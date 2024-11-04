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  4. Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2024, 23:25 |
113
0

Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 125 в Мидленде

04 ноября 2024, 23:25 |
113
0
Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

4 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) начала выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка играет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 178). Время начала встречи – 22:50 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это первая встреча соперниц.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Жиль Тайхманн, либо против Элизабет Мандлик.

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Леся Цуренко Тамара Зиданшек смотреть онлайн WTA Мидленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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