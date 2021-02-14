Ответил за слова! Марченко выиграл турнир в Италии, обыграв в финале Маррея

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) стал победителем челленджера в Италии.
В матче за титул украинец обыграл экс-первую ракетку мира и лидера посева Энди Маррея (№125 ATP).
Биелла. Финал
Илья Марченко (Украина) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:4
Это была третья встреча теннисистов, украинец выиграл впервые.
Для Марченко это первый титул с 2019 года, когда он победил на челленджере в Нур-Султане. Благодаря победе на турнире в Италии Илья поднимется почти на 30 позиций в мировом рейтинге и станет первой ракеткой Украины.
CHAMPION! 🏆— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021
What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The 🇺🇦 claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY
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Источник — Sport.ua
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Очень жаль Энди, травмы не дали ему взять все на что он был способен. На пике он реально был сильнее и Федерера, и Джоковича, и Надаля.
Очень жаль Энди, травмы не дали ему взять все на что он был способен. На пике он реально был сильнее и Федерера, и Джоковича, и Надаля.
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