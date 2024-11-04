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  4. Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
WTA
04 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:58
222
2

Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма

Леся в 2 сетах разобралась с Зиданшек в 1-м раунде соревнований WTA 125 в Мидленде

04 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 23:58
222
2
Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 178) за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Тамара Зиданшек (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – [8] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы противостояния Жиль Тайхман – Элизабет Мандлик.

С последних двух матчей, до игры с Зиданшек в Мидленде, Цуренко снялась. В Ухане Леся отказалась продолжать матч с Магдой Линетт при счете 5:2 в первом сете, а в Мериде снялась в середине третьего сета поединка против Анны Блинковой.

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Леся Цуренко Тамара Зиданшек WTA Мидленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Вітаю Лесю з перемогою! Хай щастить!
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+1
Vitaly Kozak
Суперниця виглядала сьогодні не дуже сильно, хоча кілька років підряд до цього року перебувала не нижче першої сотні рейтингу. Дивний спад, бо словенка ще порівняно молода.
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0
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