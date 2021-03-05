Кубок Дэвиса. Украина – Израиль – 1:1. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.
В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.
Расписание матчей на пятое марта
15:00 - Илья Марченко - Даниэль Цукерман - 1:6, 6:3, 6:2
17:45 - Сергей Стаховский - Эдан Лешем - 3:6, 6:3, 2:6
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.
19:21. Тройной матчбол и 1:1 по матчам после первого игрового дня.
Статистика матча
19:19. Эдан будет подавать на матч.
19:18. Отыгран, но если ли шансы на камбэк?
19:17. А вот и матчбол у Лешема.
19:13. Но в шестом гейме украинцу удается отыграть тройной геймбол соперника. И все же гейм проигран.
19:12. Эдан потихоньку движется к победе в матче, Стаховскому тяжело добавить.
19:07. Что-то неважно выглядит Стаховский в финальной партии, тройной брейкпоинт у соперника. И он реализован.
19:05. Поймал кураж первый номер сборной Израиля, уже 3:1 в его пользу.
19:02. Да уж, делает ранний брейк Лешем. По такой игре это очень неприятно.
19:00. У Сергея небольшие проблемы, 0:30 на подаче.
18:59. Израильтянин учень уверенно сравнивает счет. Четыре очка подряд выиграл.
18:56. В начале третьей партии уже Лешем зарабатывает брейкпоинт, но Сергей отыгрывает.
18:51. Отлично! Счет по партиям сравнялся.
18:50. Сейчас еще и второй брейк будет, это было бы неплохо, чтобы в третьем сете подавать первым.
18:48. И все это закрепить уверенной подачей. Локальная миссия выполнена, 5:3.
18:45. Еще один брейкпоинт для Сергея. Вторая подача израильтянина и не очень хороший его выход к сетке с последовавшим ударом в ноги от украинца! Ведем 4:3.
18:43. Но Эдан отыгрывает. А был отличный шанс.
18:42. Есть двойной брейкпоинт!
18:40. Лешем начинает с 0:30, это уже интересно.
18:39. Сравнивает счет по геймам Стаховский, пора бы уже и брейкануть.
18:35. 30:30 на приеме, нужно постараться. Но не в этот раз.
18:32. А вот и отличный гейм от Сергея, выигранный вчистую.
18:31. Пока что не видно эмоций Стаховского, часто они помогают ему побеждать.
18:30. Лешем продолжает хорошо подавать и зарабатывает еще одно очко. Возможно, после перехода что-то поменяется.
18:26. Все же берет первое очко Стаховский во втором сете, счет равный.
18:25. А вот с такой футболкой Сергей пришел на матчи.
Фото: Большой теннис Украины
18:23. Затянулся и гейм на подече Стаховского, 40:40.
18:20. Забирает Эдан первый гейм, но уже есть борьба на его подаче.
18:19. Ух, было близко к брейкпоинту, но Лешем угодил в линию рискованным ударом справа
18:17. 30:30 в первом гейме второго сета.
18:14. Ошибка с форхенда по ширине и Сергей, как и Илья, проигрывает первую партию своего матча.
18:13. 0:40 на подаче украинца, близок к проигрышу первого сета.
18:09. Лешем продолжает держать высокий уровень игры, никак не может дойти до брейкпоинтов украинец.
18:06. Снова легко берет подачу Стаховский, но нужен обратный брейк.
18:04. Все же защищает подачу Эдан, это 4:2 в его пользу.
18:02. Но на подаче Лешема некоторые розыгрыши затягиваются. 30:30.
18:00. Рисунок матча очень отличается от того, что было в первом поединке игрового дня.
17:59. Начинает немного гонять своего соперника Стаховский, сбивая темп игры. Это дает результат.
17:57. На приеме пока не получается, израильтянин играет лучше.
17:55. У Эдана брейкпоинт, а Сергей подает двойную.
17:53. Небольшие проблемы испытывает Стаховский в третьем гейме, 40:40.
17:49. Теннисист из Израиля отвечает взаимностью, подача у него также неплохая.
17:46. Очень уверенно начал украинец, без шансов для Лешема.
17:45. Сергей на подаче.
17:37. Стаховский и его соперник уже на корте, скоро начнется.
17:17. Есть первая победа, ожидаем следующий матч с участием Сергея Стаховского.
17:13. Немного пообщался с судьей на вышке Марченко, после чего реализовал второй матчпоинт! Статистика матча ниже
17:11. Эх, немного не хватило, не сумел правильно подставить ракетку Марченко.
17:10. Нет, показалось, есть матчбол!
17:09. Тааак, у Цукермана брейкпоинт. Снова интрига?
17:07. Не сдается Даниэль, по 15 и по 30.
17:05. С приемом небольшие проблемы, будет подавать на матч Илья.
17:02. Цукерман по инерции выходит к сетке, но ловить ему там больше нечего.
17:00. 30:0 в шестом гейме.
16:58. Ожидаемо стало легче, снова берет подачу соперника украинец. Всего два гейма до победы.
16:54. Немного упал уровень тенниса, Марченко два геймбола не реализовал из-за невынужденных ошибок. И только с третьей попытки удалось, помогла мощная подача.
16:51. При счете 30:30 трос отдал долг за первый сет. Геймбол
16:48. Важнейший гейм третьего сета, который обязательно нужно брать. Дальше будет легче.
16:45. Цукерману уже совсем не сладко, 30:40 на его подаче. И Марченко повел с брейком!
16:42. Под ноль взял свою подачу украинец, так держать!
16:40. Нашел Илья противоядие против выходов Даниэля к сетке, обводящие все лучше. Цукерман после своих ошибок уже начинает злиться, пытаясь завести.
16:38. И все же Цукерман защищает свою подачу.
16:36. И со старта Илья зарабатывает брейкпоинт.
16:35. Даниэль, получив скрытую баранку во второй партии, выглядит растерянным.
16:32. Прорвалась подача, эйсом закрывает сет Илья!
16:29. Цукерман ошибся при ударе с бэкхенда и Марченко уже будет подавать на партию!
16:28. Ситуация кардинально изменилась, что и говорить. Двойной скрытый сетбол.
16:27. Прошел укороченный, раньше израильтянин успевал.
16:24. Вновь берет свою подачу Марченко. Четыре подряд гейма выиграл Илья.
16:21. Загонял в одном из розыгрышей соперника украинец, Цукерману пришлось спасаться твинером, но очень неудачно.
16:20. Ошибка Даниэля по длине и счет равный!
16:19. Реализовать не удалось, но будет еще один.
16:17. По 30 на подаче Цукермана. Брейкпоинт!
16:13. Немного уверенности появилось у Ильи и он впервые берет два гейма подряд. Команда внимательно следит за ходом матча.
16:10. Со второй попытки удалось. Даниэль вышел к сетке, но Илья все же сумел обвести его.
16:09. Серия ошибок от Цукермана и у нас двойной брейкпоинт.
16:05. 0:3. Уверенно идем к первому поражению.
16:04. Идет борьба на подаче Марченко, но Даниэль никак не хочет отдавать хотя бы гейм.
15:59. Судя по всему, камбэка ждать не стоит. Цукерман держит планку высоко. А Илья продолжает ошибаться.
15:58. На геймболе соперника Илья ошибается с бэкхенда и бросает со злости ракетку.
15:56. Но Даниэль отыгрывает.
15:54. Ровно и брейкпоинт для нас.
15:54. Двойной геймбол у израильтянина.
15:51. Пока что Марченко не справляется давлением.
15:49. И сразу тройной берйкпоинт у Цукермана на старте второй партии. Двойная и 0:1.
15:46. Не смог вернуть подачу Марченко, первый сет украинец проиграл.
15:46. Илья пошел к сетке, но Даниэль его переиграл. Сетбол.
15:45. Разволновался немного израильтянин, а украинец стал более стабильным. Был первый брейкпоинт для Марченко, но Цукерман отыграл.
15:40. У Марченко первый геймбол в матче. Цукерман ошибся, есть первое очко.
15:39. 30:30 в шестом гейме, очень волнительно.
15:36. Илья получил подсказки от Андрея Медведева, посмотрим, как это отобразиться на его игре.
15:35. Явно не такого начала матча мы ожидали. Пока все не очень радужно. 0:5
15:31. Брейкпоинт для израильтянина и он снова его реализовал. Ошибка Ильи при игре с полулета.
15:30. 40:40, но Марченко заиграл веселее.
15:27. Даже трос и тот за Цукермана играет.
15:26. 0:3. Более мобильным пока что выглядит израильтянин, практически не ошибается и выдавливает украинца за заднюю линию, завершая сам, или заставляя рисковать и ошибаться.
15:23. Первый Илья отыграл эйсом, но на втором ошибся по длине.
15:22. Двойной брейкпоинт у Цукермана на приеме.
15:18. Даниэль уверенно берет первый гейм, Илья пока полностью не вошел в игру.
15:14. Первым подает Цукерман.
15:11. Илья Марченко и Даниэль Цукерман уже разминаются.
15:10. Прямая видеотрансляция матча доступна здесь.
15:04. Звучат национальные гимны Израиля и Украины.
15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.
14:40. До старта матчей осталось менее получаса.
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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.
Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — Sport.ua
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