ФОТО. «Возвращение Бога». Златан «скромно» вернулся в сборную Швеции

Форвард Златан Ибрагимович в своих соцсетях скромно прокомментировал возвращение в сборную Швеции, где 39-летний игрок не выступал с 2016 года.
«Возвращение Бога», - написал Ибрагимович.
Пока что Златан вызван на матчи отбора ЧМ-2022, но не исключено, что игрок сыграет на Евро.
The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021
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Источник — Sport.ua
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