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  4. Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Испания
07 февраля 2025, 14:39 |
5232
7

Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение

Украинцем заинтересовались клубы из Саудовской Аравии

07 февраля 2025, 14:39 |
5232
7
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, украинец будет рассматривать летом уход из клуба из-за нехватки игровой практики. Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, откуда к нему есть интерес от нескольких клубов, которые готовы сделать «Реалу» заманчивое предложение летом 2025 года.

Напомним, этой зимой голкипер сборной Украины Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб».

В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 7
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Stan S.
Каталонские байки, расшатывают атмосферу в команде.
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0
Перець
бабло переможе
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0
protasov_lyopu_dadaj
и баба его поедет в саудовскую аравию носить хиджаб?
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0
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Микола Унгурян
знову починається лунініада
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0
ivankondrat96
Буде дуже дивно, якщо Лунін влітку поїде у Саудівську Аравію. Для нього і в Європі має бути чимало привабливих варіантів. А може залишиться в Реалі банку гріти.
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0
Saar
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-2
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