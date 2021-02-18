Сказка Карацева окончена. Джокович уверенно вышел в финал Australian Open

Серб на всех парах мчит к своему девятому титулу на кортах Мельбурна

  • 18.02.2021 12:39
  • 2331 просмотр
  • 9 комментариев
Сказка Карацева окончена. Джокович уверенно вышел в финал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинальной встрече сербский теннисист без особых проблем обыграл квалифаера Аслана Карацева из России (№114 ATP). 

Australian Open. Полуфинал
Новак Джокович (Сербия) – Аслан Карацев (Россия) – 6:3, 6:4, 6:2

Джокович в девятый раз играл в полуфинале AO и каждый раз побеждал. Более того, он ранее не проиграл ни одного финала на австралийском мейджоре.

В матче за титул Новак сразится с россиянином Даниилом Медведевым [4] или греком Стефаносом Циципасом [5].

Карацев в Мельбурне заработал больше призовых, чем за всю карьеру до этого, а после турнира впервые в карьере поднимется в топ-50. 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Оналитег спорта
    online
      Оналитег спорта, 18.02.2021 14:15
    0
    Джокович даже футболку не менял , вообще он по-моему один раз только включился когда решил закончить этот цирк осетинский
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 13:51
    0
    adidas77, 18.02.2021 13:41
    Хоть Кириос, хоть Тим против Джоко.
    Это были бы битвы и шоу!
    А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
    Битва да, а насчет шоу - тут не соглашусь. Тим, все-таки, довольно сдержанный. Это не вулкан Ник. Даже в их очном матче все крутилось вокруг Кирьоса. А в паре Кирьос - Джок оба зажигалки, оба любят внимание зрителей.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 13:41
    0
    captain2009, 18.02.2021 13:37
    Був би класний півфінал Кірьос - Джокович. Ото було б шоу, зважаючи на всі попередні висловлювання Ніка! Глядачі на трибунах, два шоумена - все б було, як треба. Але Кірьос валяв дурака з Тімом, за що й був покараний. А горець, звичайно, випадковий гість. Новаку, навіть, довелося самому хоч якусь інтригу створити для стадіону, щоб не було зовсім в одні ворота.
    Хоть Кириос, хоть Тим против Джоко.
    Это были бы битвы и шоу!
    А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 13:39
    0
    AleksMih, 18.02.2021 13:13
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Не совсем уместное сравнение, 5 й ракетки мира и ноунэйма из второй сотни...
    Как ты не тренируйся и с кем, если у тебя нет класса, то выше головы не прыгнешь
    В случае с Карацевым, много чего просто сложилось в его пользу.
    Про Димитрова уже написали, только травма спины не позволила болгарину выиграть.
    По сути он прошёл из сильных соперников, только Шварцмана. Но тот был далеко не в лучшей форме.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 13:37
    0
    Denmark1107, 18.02.2021 13:29
    Хмм... і у чому саме, як ти написав, преАбразілась гра цього ру3ке-чурека Аслана? Нічим він не краще за тих, кого пройшов в 1/16, 1/8... Випадкове щастя повинно було закінчитися на болгарину Дімітрову, аби той не пошкодив СПИНУ і дещо ще. Вже у 3-му сеті болгарин ніхріна не грав. Димитров, скоріш за все, повністю виклався проти потужного Тіма. 1/2 цього боку сітки була логічно передбачена: Зверєв/Джок = Дімітров/Тім.., і ні у якому разі чурек з 2-ї сотні. Навіть Новак у шоці, що йому дістався якийсь там ноунейм з залісся.
    Був би класний півфінал Кірьос - Джокович. Ото було б шоу, зважаючи на всі попередні висловлювання Ніка! Глядачі на трибунах, два шоумена - все б було, як треба. Але Кірьос валяв дурака з Тімом, за що й був покараний. А горець, звичайно, випадковий гість. Новаку, навіть, довелося самому хоч якусь інтригу створити для стадіону, щоб не було зовсім в одні ворота.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 18.02.2021 13:29
    +4
    AleksMih, 18.02.2021 13:13
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Хмм... і у чому саме, як ти написав, преАбразілась гра цього ру3ке-чурека Аслана? Нічим він не краще за тих, кого пройшов в 1/16, 1/8... Випадкове щастя повинно було закінчитися на болгарину Дімітрову, аби той не пошкодив СПИНУ і дещо ще. Вже у 3-му сеті болгарин ніхріна не грав. Димитров, скоріш за все, повністю виклався проти потужного Тіма. 1/2 цього боку сітки була логічно передбачена: Зверєв/Джок = Дімітров/Тім.., і ні у якому разі чурек з 2-ї сотні. Навіть Новак у шоці, що йому дістався якийсь там ноунейм з залісся.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 18.02.2021 13:13
    +1
    adidas77, 18.02.2021 12:47
    Фенита ля комедия!!!
    Допинг закончился на полуфинале.
    А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
    Джоку поздравляю с выходом в финал!
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 18.02.2021 13:09
    +2
    Раз в год как говорится и палка...
    Хотя лучше б мы про Свитолину так говорили чем про кацапа))
    Она вроде и №5 и сетка позволяла, но до полуфинала не дошла...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 12:47
    +4
    Фенита ля комедия!!!
    Допинг закончился на полуфинале.
    А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
    Джоку поздравляю с выходом в финал!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 18.02.2021 13:29
    +4
    AleksMih, 18.02.2021 13:13
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Хмм... і у чому саме, як ти написав, преАбразілась гра цього ру3ке-чурека Аслана? Нічим він не краще за тих, кого пройшов в 1/16, 1/8... Випадкове щастя повинно було закінчитися на болгарину Дімітрову, аби той не пошкодив СПИНУ і дещо ще. Вже у 3-му сеті болгарин ніхріна не грав. Димитров, скоріш за все, повністю виклався проти потужного Тіма. 1/2 цього боку сітки була логічно передбачена: Зверєв/Джок = Дімітров/Тім.., і ні у якому разі чурек з 2-ї сотні. Навіть Новак у шоці, що йому дістався якийсь там ноунейм з залісся.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 12:47
    +4
    Фенита ля комедия!!!
    Допинг закончился на полуфинале.
    А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
    Джоку поздравляю с выходом в финал!
    Ссылка
    Daren44
    online
      Daren44, 18.02.2021 13:09
    +2
    Раз в год как говорится и палка...
    Хотя лучше б мы про Свитолину так говорили чем про кацапа))
    Она вроде и №5 и сетка позволяла, но до полуфинала не дошла...
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 18.02.2021 13:13
    +1
    adidas77, 18.02.2021 12:47
    Фенита ля комедия!!!
    Допинг закончился на полуфинале.
    А если серьёзно, до сих пор ума не приложу, как такой посредственный игрок дошёл до полуфинала...
    Джоку поздравляю с выходом в финал!
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Ссылка
    Оналитег спорта
    online
      Оналитег спорта, 18.02.2021 14:15
    0
    Джокович даже футболку не менял , вообще он по-моему один раз только включился когда решил закончить этот цирк осетинский
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 13:51
    0
    adidas77, 18.02.2021 13:41
    Хоть Кириос, хоть Тим против Джоко.
    Это были бы битвы и шоу!
    А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
    Битва да, а насчет шоу - тут не соглашусь. Тим, все-таки, довольно сдержанный. Это не вулкан Ник. Даже в их очном матче все крутилось вокруг Кирьоса. А в паре Кирьос - Джок оба зажигалки, оба любят внимание зрителей.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 13:41
    0
    captain2009, 18.02.2021 13:37
    Був би класний півфінал Кірьос - Джокович. Ото було б шоу, зважаючи на всі попередні висловлювання Ніка! Глядачі на трибунах, два шоумена - все б було, як треба. Але Кірьос валяв дурака з Тімом, за що й був покараний. А горець, звичайно, випадковий гість. Новаку, навіть, довелося самому хоч якусь інтригу створити для стадіону, щоб не було зовсім в одні ворота.
    Хоть Кириос, хоть Тим против Джоко.
    Это были бы битвы и шоу!
    А сегодня мы увидели, один из самых серых полуфиналов на турнирах большого шлема.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 18.02.2021 13:39
    0
    AleksMih, 18.02.2021 13:13
    По той же причине, по которой преобразилась хоть на неделю игра Свитолиной, занимался не черти чем черти с кем и черти как, а по-настоящему потренировался с сильными спаррингами недельку на Капе. Медведев, Рублев и Хачанов подняли его так же , как Свентек, Сержпутовски и Азаренко ненадолго Свитолину.
    Не совсем уместное сравнение, 5 й ракетки мира и ноунэйма из второй сотни...
    Как ты не тренируйся и с кем, если у тебя нет класса, то выше головы не прыгнешь
    В случае с Карацевым, много чего просто сложилось в его пользу.
    Про Димитрова уже написали, только травма спины не позволила болгарину выиграть.
    По сути он прошёл из сильных соперников, только Шварцмана. Но тот был далеко не в лучшей форме.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2021 13:37
    0
    Denmark1107, 18.02.2021 13:29
    Хмм... і у чому саме, як ти написав, преАбразілась гра цього ру3ке-чурека Аслана? Нічим він не краще за тих, кого пройшов в 1/16, 1/8... Випадкове щастя повинно було закінчитися на болгарину Дімітрову, аби той не пошкодив СПИНУ і дещо ще. Вже у 3-му сеті болгарин ніхріна не грав. Димитров, скоріш за все, повністю виклався проти потужного Тіма. 1/2 цього боку сітки була логічно передбачена: Зверєв/Джок = Дімітров/Тім.., і ні у якому разі чурек з 2-ї сотні. Навіть Новак у шоці, що йому дістався якийсь там ноунейм з залісся.
    Був би класний півфінал Кірьос - Джокович. Ото було б шоу, зважаючи на всі попередні висловлювання Ніка! Глядачі на трибунах, два шоумена - все б було, як треба. Але Кірьос валяв дурака з Тімом, за що й був покараний. А горець, звичайно, випадковий гість. Новаку, навіть, довелося самому хоч якусь інтригу створити для стадіону, щоб не було зовсім в одні ворота.
    Ссылка
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