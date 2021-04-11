Чемпионка юниорского US Open-2019 выиграла дебютный титул WTA

Колумбийка Мария Осорио праздновала победу на кортах Боготы

  • 11.04.2021 20:56
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Чемпионка юниорского US Open-2019 выиграла дебютный титул WTA
© WTA. Мария Осорио

На турнире WTA 250 в Боготе состоялся финальный поединок.
 
Пятая сеяная Тамара Зиданшек из Словении (№93 WTA) в трех сетах проиграла колумбийке Марии Осорио (№180 WTA).
 
Богота. Финал
Мария Осорио (Колумбия) – Тамара Зиданшек (Словения) – 5:7, 6:3, 6:4

Для Осорио данный титул стал первым на уровне WTA. Она поднимется на 45 позиций в мировой классификации. 

У Зиданшек это был второй финал, в первом она тоже проиграла, выиграв первую партию.

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Источник — Sport.ua

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