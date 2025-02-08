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  4. У Анчелотти и Переса произошел спор относительно легенды. Известны детали
Испания
08 февраля 2025, 19:17 |
1817
0

У Анчелотти и Переса произошел спор относительно легенды. Известны детали

Карло хочет давать больше игрового времени Модричу

08 февраля 2025, 19:17 |
1817
0
У Анчелотти и Переса произошел спор относительно легенды. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Лука Модрич

У главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и руководства «королевского клуба возник спор относительно легенды клуба Луки Модрича.

По информации авторитетного испанского портала Relevo, Анчелотти считает Модрича до сих пор важным игроком клуба и хочет давать ему больше игрового времени. Руководство «бланкос» во главе с Флорентино Пересом уважает хорвата, но считает, что он не должен быть ключевым игроком в важных матчах для «Реала».

В этом сезоне на клубном уровне Модрич провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал шесть передач.

Ранее сообщалось, что легендарный Модрич разнес суперзвезду «Реала» Винисиуса из-за его игры в последнем матче.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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