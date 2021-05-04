ОФИЦИАЛЬНО: Фонсека покинет Рому по завершении сезона

48-летний главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека покинет клуб по окончании сезона.

Об этом говорится в официальном заявлении «Ромы».

«От имени всех сотрудников «Ромы» мы хотели бы поблагодарить Паулу Фонсеку за упорный труд и лидерство, продемонстрированные в течение этих двух лет», — заявил президент «Ромы» Дэн Фридкин.

Фонсека возглавляет «Рому» с лета 2019 года. С 2016 по 2019 годы специалист работал главным тренером донецкого «Шахтера».

После 34-х сыгранных туров в текущем сезоне «Рома» занимает 7-е место в чемпионате Италии, набрав 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 58-53. Также «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, где в первом матче уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:6.