Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов на турнирах Grand Slam

И может сократить отставание по титулам

  • 18.02.2021 12:59
  • 655 просмотров
  • 0 комментариев
Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов на турнирах Grand Slam
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, не оставив шансов в полуфинале квалифаеру Аслану Карацеву: 6-3, 6-4, 6-2.

Для Джоковича это будет 28-й финал турниров Большого Шлема, по этому показателю серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. У швейцарца Роджера Федерера 31 матч за титул.

Что касается побед, то у Джоковича их пока 17, у Федерера и Надаля – по 20.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности