ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона

48-летний главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека покинет клуб по окончании сезона.
Об этом говорится в официальном заявлении «Ромы».
«От имени всех сотрудников «Ромы» мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет», — заявил президент «Ромы» Дэн Фридкин.
Фонсека возглавляет «Рому» с лета 2019 года. С 2016 по 2019 годы специалист работал главным тренером донецкого «Шахтера».
После 34-х сыгранных туров в текущем сезоне «Рома» занимает 7-е место в чемпионате Италии, набрав 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 58-53. Также «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, где в первом матче уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6.
Источник — ФК Рома
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Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
Он бывало обсирался по пять раз в день и ничего
Ну все, гляди терь на Рому, а не Милан
Он бывало обсирался по пять раз в день и ничего
А ещё «не удивлён»
И все кто его чмырит и пинает.. ну или не понимает его вокзальный юморок - автоматически болеют за Шахтер
Можуть запросити куди завгодно - хоч в АПЛ, хоч в Азію, хоч в Штати.
Швидше за все, вигулькне або в лідерах Португалії, або в кцапських монстрах, або в євросередняку.
Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
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