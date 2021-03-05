Украина – Израиль. Прогноз и анонс матча Кубка Дэвиса

Тот случай, когда от команды ожидают только уверенной победы

  • 05.03.2021 12:10
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Украина – Израиль. Прогноз и анонс матча Кубка Дэвиса
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5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля. Ровно год назад обе команды выиграли плей-офф Первой Мировой группы против сборных Китайского Тайбэя и Турции соответственно. И если наши соперники тогда справились в четырех матчах, то нам пришлось отыгрываться после 0:2 в первых игровой день. Совершить такой камбэк удалось впервые.

Во время жеребьевки сборная Израиля была для нас однозначно лучшим вариантом. Во-первых, потому что предыдущий раз мы играли очный матч на выезде, а это означало, что теперь принимающей стороной должна стать Украина. Во-вторых, это была самая низкорейтинговая команда из списка возможных соперников. В-третьих, израильтяне сейчас переживают смену поколений, и пока что их уровень откровенно ниже, чем у нашей команды.


ФТУ. Илья Марченко

Встреча Украины и Израиля изначально должна была состояться в сентябре 2020-го года, но из-за пандемии коронавируса и последовавшего карантина соревнования пришлось перенести. Изначально победитель этого матча автоматически должен был пройти в квалификационный раунд Финала Кубка Дэвиса, но позже правила изменили. На данный момент четыре победителя с самым низким рейтингом сыграют еще один дополнительный стыковый матч в ноябре 2021-го. Проигравшие сборные в матчах Первой Мировой группы, а также еще два неудачника стыковых матчей далее сразятся в плей-офф Первой Мировой группы. Нужно твердо понимать, что даже в случае победы мы с огромной вероятностью попадем в стыки, так как занимаем 35-е место в рейтинге наций и во время жеребьевки были несеяными.

Кто будет играть

Украина будет представлена практически сильнейшим на данный момент составом, если не считать травмированного Александра Долгополова, который неизвестно вернется ли в теннис. Также на позиции пятого номера мог быть Виталий Сачко, но, по всей видимости, было принято решение не дергать его из Чехии во время пандемии коронавируса.

Состав сборной Украины:

Илья Марченко (одиночный рейтинг 177/парный рейтинг 316)
Сергей Стаховский (194/192)
Денис Молчанов (парный рейтинг - 91)
Владислав Орлов (358/384)
Даниил Калениченко (487/604)

Капитан команды – Андрей Медведев.

Стоит отметить, что первые номера украинской сборной начали этот год весьма удачно. Илья Марченко одержал победу в 11 из 15 матчей, выиграв при этом челленджер в Биелле, где в финале одолел бывшего лидера мирового рейтинга Энди Маррея. К сожалению, Илье не удалось пройти квалификацию на Australian Open, для бюджета теннисиста это всегда огромный бонус. Но это удалось сделать Сергею Стаховскому, который преодолел сито отбора австралийского мейджора первый раз в карьере.


ФТУ. Сергей Стаховский

Наш главный парный игрок Денис Молчанов подходит ко встрече против израильтян, имея за плечами три победы на челленджерах за два месяца нового года в дуэте с экс-украицем Александром Недовесовым. Владислав Орлов в конце прошлого сезона выиграл два титула на фьючерсах в Египте и Турции, но в этом пока что демонстрирует средние результаты. Даниил Калиниченко в начале прошлого года также выигрывал 15-тысячник ITF, но после карантина выступал не так часто, лучшим результатом стал полуфинал на аналогичном турнире в Братиславе в конце ноября.


ФТУ. Владислав Орлов и Даниил Калениченко

Команда Израиля приехала без своей первой ракетки – 35-летнего Дуди Селы (№240 ATP), который хорошо знаком украинским болельщикам тенниса по предыдущим матчам сборных.

Состав сборной Израиля:

Эдан Лешем (одиночный рейтинг 387/парный рейтинг 789)
Ишай Олиэль (425/1744)
Даниэль Цукерман (799/736)
Йонатан Эрлих (парный рейтинг - 68)

Капитан команды – Йонатан Эрлих.

Первый номер израильтян 23-летний Эдан Лешем имеет серию из 7 поражений в 8 матчах. Что любопытно, все проигрыши были в двух сетах, а победа – в трех. Главный успех в карьере – победа на 25-тысячнике ITF в Усть-Каменогорске (Казахстан) в 2019 году. Наивысший рейтинг – 249.

21-летний Ишай Олиэль имеет несколько побед на 15-тысячниках ITF в 2019 году, в последнее время играл с переменным успехом. В конце февраля в Анталье проиграл четвертьфинал украинцу Алексею Крутых. Именно он в теории должен был играть две одиночки, но капитан израильтян заявил на одиночные встречи Даниэля Цукермана. Возможно, из-за того, что Олиэль проиграл ему очную встречу на клубных соревнованиях в декабре. 

43-летний Йонатан Эрлих – капитан и лидер парной комбинации. В 2008-м году выигрывал Открытый чемпионат Австралии в дуэте с соотечественником Энди Рамом. Имеет также 21 выигранный титул ATP в парном разряде, в том числе и два Мастерса (Цинциннати и Индиан-Уэллс). На недавнем турнире ATP 250 в Монпелье дошел до финала в тандеме с Андреем Василевским из Беларуси.

Встречи между собой

Команды дважды играли между собой в рамках Кубка Дэвиса и обе встречи украинцы выиграли. В 1999 году украинцы с Андреем Медведевым в составе выиграли со счетом 3-2, наш капитан тогда принял участие во всех трех победных матчах. В 2017-м с Сергеем Стаховским, Ильей Марченком и Денисом Молчановым украинцы одержали выездную победу со счетом 5-0. Лешем тогда проиграл две одиночки, Молчанов и Стаховский в паре одолели Эрлиха и Селу.


ФТУ. Денис Молчанов и Сергей Стаховский

Место встречи

Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.

Где смотреть матчи

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Израиль состоится на всех 24-х каналах региональной сети Общественного телевидения Украины: UA: КИЕВ, UA: ХАРЬКОВ, UA: ТЕРНОПОЛЬ и т.д.

Расписание матчей:

5 марта (начало в 15:00)

- Марченко - Цукерман
- Стаховский - Лешем

6 марта (начало в 11:30)

- Калениченко / Молчанов - Эрлих / Олиэль
- Марченко - Лешем
- Стаховский - Цукерман

Прогноз

По мнению букмекеров Украина – неоспоримый фаворит. Общая победа парней Андрея Медведева оценена коэффициентом 1,05, поражение – 8.1. С этим трудно не согласиться, ведь даже в парной комбинации, где играет мегаопытный Эрлих, дуэт Молчанов / Стаховский все равно выглядит более убедительно. А пару сыграет именно такой состав, можно не сомневаться. А вот после третьего выигранного очка возможны эксперименты, если решат продолжить матч.

Прогноз Sport.ua: победа Украины 3:0 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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