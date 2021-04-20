Линекер высмеял идею Переса сократить футбольные матчи

Ранее президент «Реала» и новосозданной Суперлиги Флорентино Перес предложил сократить длительность футбольных матчей.

Это решение очень не понравилось легендарному форварду, а ныне телеэксперту Гари Линекеру:

Great idea. Let’s go with 5 minutes each way and a 45 minute halftime for commercials. This fella 🤮 https://t.co/oVRC10dpwk — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 20, 2021

«Отличная идея. Давайте два тайма по 5 минут и 45-минутный перерыв для рекламной паузы», - написал Линекер у себя в Твиттере.