Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции

Стала известна официальная заявка сборной Швеции на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В списке присутствует главная звезда сборной - форвард «Милана» Златан Ибрагимович.
39-летний футболист вызван в национальную команду впервые с 2016 года.
Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).
В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.
В данный момент Ибрагимович восстанавливается от травмы бедра.
🔥 TRUPPEN! 🔥— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021
Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪
Источник — Sport.ua
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