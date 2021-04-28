Организаторы Уимблдона получили по страховке £180 млн из-за отмены турнира

В 2021 году турнир Большого шлема планируется провести с 28 июня по 11 июля

  • 28.04.2021 01:23
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Организаторы Уимблдона получили по страховке £180 млн из-за отмены турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы Уимблдона получили полностью выплату по страховке в размере 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов).

Причиной стала отмена турнира в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году турнир Большого шлема в Англии планируется провести с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на 25%.

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Источник — Twitter

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