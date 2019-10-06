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Марченко стал чемпионом челленджера в Нур-Султане

Украинец выиграл и парный и одиночный турниры

  • 06.10.2019 11:36
  • 1184 просмотра
  • 5 комментариев
Марченко стал чемпионом челленджера в Нур-Султане
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) стал победителем турнира в Нур-Султане (Казахстан).
 
В финале Марченко встречался с пятым сеянным, немцем Янником Маденом (ATP 130). Проиграв первый сет со счетом 4:6, украинский теннисист взял две следующие партии (6:4, 6:3) и завоевал титул.
 
Нур-Султан.
Илья Марченко – Янник Маден –  4:6, 6:4, 6:3
 
 
Для Марченко это шестой одиночный трофей ATP Challenger Tour. Последний раз он выигрывал турнир в Измире в 2017-м году.
 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    karinarechkin
    online
    karinarechkin, 06.10.2019 12:39
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://url.uz/zevs
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 06.10.2019 12:05
    +2
    два титула сразу взял!!!Молодець!!!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 06.10.2019 11:49
    +3
    Молодчинка Илья! С возращением!!! Победа на турнире шикарная! 275 место в рейтинге плюс на 103 вверх!!! Так держать!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.10.2019 11:45
    +2
    Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 06.10.2019 11:41
    +3
    Молодець!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 06.10.2019 11:49
    +3
    Молодчинка Илья! С возращением!!! Победа на турнире шикарная! 275 место в рейтинге плюс на 103 вверх!!! Так держать!!!
    Ссылка
    Павло Троян
      Павло Троян, 06.10.2019 11:41
    +3
    Молодець!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 06.10.2019 12:05
    +2
    два титула сразу взял!!!Молодець!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.10.2019 11:45
    +2
    Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    karinarechkin
    online
    karinarechkin, 06.10.2019 12:39
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://url.uz/zevs
    Ссылка
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