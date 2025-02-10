Перес планирует сорвать трансферный рынок. Шесть звезд, которых хочет Реал
Мадридцы планируют масштабную трансферную кампанию на лето 2025 года
Мадридский «Реал» не осуществил ни одного трансфера зимой 2025 года.
По информации испанских СМИ, такие действия мадридского клуба можно расценивать как «затишье перед бурей». Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение о шести масштабных трансферах на лето 2025 года. «Реал» планирует усилиться Флорианом Вирцом из «Байера», Дином Хейсеном из «Борнмута», Мигелем Гутьерресом из «Жироны», Йозуа Киммихом из «Баварии», Родри из «Манчестер Сити» и Мартином Субименди из «Реал» Сосьедад.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в лигу Саудовской Аравии.
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