Кубок Дэвиса. Украина – Израиль – 1:1. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.

В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.

Расписание матчей на пятое марта

15:00 - Илья Марченко - Даниэль Цукерман - 1:6, 6:3, 6:2

17:45 - Сергей Стаховский - Эдан Лешем - 3:6, 6:3, 2:6

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.

19:21. Тройной матчбол и 1:1 по матчам после первого игрового дня.

Статистика матча

19:19. Эдан будет подавать на матч.

19:18. Отыгран, но если ли шансы на камбэк?

19:17. А вот и матчбол у Лешема.

19:13. Но в шестом гейме украинцу удается отыграть тройной геймбол соперника. И все же гейм проигран.

19:12. Эдан потихоньку движется к победе в матче, Стаховскому тяжело добавить.

19:07. Что-то неважно выглядит Стаховский в финальной партии, тройной брейкпоинт у соперника. И он реализован.

19:05. Поймал кураж первый номер сборной Израиля, уже 3:1 в его пользу.

19:02. Да уж, делает ранний брейк Лешем. По такой игре это очень неприятно.

19:00. У Сергея небольшие проблемы, 0:30 на подаче.

18:59. Израильтянин учень уверенно сравнивает счет. Четыре очка подряд выиграл.

18:56. В начале третьей партии уже Лешем зарабатывает брейкпоинт, но Сергей отыгрывает.

18:51. Отлично! Счет по партиям сравнялся.

18:50. Сейчас еще и второй брейк будет, это было бы неплохо, чтобы в третьем сете подавать первым.

18:48. И все это закрепить уверенной подачей. Локальная миссия выполнена, 5:3.

18:45. Еще один брейкпоинт для Сергея. Вторая подача израильтянина и не очень хороший его выход к сетке с последовавшим ударом в ноги от украинца! Ведем 4:3.

18:43. Но Эдан отыгрывает. А был отличный шанс.

18:42. Есть двойной брейкпоинт!

18:40. Лешем начинает с 0:30, это уже интересно.

18:39. Сравнивает счет по геймам Стаховский, пора бы уже и брейкануть.

18:35. 30:30 на приеме, нужно постараться. Но не в этот раз.

18:32. А вот и отличный гейм от Сергея, выигранный вчистую.

18:31. Пока что не видно эмоций Стаховского, часто они помогают ему побеждать.

18:30. Лешем продолжает хорошо подавать и зарабатывает еще одно очко. Возможно, после перехода что-то поменяется.

18:26. Все же берет первое очко Стаховский во втором сете, счет равный.

18:25. А вот с такой футболкой Сергей пришел на матчи.



Фото: Большой теннис Украины

18:23. Затянулся и гейм на подече Стаховского, 40:40.

18:20. Забирает Эдан первый гейм, но уже есть борьба на его подаче.

18:19. Ух, было близко к брейкпоинту, но Лешем угодил в линию рискованным ударом справа

18:17. 30:30 в первом гейме второго сета.

18:14. Ошибка с форхенда по ширине и Сергей, как и Илья, проигрывает первую партию своего матча.

18:13. 0:40 на подаче украинца, близок к проигрышу первого сета.

18:09. Лешем продолжает держать высокий уровень игры, никак не может дойти до брейкпоинтов украинец.

18:06. Снова легко берет подачу Стаховский, но нужен обратный брейк.

18:04. Все же защищает подачу Эдан, это 4:2 в его пользу.

18:02. Но на подаче Лешема некоторые розыгрыши затягиваются. 30:30.

18:00. Рисунок матча очень отличается от того, что было в первом поединке игрового дня.

17:59. Начинает немного гонять своего соперника Стаховский, сбивая темп игры. Это дает результат.

17:57. На приеме пока не получается, израильтянин играет лучше.

17:55. У Эдана брейкпоинт, а Сергей подает двойную.

17:53. Небольшие проблемы испытывает Стаховский в третьем гейме, 40:40.

17:49. Теннисист из Израиля отвечает взаимностью, подача у него также неплохая.

17:46. Очень уверенно начал украинец, без шансов для Лешема.

17:45. Сергей на подаче.

17:37. Стаховский и его соперник уже на корте, скоро начнется.

17:17. Есть первая победа, ожидаем следующий матч с участием Сергея Стаховского.

17:13. Немного пообщался с судьей на вышке Марченко, после чего реализовал второй матчпоинт! Статистика матча ниже

17:11. Эх, немного не хватило, не сумел правильно подставить ракетку Марченко.

17:10. Нет, показалось, есть матчбол!

17:09. Тааак, у Цукермана брейкпоинт. Снова интрига?

17:07. Не сдается Даниэль, по 15 и по 30.

17:05. С приемом небольшие проблемы, будет подавать на матч Илья.

17:02. Цукерман по инерции выходит к сетке, но ловить ему там больше нечего.

17:00. 30:0 в шестом гейме.

16:58. Ожидаемо стало легче, снова берет подачу соперника украинец. Всего два гейма до победы.

16:54. Немного упал уровень тенниса, Марченко два геймбола не реализовал из-за невынужденных ошибок. И только с третьей попытки удалось, помогла мощная подача.

16:51. При счете 30:30 трос отдал долг за первый сет. Геймбол

16:48. Важнейший гейм третьего сета, который обязательно нужно брать. Дальше будет легче.

16:45. Цукерману уже совсем не сладко, 30:40 на его подаче. И Марченко повел с брейком!

16:42. Под ноль взял свою подачу украинец, так держать!

16:40. Нашел Илья противоядие против выходов Даниэля к сетке, обводящие все лучше. Цукерман после своих ошибок уже начинает злиться, пытаясь завести.

16:38. И все же Цукерман защищает свою подачу.

16:36. И со старта Илья зарабатывает брейкпоинт.

16:35. Даниэль, получив скрытую баранку во второй партии, выглядит растерянным.

16:32. Прорвалась подача, эйсом закрывает сет Илья!

16:29. Цукерман ошибся при ударе с бэкхенда и Марченко уже будет подавать на партию!

16:28. Ситуация кардинально изменилась, что и говорить. Двойной скрытый сетбол.

16:27. Прошел укороченный, раньше израильтянин успевал.

16:24. Вновь берет свою подачу Марченко. Четыре подряд гейма выиграл Илья.

16:21. Загонял в одном из розыгрышей соперника украинец, Цукерману пришлось спасаться твинером, но очень неудачно.

16:20. Ошибка Даниэля по длине и счет равный!

16:19. Реализовать не удалось, но будет еще один.

16:17. По 30 на подаче Цукермана. Брейкпоинт!

16:13. Немного уверенности появилось у Ильи и он впервые берет два гейма подряд. Команда внимательно следит за ходом матча.

16:10. Со второй попытки удалось. Даниэль вышел к сетке, но Илья все же сумел обвести его.

16:09. Серия ошибок от Цукермана и у нас двойной брейкпоинт.

16:05. 0:3. Уверенно идем к первому поражению.

16:04. Идет борьба на подаче Марченко, но Даниэль никак не хочет отдавать хотя бы гейм.

15:59. Судя по всему, камбэка ждать не стоит. Цукерман держит планку высоко. А Илья продолжает ошибаться.

15:58. На геймболе соперника Илья ошибается с бэкхенда и бросает со злости ракетку.

15:56. Но Даниэль отыгрывает.

15:54. Ровно и брейкпоинт для нас.

15:54. Двойной геймбол у израильтянина.

15:51. Пока что Марченко не справляется давлением.

15:49. И сразу тройной берйкпоинт у Цукермана на старте второй партии. Двойная и 0:1.

15:46. Не смог вернуть подачу Марченко, первый сет украинец проиграл.

15:46. Илья пошел к сетке, но Даниэль его переиграл. Сетбол.

15:45. Разволновался немного израильтянин, а украинец стал более стабильным. Был первый брейкпоинт для Марченко, но Цукерман отыграл.

15:40. У Марченко первый геймбол в матче. Цукерман ошибся, есть первое очко.

15:39. 30:30 в шестом гейме, очень волнительно.

15:36. Илья получил подсказки от Андрея Медведева, посмотрим, как это отобразиться на его игре.

15:35. Явно не такого начала матча мы ожидали. Пока все не очень радужно. 0:5

15:31. Брейкпоинт для израильтянина и он снова его реализовал. Ошибка Ильи при игре с полулета.

15:30. 40:40, но Марченко заиграл веселее.

15:27. Даже трос и тот за Цукермана играет.

15:26. 0:3. Более мобильным пока что выглядит израильтянин, практически не ошибается и выдавливает украинца за заднюю линию, завершая сам, или заставляя рисковать и ошибаться.

15:23. Первый Илья отыграл эйсом, но на втором ошибся по длине.

15:22. Двойной брейкпоинт у Цукермана на приеме.

15:18. Даниэль уверенно берет первый гейм, Илья пока полностью не вошел в игру.

15:14. Первым подает Цукерман.

15:11. Илья Марченко и Даниэль Цукерман уже разминаются.

15:10. Прямая видеотрансляция матча доступна здесь.

15:04. Звучат национальные гимны Израиля и Украины.

15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.

14:40. До старта матчей осталось менее получаса.

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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.

Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.