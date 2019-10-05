Нур-Султан. Марченко выиграл первый за пять лет парный титул

Украинский теннисист Илья Марченко стал победителем парного разряда на турнире в Нур-султане (Казахстан).
В матче за титул украинец в дуэте с финном Харри Хелиоваарой одолел четвертую сеяную пару Кароль Джевецки / Шимон Вальков (оба – Польша).
Нур-султан. Финал парного разряда
Илья Марченко / Харри Хелиоваара – Кароль Джевецки / Шимон Вальков – 6:4, 6:4
Отметим, что свой предыдущий парный титул на челленджерах Марченко выиграл еще в 2014 году, когда в тандеме с Денисом Молчановым победил на соревнованиях в Брешии (Италия).
Добавим, что в воскресенье Илья Марченко сыграет также и в одиночном финале турнира в Нур-султане.
Источник — Sport.ua
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