Цуренко выступит на турнире в США. Леся снялась с двух последних матчей

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) сыграет на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки сыграет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 192). Поединок состоится 4 ноября, ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Ранее Цуренко и Зиданшек не играли между собой. Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Жиль Тайхманн, либо против Элизабет Мандлик.

С последних двух матчей Цуренко снялась. В Ухане Леся отказалась продолжать матч с Магдой Линетт при счете 5:2 в первом сете, а в Мериде снялась в середине третьего сета поединка против Анны Блинковой.

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