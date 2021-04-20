Матчи длятся слишком долго? Перес готов сократить футбольные поединки

Президент «Реала» Флорентино Перес, являющийся одним из инициаторов создания Европейской Суперлиги, считает, что современному футболу необходимы срочные перемены.

«Футбол должен развиваться, он должен меняться и адаптироваться ко времени, в котором мы живем. Интерес к футболу гаснет, аудитория уменьшается, нужно что-то делать. Молодые люди больше не интересуются футболом. У них есть другие площадки, чтобы отвлечься. Сейчас футбол потерял свою привлекательность среди молодежи.

Молодые люди говорят, что игра для них слишком долгая. «Реал» существует с 1902 года, посмотрите, сколько времени прошло. Иногда мы не находим взаимопонимания с нашими внуками, это новое поколение, и мы должны приложить усилия, чтобы понять их. Если молодые люди говорят, что игра слишком длинная, возможно, ее стоит сократить», — отметил Перес.