Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма
Леся в 2 сетах разобралась с Зиданшек в 1-м раунде соревнований WTA 125 в Мидленде
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 178) за 1 час и 5 минут.
WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала
Тамара Зиданшек (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – [8] – 2:6, 2:6
Это была первая встреча соперниц.
В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы противостояния Жиль Тайхман – Элизабет Мандлик.
С последних двух матчей, до игры с Зиданшек в Мидленде, Цуренко снялась. В Ухане Леся отказалась продолжать матч с Магдой Линетт при счете 5:2 в первом сете, а в Мериде снялась в середине третьего сета поединка против Анны Блинковой.
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