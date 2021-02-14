Ответил за слова! Марченко выиграл турнир в Италии, обыграв в финале Маррея

Украинский теннисист впервые одолел звездного британца

  • 14.02.2021 19:13
  • 3144 просмотра
  • 8 комментариев
Ответил за слова! Марченко выиграл турнир в Италии, обыграв в финале Маррея
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) стал победителем челленджера в Италии.

В матче за титул украинец обыграл экс-первую ракетку мира и лидера посева Энди Маррея (№125 ATP).

Биелла. Финал
Илья Марченко (Украина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4

Это была третья встреча теннисистов, украинец выиграл впервые.

Для Марченко это первый титул с 2019 года, когда он победил на челленджере в Нур-Султане. Благодаря победе на турнире в Италии Илья поднимется почти на 30 позиций в мировом рейтинге и станет первой ракеткой Украины.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    PETP0
      PETP0, 14.02.2021 19:50
    0
    Красава! Мужик сказал, мужик сделал.
    Очень жаль Энди, травмы не дали ему взять все на что он был способен. На пике он реально был сильнее и Федерера, и Джоковича, и Надаля.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 14.02.2021 19:48
    0
    Ну молодец! Турнир есть турнир.
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    сергей богданов
      сергей богданов, 14.02.2021 19:34
    +3
    А я все пытался во время просмотра понять а где Энди? Ах да увы его уже нет, по крайней мере того которого я помню!
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 14.02.2021 19:34
    +4
    В 33 роки став першою ракеткою України,обігравши екс-першу ракетку світу!!!Браво!Молодець!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.02.2021 19:29
    +1
    Поймал экса на выдохе.))
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.02.2021 19:20
    +3
    ну молодец!Сдержал слово, у Маррея шансов не было.Подачи -супер!Игра класс!С победой Илья!
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    Trollface
      Trollface, 14.02.2021 19:19
    +3
    Красавчик!
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    Сергей Рыкун
      Сергей Рыкун, 14.02.2021 19:16
    -3
    Звьозное время
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 14.02.2021 19:34
    +4
    В 33 роки став першою ракеткою України,обігравши екс-першу ракетку світу!!!Браво!Молодець!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 14.02.2021 19:34
    +3
    А я все пытался во время просмотра понять а где Энди? Ах да увы его уже нет, по крайней мере того которого я помню!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.02.2021 19:20
    +3
    ну молодец!Сдержал слово, у Маррея шансов не было.Подачи -супер!Игра класс!С победой Илья!
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 14.02.2021 19:19
    +3
    Красавчик!
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 14.02.2021 19:29
    +1
    Поймал экса на выдохе.))
    Ссылка
    PETP0
      PETP0, 14.02.2021 19:50
    0
    Красава! Мужик сказал, мужик сделал.
    Очень жаль Энди, травмы не дали ему взять все на что он был способен. На пике он реально был сильнее и Федерера, и Джоковича, и Надаля.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 14.02.2021 19:48
    0
    Ну молодец! Турнир есть турнир.
    Ссылка
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