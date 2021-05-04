ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона

Специалист уйдет из итальянского клуба

  • 04.05.2021 13:34
  • 2120 просмотров
  • 63 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека покинет клуб по окончании сезона.

Об этом говорится в официальном заявлении «Ромы».

«От имени всех сотрудников «Ромы» мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет», — заявил президент «Ромы» Дэн Фридкин.

Фонсека возглавляет «Рому» с лета 2019 года. С 2016 по 2019 годы специалист работал главным тренером донецкого «Шахтера».

После 34-х сыгранных туров в текущем сезоне «Рома» занимает 7-е место в чемпионате Италии, набрав 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 58-53. Также «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, где в первом матче уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рома

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:11
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:06
    прям фан личный твой если не сказать фанатик
    Фанатик конечно я ж пинал и поощрил его тут каждый день! Правда все было по делу
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 15:11
    +1
    ENJOY, 04.05.2021 15:09
    Может да, Жекафанни потребовал усиления и Несенюк проплатил Шмони интернет и дал бутылку водки дешевой
    💯%
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:09
    +1
    Maкs_7777_, 04.05.2021 15:06
    Он же там пропадал он на пол года ,умал подлечился там пол Одессой в реб центре ,,оказывается ещё хуже стал он и .ота кусок :випшман пропал после того как ты его рассекретил так это выползло недоразвитое в один момент с Серж пиндером ,их что клонирует несенюк -D
    Может да, Жекафанни потребовал усиления и Несенюк проплатил Шмони интернет и дал бутылку водки дешевой
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 15:06
    +1
    ENJOY, 04.05.2021 15:00
    Конечно дыбил, ты сомневался !?
    Он же там пропадал он на пол года ,умал подлечился там пол Одессой в реб центре ,,оказывается ещё хуже стал он и .ота кусок :випшман пропал после того как ты его рассекретил так это выползло недоразвитое в один момент с Серж пиндером ,их что клонирует несенюк -D
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:06
    0
    ENJOY, 04.05.2021 15:06
    Было.. так вот это Люмпен вонючий меня туда постоянно отправлял своими многочисленными аккаунтами..
    Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
    Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
    прям фан личный твой если не сказать фанатик
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:06
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:02
    я про эту херь только слышу регулярно) и шо реально такое было или это миф местный?)
    Было.. так вот это Люмпен вонючий меня туда постоянно отправлял своими многочисленными аккаунтами..
    Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
    Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:03
    +1
    Maкs_7777_, 04.05.2021 14:54
    А он каким боком к шахте,шмоня ты что д...бил
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:02
    0
    ENJOY, 04.05.2021 15:01
    Могут конечно!!))
    Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
    я про эту херь только слышу регулярно) и шо реально такое было или это миф местный?)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:01
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:00
    в бан могут определить же ... хотя тут надо много высеров пока админы очухаются
    Могут конечно!!))
    Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:01
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:59
    Вообще по красоте.. так сказать имиджевая победа!! Теперь можно спокойно готовиться к полноценному межсезонью
    Ну как видишь хоть его и пытаются свадебным генералом обозначить, но реальный большой прогресс у шахты случился именно с его приходом, далее топтание на месте преимущественно при португалах
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:00
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:58
    короче, запасайся попкорном.. это будут постоянные унижения Шмони
    в бан могут определить же ... хотя тут надо много высеров пока админы очухаются
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:00
    0
    Maкs_7777_, 04.05.2021 14:54
    А он каким боком к шахте,шмоня ты что д...бил
    Конечно дыбил, ты сомневался !?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:59
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    Зато дедку румынскому повезло как раз, ДК пошло на подъем, а шахта на спад, в итоге красиво в упл вернулся
    Вообще по красоте.. так сказать имиджевая победа!! Теперь можно спокойно готовиться к полноценному межсезонью
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:58
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    лоперамид в помощь?
    короче, запасайся попкорном.. это будут постоянные унижения Шмони
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:56
    Согласен.. не солидно((
    Зато дедку румынскому повезло как раз, ДК пошло на подъем, а шахта на спад, в итоге красиво в упл вернулся
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:56
    Да пох..
    Он бывало обсирался по пять раз в день и ничего
    лоперамид в помощь?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:56
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:54
    Не солидно как-то имея с десяток далеко не самых дешевых мартышек лететь везде
    Согласен.. не солидно((
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:56
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:54

    Ну все, гляди терь на Рому, а не Милан
    Да пох..
    Он бывало обсирался по пять раз в день и ничего
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:55
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:54
    Да, «обтекай» это его любимое
    А ещё «не удивлён»
    И все кто его чмырит и пинает.. ну или не понимает его вокзальный юморок - автоматически болеют за Шахтер
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:54
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:52
    Да пох.. в этом сезоне кто только Шахту не обыгрывал (
    Не солидно как-то имея с десяток далеко не самых дешевых мартышек лететь везде
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 15:11
    +1
    ENJOY, 04.05.2021 15:09
    Может да, Жекафанни потребовал усиления и Несенюк проплатил Шмони интернет и дал бутылку водки дешевой
    💯%
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:09
    +1
    Maкs_7777_, 04.05.2021 15:06
    Он же там пропадал он на пол года ,умал подлечился там пол Одессой в реб центре ,,оказывается ещё хуже стал он и .ота кусок :випшман пропал после того как ты его рассекретил так это выползло недоразвитое в один момент с Серж пиндером ,их что клонирует несенюк -D
    Может да, Жекафанни потребовал усиления и Несенюк проплатил Шмони интернет и дал бутылку водки дешевой
    Ссылка
    Maкs_7777_
    online
      Maкs_7777_, 04.05.2021 15:06
    +1
    ENJOY, 04.05.2021 15:00
    Конечно дыбил, ты сомневался !?
    Он же там пропадал он на пол года ,умал подлечился там пол Одессой в реб центре ,,оказывается ещё хуже стал он и .ота кусок :випшман пропал после того как ты его рассекретил так это выползло недоразвитое в один момент с Серж пиндером ,их что клонирует несенюк -D
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 04.05.2021 15:03
    +1
    Maкs_7777_, 04.05.2021 14:54
    А он каким боком к шахте,шмоня ты что д...бил
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:12
    +1
    ENJOY, 04.05.2021 14:08
    Ой, да ладно, они уже года четыре выше пятого не поднимались
    При нормальных ресурсах, такой се результат, не?
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 04.05.2021 14:10
    +1
    Чудове реноме - від скромної Браги через східно-європейський монстр Шахтар прийшов на 2 роки в Рому.
    Можуть запросити куди завгодно - хоч в АПЛ, хоч в Азію, хоч в Штати.
    Швидше за все, вигулькне або в лідерах Португалії, або в кцапських монстрах, або в євросередняку.
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:08
    +1
    Alex86 1, 04.05.2021 13:59
    физрук гребаный превратил римлян в середняка какого-то
    Ой, да ладно, они уже года четыре выше пятого не поднимались
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 13:59
    +1
    Burevesynik, 04.05.2021 13:53
    шота как-то неожиданно... клуб-то пока не на дне...
    физрук гребаный превратил римлян в середняка какого-то
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 04.05.2021 13:53
    +1
    шота как-то неожиданно... клуб-то пока не на дне...
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:11
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:06
    прям фан личный твой если не сказать фанатик
    Фанатик конечно я ж пинал и поощрил его тут каждый день! Правда все было по делу
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:06
    0
    ENJOY, 04.05.2021 15:06
    Было.. так вот это Люмпен вонючий меня туда постоянно отправлял своими многочисленными аккаунтами..
    Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
    Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
    прям фан личный твой если не сказать фанатик
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:06
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:02
    я про эту херь только слышу регулярно) и шо реально такое было или это миф местный?)
    Было.. так вот это Люмпен вонючий меня туда постоянно отправлял своими многочисленными аккаунтами..
    Как бороться с этим!? Тоже создавать аккаунты и накручивать себе +.. у меня было 6-7 аккаунтов специально для таких ситуаций.. ток вот, их иногда не хватало
    Представь сколько их было у него!? я знал как минимум с десяток, с которых он писал регулярно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:02
    0
    ENJOY, 04.05.2021 15:01
    Могут конечно!!))
    Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
    я про эту херь только слышу регулярно) и шо реально такое было или это миф местный?)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:01
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 15:00
    в бан могут определить же ... хотя тут надо много высеров пока админы очухаются
    Могут конечно!!))
    Ты застал времена , когда за 20 минусов в коментах отправляли в бан автоматически!?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:01
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:59
    Вообще по красоте.. так сказать имиджевая победа!! Теперь можно спокойно готовиться к полноценному межсезонью
    Ну как видишь хоть его и пытаются свадебным генералом обозначить, но реальный большой прогресс у шахты случился именно с его приходом, далее топтание на месте преимущественно при португалах
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 15:00
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:58
    короче, запасайся попкорном.. это будут постоянные унижения Шмони
    в бан могут определить же ... хотя тут надо много высеров пока админы очухаются
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 15:00
    0
    Maкs_7777_, 04.05.2021 14:54
    А он каким боком к шахте,шмоня ты что д...бил
    Конечно дыбил, ты сомневался !?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:59
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    Зато дедку румынскому повезло как раз, ДК пошло на подъем, а шахта на спад, в итоге красиво в упл вернулся
    Вообще по красоте.. так сказать имиджевая победа!! Теперь можно спокойно готовиться к полноценному межсезонью
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 04.05.2021 14:58
    0
    Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    лоперамид в помощь?
    короче, запасайся попкорном.. это будут постоянные унижения Шмони
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.05.2021 14:57
    0
    ENJOY, 04.05.2021 14:56
    Согласен.. не солидно((
    Зато дедку румынскому повезло как раз, ДК пошло на подъем, а шахта на спад, в итоге красиво в упл вернулся
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности