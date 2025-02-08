У Анчелотти и Переса произошел спор относительно легенды. Известны детали

У главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и руководства «королевского клуба возник спор относительно легенды клуба Луки Модрича.

По информации авторитетного испанского портала Relevo, Анчелотти считает Модрича до сих пор важным игроком клуба и хочет давать ему больше игрового времени. Руководство «бланкос» во главе с Флорентино Пересом уважает хорвата, но считает, что он не должен быть ключевым игроком в важных матчах для «Реала».

В этом сезоне на клубном уровне Модрич провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал шесть передач.

Ранее сообщалось, что легендарный Модрич разнес суперзвезду «Реала» Винисиуса из-за его игры в последнем матче.