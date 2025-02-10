Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. От Уимблдона до убийства жены. Умер эстонский теннисист Тоомас Лейус
Другие новости
10 февраля 2025, 20:40 |
560
0

От Уимблдона до убийства жены. Умер эстонский теннисист Тоомас Лейус

Спортсмен был одним из лучших в своей стране

10 февраля 2025, 20:40 |
560
0
От Уимблдона до убийства жены. Умер эстонский теннисист Тоомас Лейус
TERJE LEPP. Тоомас Лейус

На 84-м году жизни скончался известный эстонский теннисист Тоомас Лейус.

Во времена советского союза он десять раз становился чемпионом страны, а в 1959 году победил на юношеском Уимблдоне.

В 1964 году стал финалистом турнира в лондонском Королевском клубе. Через год удачно выступил на Универсиаде и получил три серебряные медали.

На Универсиаде 1970 года завоевал золото в смешанном парном разряде и две серебряные медали в одиночном и парном разрядах.

Несколько раз признавался спортсменом года в Эстонии.

В 1974 году, придя домой, увидел жену с другим мужчиной. Из-за ревности задушил женщину и был приговорен к восьми годам лишения свободы. Однако, отбыв всего три года за хорошее поведение, был освобожден.

В Эстонии не остался и уехал работать тренером – сначала в Узбекистан, а затем в Грузию. Также занимался тренерской деятельностью в Финляндии и Германии.

В Эстонию вернулся только в 1997 году. Был тренером известной эстонской теннисистки Марет Ани.

Тоомас Лейус умер 8 февраля.

По теме:
Умер легендарный игрок Ньюкасла, который помогал клубу выигрывать трофеи
Ему было 28 лет. Боксер умер в больнице после поражения нокаутом
Экс-игрок Вашингтон Кэпиталс умер на 48-м году жизни
Уимблдон (теннис) смерть убийство теннис
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10 февраля 2025, 08:44 2
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Питер Фьюри – об Александре

Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Баскетбол | 09 февраля 2025, 21:58 8
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию

Женская сборная с трудом одолела аутсайдера в ничего не решающем матче

Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
Теннис | 10.02.2025, 13:59
Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
Рейтинг АТР. Де Минаур опустил Джоковича и Медведева, украинец – в топ-300!
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10.02.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Футбол | 09.02.2025, 19:51
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем