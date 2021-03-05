Илья Марченко – Даниэль Цукерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого марта первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко (№177 ATP) проведет стартовый матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.
Соперником Марченко будет Даниэль Цукерман (№799 ATP).
Ранее теннисисты не встречались. Илья ведет в очных встречах с теннисистами из Израиля 6:2.
Прямая видеотрансляция доступна по ссылке ниже. Начало в 15:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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