Матчи длятся слишком долго? Перес готов сократить футбольные поединки

Президент «Реала» Флорентино Перес, являющийся одним из инициаторов создания Европейской Суперлиги, считает, что современному футболу необходимы срочные перемены.
«Футбол должен развиваться, он должен меняться и адаптироваться ко времени, в котором мы живем. Интерес к футболу гаснет, аудитория уменьшается, нужно что-то делать. Молодые люди больше не интересуются футболом. У них есть другие площадки, чтобы отвлечься. Сейчас футбол потерял свою привлекательность среди молодежи.
Молодые люди говорят, что игра для них слишком долгая. «Реал» существует с 1902 года, посмотрите, сколько времени прошло. Иногда мы не находим взаимопонимания с нашими внуками, это новое поколение, и мы должны приложить усилия, чтобы понять их. Если молодые люди говорят, что игра слишком длинная, возможно, ее стоит сократить», — отметил Перес.
Источник — Marca
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Проводили исследования, даже на матчах европейских Топ-лиг.
Чистыми матч длится от 54-65 минут.
Меньше когда катенначо , защитный футбол. В Италии по моему в среднем было меньше всего.
Больше когда атакующий или встречный.
А сейчас с ВАР может ещё меньше выходить.
Поэтому сделать 2 тайма по 30 чистых минут призывы-попытки были.
Мысль, то здравая. Но сейчас не до этого.
йому не ліги треба створювати, а до лікарів звертатись
Футбол с подворотни для детей начинается. А сейчас ещё и матчи сократить... И о каком новом поколении он лепит? Посмотрел бы на себя в зеркало - "креативное новое поколение" с которого труха сыпеться...
Идиоты-маразматики...
https://www.youtube.com/watch?v=fp8dzht5Ffo
Да и вообще, если ворота сделать шириной 40 метров и высотой 10 то будет больше голов и игра будет интереснее...
Перес, застрелись.
Футбол с подворотни для детей начинается. А сейчас ещё и матчи сократить... И о каком новом поколении он лепит? Посмотрел бы на себя в зеркало - "креативное новое поколение" с которого труха сыпеться...
Идиоты-маразматики...
Проводили исследования, даже на матчах европейских Топ-лиг.
Чистыми матч длится от 54-65 минут.
Меньше когда катенначо , защитный футбол. В Италии по моему в среднем было меньше всего.
Больше когда атакующий или встречный.
А сейчас с ВАР может ещё меньше выходить.
Поэтому сделать 2 тайма по 30 чистых минут призывы-попытки были.
Мысль, то здравая. Но сейчас не до этого.
йому не ліги треба створювати, а до лікарів звертатись
https://www.youtube.com/watch?v=fp8dzht5Ffo
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