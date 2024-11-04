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  4. Цуренко выступит на турнире в США. Леся снялась с двух последних матчей
WTA
04 ноября 2024, 04:45 |
12
0

Цуренко выступит на турнире в США. Леся снялась с двух последних матчей

Украинка сыграет на соревнованиях WTA 125 в Мидленде, первая соперница – Тамара Зиданшек

04 ноября 2024, 04:45 |
12
0
Цуренко выступит на турнире в США. Леся снялась с двух последних матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) сыграет на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 192). Поединок состоится 4 ноября, ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Ранее Цуренко и Зиданшек не играли между собой. Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Жиль Тайхманн, либо против Элизабет Мандлик.

С последних двух матчей Цуренко снялась. В Ухане Леся отказалась продолжать матч с Магдой Линетт при счете 5:2 в первом сете, а в Мериде снялась в середине третьего сета поединка против Анны Блинковой.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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