Сказка Карацева окончена. Джокович уверенно вышел в финал Australian Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинальной встрече сербский теннисист без особых проблем обыграл квалифаера Аслана Карацева из России (№114 ATP).

Australian Open. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) – Аслан Карацев (Россия) – 6:3, 6:4, 6:2

Джокович в девятый раз играл в полуфинале AO и каждый раз побеждал. Более того, он ранее не проиграл ни одного финала на австралийском мейджоре.

В матче за титул Новак сразится с россиянином Даниилом Медведевым [4] или греком Стефаносом Циципасом [5].

Карацев в Мельбурне заработал больше призовых, чем за всю карьеру до этого, а после турнира впервые в карьере поднимется в топ-50.