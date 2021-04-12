А как же Спутник V? Российская теннисистка привилась американской вакциной

Российская теннисистка Анастасия Потапова воспользовалась возможностью привиться от коронавируса на турнире в Чарльстоне.
В штате Южная Каролина разрешили прививать всех, кто старше 16 лет, поэтому организаторы соревнований предложили участницам привиться препаратом от Johnson & Johnson, для вакцинации которым требуется только одна доза.
«Я боюсь иглы, и обычно даже анализ крови для меня испытание. Я очень нервничала, но потом поняла, что зря. Укол я даже не почувствовала. Через несколько секунд рука немного заболела, но еще спустя пять минут все прошло», – рассказала Потапова.
Отметим, что в Чарльстоне также вакцинировалась и представительница Грузии Оксана Калашникова.
Special thanks to @VolvoCarOpen for making it possible ☑️ #vaccinated #GotMyShot pic.twitter.com/NFNfYzJwdB— Oksana Kalashnikova (@OksKalashnikova) April 7, 2021
Источник — Tennis.com
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