Рублев повержен в Монте-Карло. Циципас выиграл дебютный Мастерс

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) выиграл дебютный турнир престижной серии Мастерс.



В финале соревнований в Монте-Карло грек в двух сетах разобрался с Андреем Рублевым из России (№8 ATP).



Монте-Карло. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:3



Для Циципаса это первая победа на таком престижном турнире, ранее он проиграл два финала Мастерсов (Торонто-2018 і Мадрид-2019). Стефанос стал первым представителем своей страны, которому удалось выиграть турнир подобной категории.



Рублев впервые сражался в финале Мастерса. Оба теннисиста со следующей недели возглавят Чемпионскую гонку ATP.



Счет личных встреч Циципаса и Рублева после финала в Монако сравнялся – 4-4.