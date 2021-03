ФОТО. «Возвращение Бога». Златан «скромно» вернулся в сборную Швеции

Форвард Златан Ибрагимович в своих соцсетях скромно прокомментировал возвращение в сборную Швеции, где 39-летний игрок не выступал с 2016 года.

«Возвращение Бога», - написал Ибрагимович.

Пока что Златан вызван на матчи отбора ЧМ-2022, но не исключено, что игрок сыграет на Евро.



The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0