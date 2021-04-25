Надаль в эпичной битве в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне

В финале испанец оказался сильнее Стефаноса Циципаса

  • 25.04.2021 20:59
  • 1438 просмотров
  • 0 комментариев
Надаль в эпичной битве в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

25 апреля состоялся финал грунтового турнира ATP 500 в Барселоне.
 
В матче за титул испанец Рафаэль Надаль (№3 ATP) в трех сетах одолел грека Стефаноса Циципаса (№5 ATP).
 
Барселона. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:7(5), 7:5

Отметим, что во втором сете грек отыграл два матчбола, а в третьем Стефанос уже сам был на расстоянии одного выигранного очка от победы.
 
Для Надаля это уже 12-й титул на кортах Барселоны и 87-й в карьере. Благодаря этой победе он вернет себе второе место в мировом рейтинге.
 
Циципас второй раз играл в финале соревнований в Барселоне и во второй раз проиграл «королю грунта». В этом месяце грек уже выиграл грунтовый Мастерс в Монте-Карло

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности