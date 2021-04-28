Организаторы Уимблдона получили по страховке £180 млн из-за отмены турнира

Организаторы Уимблдона получили полностью выплату по страховке в размере 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов).
Причиной стала отмена турнира в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году турнир Большого шлема в Англии планируется провести с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на 25%.
Breaking: @Wimbledon says it has received all of its pandemic insurance, totalling £180m, from the 2020 cancellation.— Tennis Majors (@Tennis_Majors) April 27, 2021
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.