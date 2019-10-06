Марченко стал чемпионом челленджера в Нур-Султане

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) стал победителем турнира в Нур-Султане (Казахстан).
В финале Марченко встречался с пятым сеянным, немцем Янником Маденом (ATP 130). Проиграв первый сет со счетом 4:6, украинский теннисист взял две следующие партии (6:4, 6:3) и завоевал титул.
Нур-Султан.
Илья Марченко – Янник Маден – 4:6, 6:4, 6:3
Для Марченко это шестой одиночный трофей ATP Challenger Tour. Последний раз он выигрывал турнир в Измире в 2017-м году.
Источник — Sport.ua
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