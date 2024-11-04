Леся Цуренко – Тамара Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) начала выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка играет против Тамары Зиданшек (Словения, WTA 178). Время начала встречи – 22:50 по Киеву.

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Это первая встреча соперниц.

В 1/8 финала победительница противостояния сыграет либо против Жиль Тайхманн, либо против Элизабет Мандлик.

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