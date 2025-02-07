Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Украинцем заинтересовались клубы из Саудовской Аравии
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, украинец будет рассматривать летом уход из клуба из-за нехватки игровой практики. Украинец может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, откуда к нему есть интерес от нескольких клубов, которые готовы сделать «Реалу» заманчивое предложение летом 2025 года.
Напомним, этой зимой голкипер сборной Украины Георгий Бущан перешел в «Аль-Шабаб».
В этом сезоне Лунин провел восемь поединков, пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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