Чемпионка юниорского US Open-2019 выиграла дебютный титул WTA

На турнире WTA 250 в Боготе состоялся финальный поединок.



Пятая сеяная Тамара Зиданшек из Словении (№93 WTA) в трех сетах проиграла колумбийке Марии Осорио (№180 WTA).



Богота. Финал

Мария Осорио (Колумбия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4

Для Осорио данный титул стал первым на уровне WTA. Она поднимется на 45 позиций в мировой классификации.

У Зиданшек это был второй финал, в первом она тоже проиграла, выиграв первую партию.

🇨🇴 QUEEN OF BOGOTA 🇨🇴



Teenage wildcard @CamiOsorioTenis wins her first-ever WTA title with a comeback victory on home soil!#CopaColsanitas pic.twitter.com/fyuIZkB5bB