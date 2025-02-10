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Англия
10 февраля 2025, 19:38 |
528
0

Умер легендарный игрок Ньюкасла, который помогал клубу выигрывать трофеи

Джон Тюдор после завершения карьеры владел сетью пабов в Англии

10 февраля 2025, 19:38 |
528
0
Умер легендарный игрок Ньюкасла, который помогал клубу выигрывать трофеи
Empics Sport. Джон Тюдор

На 79-м году жизни скончался экс-игрок английских клубов «Ковентри Сити», «Ньюкасл Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» и «Сток Сити» Джон Тюдор.

Начинал в местной детской команде «Илкестон Таун». Именно из этой футбольной школы его пригласили в «Ковентри Сити». Играл на позиции форварда.

В первом сезоне сыграл 17 матчей, забил 8 мячей и одержал с «Ковентри» победу во Втором дивизионе страны. Однако в Первой лиге Англии команда была аутсайдером, и Джон Тюдор перешел в «Шеффилд Юнайтед».

За два сезона в новом клубе Тюдор сыграл 78 матчей и забил 33 мяча. К тому времени игрока заметил «Ньюкасл Юнайтед», и в сезоне 1970/71 форвард подписал соглашение с «сороками».

С «Ньюкаслом» нападающий выиграл Англо-итальянский кубок и дважды получил трофей Texaco. В середине 70-х годов прошлого века он был лучшим бомбардиром клуба. За 164 матча забил 53 гола.

Когда Тюдору исполнилось более 30 лет, он начал уступать место в составе младшим футболистам. Поэтому в 1976-м покинул «Ньюкасл» и перешел в «Сток Сити».

Завершал карьеру в бельгийском «Генте». За два сезона сыграл 40 матчей и забил 16 мячей.

После завершения карьеры стал владельцем сети пабов в Дербишире. Также некоторое время работал в США директором тренерской программы в клубе «Тонка Юнайтед» из Миннесоты.

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чемпионат Англии по футболу смерть Ньюкасл Шеффилд Юнайтед Сток Сити Ковентри
Александр Сильченко Источник: The Sun
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