Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение руководства команды о продлении контракта. Об этом сообщил The Atletic:

«Реал начал переговоры с Винисиусом о новом контракте, но первое предложение о продлении было отклонено игроком и его командой. Действующие условия контракта бразильского игрока действуют до 2027 года и включают пункт об отступных в размере 1 млрд евро.

Винисиус-младший и его представители ищут увеличение компенсации, чтобы точнее отразить его позицию одного из лучших игроков мира. Его текущая годовая зарплата составляет около 15 млн евро за вычетом налогов, после получения различных бонусов.

По просьбе клуба в середине января в Вальдебебасе состоялась встреча между членами правления Мадрида и лагерем Винисиуса-младшего, а также членом семьи игрока. Первоначальное предложение клуба, включавшее увеличение зарплаты, было отклонено. Ожидается, что «сливочные» сделают второе предложение с улучшенными условиями», – сообщает издание.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 16 матчей в чемпионате, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.