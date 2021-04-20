Линекер высмеял идею Переса сократить футбольные матчи

Легендарный форвард раскритиковал идею президента «Реала»

  • 20.04.2021 16:31
  • 1149 просмотров
  • 1 комментарий
Линекер высмеял идею Переса сократить футбольные матчи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Ранее президент «Реала» и новосозданной Суперлиги Флорентино Перес предложил сократить длительность футбольных матчей.

Это решение очень не понравилось легендарному форварду, а ныне телеэксперту Гари Линекеру:

«Отличная идея. Давайте два тайма по 5 минут и 45-минутный перерыв для рекламной паузы», - написал Линекер у себя в Твиттере.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:39
    +1
    Еще просмотр судьями ВАР надо сделать не менее 15 минут, а в это время пускать рекламу.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 20.04.2021 16:39
    +1
    Еще просмотр судьями ВАР надо сделать не менее 15 минут, а в это время пускать рекламу.
    Ссылка
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