Джокович сравнялся с Надалем по количеству финалов на турнирах Grand Slam

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, не оставив шансов в полуфинале квалифаеру Аслану Карацеву: 6-3, 6-4, 6-2.

Для Джоковича это будет 28-й финал турниров Большого Шлема, по этому показателю серб сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем. У швейцарца Роджера Федерера 31 матч за титул.

Что касается побед, то у Джоковича их пока 17, у Федерера и Надаля – по 20.

