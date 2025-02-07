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  4. Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Испания
07 февраля 2025, 05:12 |
1244
0

Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход

Напряжение вокруг бразильца растет

07 февраля 2025, 05:12 |
1244
0
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид может остаться без суперзвездного нападающего Винисиуса Жуниора.

Напряжение вокруг бразильского игрока растет. Многим в клубе не нравится его характер, испанские СМИ утверждают, что Винисиус был раскритикован легендой «Реала» Лукой Модричем в последнем матче Кубка Короля против «Леганеса» (3:2). Хорвату не понравилось то, что бразилец не отрабатывал в обороне в ключевые минуты матча. Между руководством «Реал» и Винисиусом также растет напряжение – все это все больше побуждает бразильца поддаться на рекордное предложение из Саудовской Аравии и покинуть мадридский клуб летом.

Если Винисиус решит покинуть клуб, то «Реал» его продаст. В Мадриде не считают бразильца неприкосновенным.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 28 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Лука Модрич
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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