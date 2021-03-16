ФОТО. «Возвращение Бога». Златан «скромно» вернулся в сборную Швеции

Форвард в своем стиле

  • 16.03.2021 16:28
  • 2841 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. «Возвращение Бога». Златан «скромно» вернулся в сборную Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Златан Ибрагимович в своих соцсетях скромно прокомментировал возвращение в сборную Швеции, где 39-летний игрок не выступал с 2016 года.

«Возвращение Бога», - написал Ибрагимович.

Пока что Златан вызван на матчи отбора ЧМ-2022, но не исключено, что игрок сыграет на Евро.
 

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 16.03.2021 17:53
    0
    Жаль, что Ибра пропустил по своей глупости более четырех лет в сборной! Мог бы там еще в плюс набить мячей 20 и количество игр увеличил бы на четуре десятка. Глупо так взбрыкнул. Испортил себе свой рекорд и как модно ныне говорить НАСЛЕДИЕ.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2021 17:46
    0
    OKs100, 16.03.2021 17:04
    Да Шева мог бы помочь команде на Евро 2022
    Сарказм ли, но да
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.03.2021 17:04
    +3
    dd dent, 16.03.2021 16:31
    Может позволить себе, жаль шева рано ласты склеил, нап такого уровня не скоро у нас будет
    Да Шева мог бы помочь команде на Евро 2022
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 16.03.2021 16:45
    0
    ибра выдает иногда конечно
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 16.03.2021 16:44
    -2
    dd dent, 16.03.2021 16:31
    Может позволить себе, жаль шева рано ласты склеил, нап такого уровня не скоро у нас будет
    Да ну. А беседка чем не замена шевы??? Полузащитники просто туповатые в сборной и в клубе. Им научиться бы в его попадать, а мяч от него знатно в ворота отскакивает. Он в штрафной зверь. Главное быть точнее нашей полузащите, а голы будут
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2021 16:31
    +1
    Может позволить себе, жаль шева рано ласты склеил, нап такого уровня не скоро у нас будет
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 16.03.2021 16:30
    +6
    Классный футболист, но кукуха немного сьезжает набекрень к старости
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 16.03.2021 16:30
    +6
    Классный футболист, но кукуха немного сьезжает набекрень к старости
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.03.2021 17:04
    +3
    dd dent, 16.03.2021 16:31
    Может позволить себе, жаль шева рано ласты склеил, нап такого уровня не скоро у нас будет
    Да Шева мог бы помочь команде на Евро 2022
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2021 16:31
    +1
    Может позволить себе, жаль шева рано ласты склеил, нап такого уровня не скоро у нас будет
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 16.03.2021 17:53
    0
    Жаль, что Ибра пропустил по своей глупости более четырех лет в сборной! Мог бы там еще в плюс набить мячей 20 и количество игр увеличил бы на четуре десятка. Глупо так взбрыкнул. Испортил себе свой рекорд и как модно ныне говорить НАСЛЕДИЕ.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.03.2021 17:46
    0
    OKs100, 16.03.2021 17:04
    Да Шева мог бы помочь команде на Евро 2022
    Сарказм ли, но да
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 16.03.2021 16:45
    0
    ибра выдает иногда конечно
    Ссылка
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