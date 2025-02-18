Парма уже определилась с новым главным тренером
Экс-игрок миланского «Интера» Кристиан Киву уже подписал контракт с клубом
44-летний румынский специалист Кристиан Киву вскоре станет главным тренером «Пармы».
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
Ди Марцио отмечает, что Киву уже прибыл в Парму и подписал контракт с клубом на полтора года. Также источник сообщает, что нового тренера представят в течение сегодняшнего дня.
Кристиан Киву известен итальянским болельщикам благодаря своим выступлениям за «Интер» и «Рому».
Как тренер, Киву работал с молодежными командами итальянского «Интера».
Ранее стало известно, что «Парма» уволила главного тренера из-за плохих результатов.
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