А как же Спутник V? Российская теннисистка привилась американской вакциной

Анастасия Потапова воспользовалась возможностью на турнире в США

  • 12.04.2021 10:25
  • 936 просмотров
  • 3 комментария
А как же Спутник V? Российская теннисистка привилась американской вакциной
© Volvo Car Open/Chris Smith. Анастасия Потапова

Российская теннисистка Анастасия Потапова воспользовалась возможностью привиться от коронавируса на турнире в Чарльстоне.
 
В штате Южная Каролина разрешили прививать всех, кто старше 16 лет, поэтому организаторы соревнований предложили участницам привиться препаратом от Johnson & Johnson, для вакцинации которым требуется только одна доза.
 
«Я боюсь иглы, и обычно даже анализ крови для меня испытание. Я очень нервничала, но потом поняла, что зря. Укол я даже не почувствовала. Через несколько секунд рука немного заболела, но еще спустя пять минут все прошло», – рассказала Потапова.
 
Отметим, что в Чарльстоне также вакцинировалась и представительница Грузии Оксана Калашникова.

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Источник — Tennis.com

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 11:23
    0
    Очень ценная и познавательная информация
    Ссылка
    var
      var, 12.04.2021 11:07
    0
    организаторы соревнований предложили участницам привиться препаратом от Johnson & Johnson, для вакцинации которым требуется только одна доза
    Этим всё сказано.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 12.04.2021 10:58
    +1
    А нам про це навіщо знати???
    Ссылка
    Elis
      Elis, 12.04.2021 10:58
    +1
    А нам про це навіщо знати???
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.04.2021 11:23
    0
    Очень ценная и познавательная информация
    Ссылка
    var
      var, 12.04.2021 11:07
    0
    организаторы соревнований предложили участницам привиться препаратом от Johnson & Johnson, для вакцинации которым требуется только одна доза
    Этим всё сказано.
    Ссылка
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