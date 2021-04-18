Рублев повержен в Монте-Карло. Циципас выиграл дебютный Мастерс

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№5 ATP) выиграл дебютный турнир престижной серии Мастерс.
В финале соревнований в Монте-Карло грек в двух сетах разобрался с Андреем Рублевым из России (№8 ATP).
Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:3
Для Циципаса это первая победа на таком престижном турнире, ранее он проиграл два финала Мастерсов (Торонто-2018 і Мадрид-2019). Стефанос стал первым представителем своей страны, которому удалось выиграть турнир подобной категории.
Рублев впервые сражался в финале Мастерса. Оба теннисиста со следующей недели возглавят Чемпионскую гонку ATP.
Счет личных встреч Циципаса и Рублева после финала в Монако сравнялся – 4-4.
Источник — Sport.ua
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