Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда турнира WTA 125 в Мидленде
4 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) начала выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка играет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 178). Время начала встречи – 22:50 по Киеву.
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Это первая встреча соперниц.
В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Жиль Тайхманн, либо против Элизабет Мандлик.
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