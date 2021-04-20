Матчи длятся слишком долго? Перес готов сократить футбольные поединки

Президент «Реала» обеспокоен снижением интереса к футболу среди молодежи

  • 20.04.2021 11:04
  • 4869 просмотров
  • 23 комментария
Матчи длятся слишком долго? Перес готов сократить футбольные поединки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес, являющийся одним из инициаторов создания Европейской Суперлиги, считает, что современному футболу необходимы срочные перемены.

«Футбол должен развиваться, он должен меняться и адаптироваться ко времени, в котором мы живем. Интерес к футболу гаснет, аудитория уменьшается, нужно что-то делать. Молодые люди больше не интересуются футболом. У них есть другие площадки, чтобы отвлечься. Сейчас футбол потерял свою привлекательность среди молодежи.

Молодые люди говорят, что игра для них слишком долгая. «Реал» существует с 1902 года, посмотрите, сколько времени прошло. Иногда мы не находим взаимопонимания с нашими внуками, это новое поколение, и мы должны приложить усилия, чтобы понять их. Если молодые люди говорят, что игра слишком длинная, возможно, ее стоит сократить», — отметил Перес.

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Источник — Marca

(15 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 12:13
    +1
    Хотя тут ничего крамольного нет .
    Проводили исследования, даже на матчах европейских Топ-лиг.
    Чистыми матч длится от 54-65 минут.
    Меньше когда катенначо , защитный футбол. В Италии по моему в среднем было меньше всего.
    Больше когда атакующий или встречный.
    А сейчас с ВАР может ещё меньше выходить.
    Поэтому сделать 2 тайма по 30 чистых минут призывы-попытки были.
    Мысль, то здравая. Но сейчас не до этого.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:09
    0
    сывочолый гетьман)))
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:08
    0
    он возомнил себя мессией
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    brutal2015
      brutal2015, 20.04.2021 11:56
    -2
    Можно конечно над его словами и поязвить. Но по моему футболу давно пора переходить на режим игры с остановкой времени, как в его младшем собрате футзале, хоккее, баскетболе. Это избавит игру от затяжек времени с кривлянием и катанием по полю футболистов (сколько не кривляйся время не убьёшь, его же остановили), вар просматривать можно будет сколько душе угодно. Нужно только сократить чистое время тайма (примерно до 35 минут), чтобы вместе с "грязным" временем тайм составил привычные 45 минут.
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    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 11:51
    +1
    це вже якесь весняне загострення.
    йому не ліги треба створювати, а до лікарів звертатись
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    Виктор М
    online
      Виктор М, 20.04.2021 11:44
    +6
    Ось так і буває коли у когось занадто багато влади, починається ідіотизм.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 20.04.2021 11:39
    +3
    Суперлига - игры миллиардеров за бабло...
    Футбол с подворотни для детей начинается. А сейчас ещё и матчи сократить... И о каком новом поколении он лепит? Посмотрел бы на себя в зеркало - "креативное новое поколение" с которого труха сыпеться...
    Идиоты-маразматики...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 11:36
    +3
    Как в дворовом футболе? 5-7 минут до двух голов, при ничейном счёте "старички" вылетают?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2021 11:36
    +3
    Ебнулся дед мозгом
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 11:32
    +1
    И укоротить поле до 10 метров
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 20.04.2021 11:32
    0
    Чтобы футбол стал очень зрелищным и забивным, надо смотреть футбол на коньках ))
    https://www.youtube.com/watch?v=fp8dzht5Ffo
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 20.04.2021 11:28
    0
    Это как посмотреть. Если матч будет 60 минут, то интенсивность=зрелищность выше! Команды сразу без раскачки будут браться за дело!
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 20.04.2021 11:25
    +3
    ... и тут Остапа понесло..)
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.04.2021 11:23
    +3
    Маразм крепчал....
    Ссылка
    ilyaeglkves
    online
      ilyaeglkves, 20.04.2021 11:22
    -1
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:21
    +2
    tiltman, 20.04.2021 11:14
    Ще можна через кожні 10хв зупиняти гру і крутити рекламу
    і дєвок з тими віниками випускати, як у баскетболі
    Ссылка
    tiltman
    online
      tiltman, 20.04.2021 11:14
    +7
    Ще можна через кожні 10хв зупиняти гру і крутити рекламу
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:14
    +1
    ага, и играть двумя мячами
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 11:14
    +3
    А ещё футболистам надо выдать клюшки.
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 20.04.2021 11:14
    +1
    пішла вода в хату...
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 20.04.2021 11:11
    +16
    А еще молодые говорят что в женском футболе слишком много одежды.
    Да и вообще, если ворота сделать шириной 40 метров и высотой 10 то будет больше голов и игра будет интереснее...
    Ссылка
    tiltman
    online
      tiltman, 20.04.2021 11:14
    +7
    Ще можна через кожні 10хв зупиняти гру і крутити рекламу
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 20.04.2021 11:13
    +7
    Не треба. А фільми довжиною понад дві години для молоді теж занадто довго?
    Перес, застрелись.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 20.04.2021 11:44
    +6
    Ось так і буває коли у когось занадто багато влади, починається ідіотизм.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 20.04.2021 11:39
    +3
    Суперлига - игры миллиардеров за бабло...
    Футбол с подворотни для детей начинается. А сейчас ещё и матчи сократить... И о каком новом поколении он лепит? Посмотрел бы на себя в зеркало - "креативное новое поколение" с которого труха сыпеться...
    Идиоты-маразматики...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 11:36
    +3
    Как в дворовом футболе? 5-7 минут до двух голов, при ничейном счёте "старички" вылетают?
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2021 11:36
    +3
    Ебнулся дед мозгом
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 20.04.2021 11:25
    +3
    ... и тут Остапа понесло..)
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 20.04.2021 11:23
    +3
    Маразм крепчал....
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 20.04.2021 11:14
    +3
    А ещё футболистам надо выдать клюшки.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 20.04.2021 11:12
    +3
    Еще можно перейти на рисованную анимацию вместо проведения матчей, всё в угоду поколению ТикТока
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:21
    +2
    tiltman, 20.04.2021 11:14
    Ще можна через кожні 10хв зупиняти гру і крутити рекламу
    і дєвок з тими віниками випускати, як у баскетболі
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 20.04.2021 12:13
    +1
    Хотя тут ничего крамольного нет .
    Проводили исследования, даже на матчах европейских Топ-лиг.
    Чистыми матч длится от 54-65 минут.
    Меньше когда катенначо , защитный футбол. В Италии по моему в среднем было меньше всего.
    Больше когда атакующий или встречный.
    А сейчас с ВАР может ещё меньше выходить.
    Поэтому сделать 2 тайма по 30 чистых минут призывы-попытки были.
    Мысль, то здравая. Но сейчас не до этого.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 11:51
    +1
    це вже якесь весняне загострення.
    йому не ліги треба створювати, а до лікарів звертатись
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 11:32
    +1
    И укоротить поле до 10 метров
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 11:14
    +1
    ага, и играть двумя мячами
    Ссылка
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 20.04.2021 11:14
    +1
    пішла вода в хату...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:09
    0
    сывочолый гетьман)))
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.04.2021 12:08
    0
    он возомнил себя мессией
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 20.04.2021 11:32
    0
    Чтобы футбол стал очень зрелищным и забивным, надо смотреть футбол на коньках ))
    https://www.youtube.com/watch?v=fp8dzht5Ffo
    Ссылка
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