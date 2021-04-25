Надаль в эпичной битве в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне

25 апреля состоялся финал грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.



В матче за титул испанец Рафаэль Надаль (№3 ATP) в трех сетах одолел грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP).



Барселона. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:7(5), 7:5

Отметим, что во втором сете грек отыграл два матчбола, а в третьем Стефанос уже сам был на расстоянии одного выигранного очка от победы.



Для Надаля это уже 12-й титул на кортах Барселоны и 87-й в карьере. Благодаря этой победе он вернет себе второе место в мировом рейтинге.



Циципас второй раз играл в финале соревнований в Барселоне и во второй раз проиграл «королю грунта». В этом месяце грек уже выиграл грунтовый Мастерс в Монте-Карло.