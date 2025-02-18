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Италия
18 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:24
142
0

Парма уже определилась с новым главным тренером

Экс-игрок миланского «Интера» Кристиан Киву уже подписал контракт с клубом

18 февраля 2025, 04:19 | Обновлено 18 февраля 2025, 04:24
142
0
Парма уже определилась с новым главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний румынский специалист Кристиан Киву вскоре станет главным тренером «Пармы».

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Ди Марцио отмечает, что Киву уже прибыл в Парму и подписал контракт с клубом на полтора года. Также источник сообщает, что нового тренера представят в течение сегодняшнего дня.

Кристиан Киву известен итальянским болельщикам благодаря своим выступлениям за «Интер» и «Рому».

Как тренер, Киву работал с молодежными командами итальянского «Интера».

Ранее стало известно, что «Парма» уволила главного тренера из-за плохих результатов.

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Джанлука Ди Марцио Кристиан Киву чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Парма
Александр Сильченко Источник: Джанлука Ди Марцио
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