Форварды Ромы и Вильярреала претендуют на звание игрока недели в ЛЕ

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/8 финала.

В этом списке два футболиста, которые уверенно сыграли против украинских клубов: форвард «Ромы» Борха Майораль отметился дублем в матче с «Шахтером» (2:1) и нападающий «Вильярреала» Херард Морено забил два гола в ворота «Динамо» (2:0).

Также на звание претендуют полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич и нападающий амстердамского «Аякса» Давид Нерес.

Who should be crowned Player of the Week? 👑



⭐️ Mislav Oršić

⭐️ Borja Mayoral

⭐️ Gerard Moreno

⭐️ David Neres@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL