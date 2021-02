Ответил за слова! Марченко выиграл турнир в Италии, обыграв в финале Маррея

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) стал победителем челленджера в Италии.

В матче за титул украинец обыграл экс-первую ракетку мира и лидера посева Энди Маррея (№125 ATP).

Биелла. Финал

Илья Марченко (Украина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4

Это была третья встреча теннисистов, украинец выиграл впервые.

Для Марченко это первый титул с 2019 года, когда он победил на челленджере в Нур-Султане. Благодаря победе на турнире в Италии Илья поднимется почти на 30 позиций в мировом рейтинге и станет первой ракеткой Украины.

CHAMPION! 🏆



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The 🇺🇦 claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY