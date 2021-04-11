Чемпионка юниорского US Open-2019 выиграла дебютный титул WTA

На турнире WTA 250 в Боготе состоялся финальный поединок.
Пятая сеяная Тамара Зиданшек из Словении (№93 WTA) в трех сетах проиграла колумбийке Марии Осорио (№180 WTA).
Богота. Финал
Мария Осорио (Колумбия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4
Для Осорио данный титул стал первым на уровне WTA. Она поднимется на 45 позиций в мировой классификации.
У Зиданшек это был второй финал, в первом она тоже проиграла, выиграв первую партию.
🇨🇴 QUEEN OF BOGOTA 🇨🇴— wta (@WTA) April 11, 2021
Teenage wildcard @CamiOsorioTenis wins her first-ever WTA title with a comeback victory on home soil!#CopaColsanitas pic.twitter.com/fyuIZkB5bB
Источник — Sport.ua
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