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Нур-Султан. Марченко выиграл первый за пять лет парный титул

Украинский теннисист победил в парном финале на турнире в Казахстане

  • 05.10.2019 14:23
  • 622 просмотра
  • 3 комментария
Нур-Султан. Марченко выиграл первый за пять лет парный титул
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко стал победителем парного разряда на турнире в Нур-султане (Казахстан).
 
В матче за титул украинец в дуэте с финном Харри Хелиоваарой одолел четвертую сеяную пару Кароль Джевецки / Шимон Вальков (оба – Польша).
 
Нур-султан. Финал парного разряда
Илья Марченко / Харри Хелиоваара – Кароль Джевецки / Шимон Вальков –  6:4, 6:4
 
Отметим, что свой предыдущий парный титул на челленджерах Марченко выиграл еще в 2014 году, когда в тандеме с Денисом Молчановым победил на соревнованиях в Брешии (Италия).
 
Добавим, что в воскресенье Илья Марченко сыграет также и в одиночном финале турнира в Нур-султане.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 15:14
    0
    Igor Gumeniuk, 05.10.2019 15:04
    В парному - в четверту сотню, виграє одиночку - в третю сотню. Молодець, але не ті це змагання, щоби так високо скакати(
    Так, у треттю сотню, я просто цифру 3 погано натиснув)))
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 05.10.2019 15:04
    +1
    vizuals, 05.10.2019 14:39
    Ілля отримав 80 очок плюс 7200 доллярів. Солідно підниметься з 378 рейтингу на якесь місце десь у сотню
    В парному - в четверту сотню, виграє одиночку - в третю сотню. Молодець, але не ті це змагання, щоби так високо скакати(
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 14:39
    +1
    Ілля отримав 80 очок плюс 7200 доллярів. Солідно підниметься з 378 рейтингу на якесь місце десь у сотню
    Ссылка
    Igor Gumeniuk
      Igor Gumeniuk, 05.10.2019 15:04
    +1
    vizuals, 05.10.2019 14:39
    Ілля отримав 80 очок плюс 7200 доллярів. Солідно підниметься з 378 рейтингу на якесь місце десь у сотню
    В парному - в четверту сотню, виграє одиночку - в третю сотню. Молодець, але не ті це змагання, щоби так високо скакати(
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 14:39
    +1
    Ілля отримав 80 очок плюс 7200 доллярів. Солідно підниметься з 378 рейтингу на якесь місце десь у сотню
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 15:14
    0
    Igor Gumeniuk, 05.10.2019 15:04
    В парному - в четверту сотню, виграє одиночку - в третю сотню. Молодець, але не ті це змагання, щоби так високо скакати(
    Так, у треттю сотню, я просто цифру 3 погано натиснув)))
    Ссылка
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