Цуренко разгромила первую соперницу на турнире в США, отдав всего 4 гейма

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) успешно стартовала на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде украинка в двух сетах переиграла Тамару Зиданшек (Словения, WTA 178) за 1 час и 5 минут.

WTA 125 Мидленд. Хард в помещении. 1/16 финала

Тамара Зиданшек (Словения) – Леся Цуренко (Украина) – [8] – 2:6, 2:6

Это была первая встреча соперниц.

В 1/8 финала Цуренко сыграет против победительницы противостояния Жиль Тайхман – Элизабет Мандлик.

С последних двух матчей, до игры с Зиданшек в Мидленде, Цуренко снялась. В Ухане Леся отказалась продолжать матч с Магдой Линетт при счете 5:2 в первом сете, а в Мериде снялась в середине третьего сета поединка против Анны Блинковой.