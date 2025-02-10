От Уимблдона до убийства жены. Умер эстонский теннисист Тоомас Лейус

На 84-м году жизни скончался известный эстонский теннисист Тоомас Лейус.

Во времена советского союза он десять раз становился чемпионом страны, а в 1959 году победил на юношеском Уимблдоне.

В 1964 году стал финалистом турнира в лондонском Королевском клубе. Через год удачно выступил на Универсиаде и получил три серебряные медали.

На Универсиаде 1970 года завоевал золото в смешанном парном разряде и две серебряные медали в одиночном и парном разрядах.

Несколько раз признавался спортсменом года в Эстонии.

В 1974 году, придя домой, увидел жену с другим мужчиной. Из-за ревности задушил женщину и был приговорен к восьми годам лишения свободы. Однако, отбыв всего три года за хорошее поведение, был освобожден.

В Эстонии не остался и уехал работать тренером – сначала в Узбекистан, а затем в Грузию. Также занимался тренерской деятельностью в Финляндии и Германии.

В Эстонию вернулся только в 1997 году. Был тренером известной эстонской теннисистки Марет Ани.

Тоомас Лейус умер 8 февраля.