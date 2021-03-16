Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции

Опытный нападающий поможет команде в отборе на чемпионат мира

  • 16.03.2021 15:03
  • 599 просмотров
  • 1 комментарий
Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна официальная заявка сборной Швеции на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В списке присутствует главная звезда сборной - форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

39-летний футболист вызван в национальную команду впервые с 2016 года.

Швеция в отборе ЧМ-2022 сыграет с Грузией (25 марта), Косово (28 марта), а также проведет товарищескую игру с Эстонией (31 марта).

В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола.

В данный момент Ибрагимович восстанавливается от травмы бедра.

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 16.03.2021 15:09
    +3
    Машина.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 16.03.2021 15:09
    +3
    Машина.
    Ссылка
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