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝— AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021
The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.
#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp
Источник — ФК Рома
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