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  4. Винисиус хочет получать в Реале больше, чем Мбаппе. Что решил Реал?
Испания
15 февраля 2025, 12:17 |
269
0

Винисиус хочет получать в Реале больше, чем Мбаппе. Что решил Реал?

Мадридский клуб не собирается соглашаться на все условия бразильца

15 февраля 2025, 12:17 |
269
0
Винисиус хочет получать в Реале больше, чем Мбаппе. Что решил Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Руководство мадридского «Реала» и бразильский вингер Винисиус Жуниор продолжают переговоры о новом контракте, однако далеки от заключения сделки.

«Сливочные» сделали первое предложение игроку, которое тот отклонил из-за неудовлетворительных финансовых условий. Позже состоялась вторая встреча между клубом и окружением Винисиуса, где представители «Реала» узнали требования футболиста.

Сообщается, что в Мадриде три игрока – бразилец, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем – получают самую высокую зарплату в команде, которая составляет 15 млн евро после уплаты налогов. Винисиус требует в новом контракте сумму в 25 млн евро «чистыми».

Руководство «Реала» не собирается нарушать финансовый баланс, потому что понимает, что в таком случае и другие игроки захотят улучшенные условия. Кроме этого, Винисиус получает внушительный бонус от клуба, который сохранится при продлении контракта.

Президент Флорентино Перес понимает, что испанский клуб не сможет конкурировать с представителями Саудовской Аравии, поэтому готов выставить ценник на бразильца, если все переговоры не принесут никакого результата.

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Николай Титюк Источник
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