Рублев повержен в Монте-Карло. Циципас выиграл дебютный Мастерс

Одна из главных побед в карьере греческого теннисиста

  • 18.04.2021 17:30
  • 948 просмотров
  • 0 комментариев
Рублев повержен в Монте-Карло. Циципас выиграл дебютный Мастерс
© UkraineGetty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) выиграл дебютный турнир престижной серии Мастерс.
 
В финале соревнований в Монте-Карло грек в двух сетах разобрался с Андреем Рублевым из России (№8 ATP).
 
Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:3
 
Для Циципаса это первая победа на таком престижном турнире, ранее он проиграл два финала Мастерсов (Торонто-2018 і Мадрид-2019). Стефанос стал первым представителем своей страны, которому удалось выиграть турнир подобной категории.
 
Рублев впервые сражался в финале Мастерса. Оба теннисиста со следующей недели возглавят Чемпионскую гонку ATP.
 
Счет личных встреч Циципаса и Рублева после финала в Монако сравнялся – 4-4.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности