Сказка Карацева окончена. Джокович уверенно вышел в финал Australian Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В полуфинальной встрече сербский теннисист без особых проблем обыграл квалифаера Аслана Карацева из России (№114 ATP).
Australian Open. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Аслан Карацев (Россия) – 6:3, 6:4, 6:2
Джокович в девятый раз играл в полуфинале AO и каждый раз побеждал. Более того, он ранее не проиграл ни одного финала на австралийском мейджоре.
В матче за титул Новак сразится с россиянином Даниилом Медведевым [4] или греком Стефаносом Циципасом [5].
Карацев в Мельбурне заработал больше призовых, чем за всю карьеру до этого, а после турнира впервые в карьере поднимется в топ-50.
Источник — Sport.ua
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Это были бы битвы и шоу!
А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
Это были бы битвы и шоу!
А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
Как ты не тренируйся и с кем, если у тебя нет класса, то выше головы не прыгнешь
В случае с Карацевым, много чего просто сложилось в его пользу.
Про Димитрова уже написали, только травма спины не позволила болгарину выиграть.
По сути он прошёл из сильных соперников, только Шварцмана. Но тот был далеко не в лучшей форме.
Допинг закончился на полуфинале.
А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
Джоку поздравляю с выходом в финал!
Хотя лучше б мы про Свитолину так говорили чем про кацапа))
Она вроде и №5 и сетка позволяла, но до полуфинала не дошла...
Допинг закончился на полуфинале.
А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
Джоку поздравляю с выходом в финал!
Допинг закончился на полуфинале.
А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
Джоку поздравляю с выходом в финал!
Хотя лучше б мы про Свитолину так говорили чем про кацапа))
Она вроде и №5 и сетка позволяла, но до полуфинала не дошла...
Допинг закончился на полуфинале.
А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
Джоку поздравляю с выходом в финал!
Это были бы битвы и шоу!
А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
Это были бы битвы и шоу!
А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
Как ты не тренируйся и с кем, если у тебя нет класса, то выше головы не прыгнешь
В случае с Карацевым, много чего просто сложилось в его пользу.
Про Димитрова уже написали, только травма спины не позволила болгарину выиграть.
По сути он прошёл из сильных соперников, только Шварцмана. Но тот был далеко не в лучшей форме.
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