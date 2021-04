Организаторы Уимблдона получили по страховке £180 млн из-за отмены турнира

Организаторы Уимблдона получили полностью выплату по страховке в размере 180 млн фунтов стерлингов (примерно 250 млн долларов).

Причиной стала отмена турнира в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году турнир Большого шлема в Англии планируется провести с 28 июня по 11 июля, трибуны будут заполнены на 25%.

