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  4. Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Испания
07 февраля 2025, 21:02 |
2150
4

Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом

Мадридский клуб собирается сделать второе предложение с улучшенными условиями

07 февраля 2025, 21:02 |
2150
4
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение руководства команды о продлении контракта. Об этом сообщил The Atletic:

«Реал начал переговоры с Винисиусом о новом контракте, но первое предложение о продлении было отклонено игроком и его командой. Действующие условия контракта бразильского игрока действуют до 2027 года и включают пункт об отступных в размере 1 млрд евро.

Винисиус-младший и его представители ищут увеличение компенсации, чтобы точнее отразить его позицию одного из лучших игроков мира. Его текущая годовая зарплата составляет около 15 млн евро за вычетом налогов, после получения различных бонусов.

По просьбе клуба в середине января в Вальдебебасе состоялась встреча между членами правления Мадрида и лагерем Винисиуса-младшего, а также членом семьи игрока. Первоначальное предложение клуба, включавшее увеличение зарплаты, было отклонено. Ожидается, что «сливочные» сделают второе предложение с улучшенными условиями», – сообщает издание.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 16 матчей в чемпионате, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Винисиус Жуниор продление контракта
Николай Титюк Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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Wlad West
Эту нарваную макаку надо уже физдить.
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+1
Артур Отаманчук
Его в Мадриде обзывают обезьяной, какой нормальной мартышке такое понравится??
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+1
Saar
а говорили, що йому тут в Реалі ну прсто , як в нірвані- кайф
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+1
Falko
Тобто, на думку команди Вінісіуса він уже "один із найкращих", а не "найкращий"?
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0
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