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Нур-Султан. Марченко победил Бемельманса и вышел в финал

Украинец совершил камбэк в непростом матче

  • 05.10.2019 11:30
  • 648 просмотров
  • 4 комментария
Нур-Султан. Марченко победил Бемельманса и вышел в финал
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) продолжает победное шествие на турнире-челленджере в Казахстане.
 
В полуфинале в Нур-Султане украинец победил бельгийца Рубена Бемельманса (ATP 225) и вышел в финал. Встреча длилась 2 часа и 15 минут.
 
Бемельманс практически без сопротивления выиграл первый сет - 6:1. Но в следующих двух партиях Марченко был сильнее - 7:6(5), 6:4.
 
ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
 
Мужчины, полуфинал
 
Илья Марченко (Украина) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 1:6, 7:6(5), 6:4
 
В финале Марченко сыграет против победителя матча Янник Маден (ATP 130) - Томас Мачак (ATP 365).
 
Напомним, на старте турнире Марченко победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста, в поединке второго круга украинец также в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии,  в третьем круге оказался сильнее Теймураза Габашвили, а в четвертьфинале обыграл Константина Кравчука.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 05.10.2019 12:06
    +1
    Молоток
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 11:48
    +1
    Ілля розігрався схоже нарешті. Треба вже когось і у чоловічому тенісі хоча б у 1-1 сотні.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 05.10.2019 11:32
    +2
    Просто супер Ілля!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 05.10.2019 11:31
    0
    1-6 7-6 6-4
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    Vlad Rasevski, 05.10.2019 11:32
    +2
    Просто супер Ілля!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 05.10.2019 12:06
    +1
    Молоток
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 05.10.2019 11:48
    +1
    Ілля розігрався схоже нарешті. Треба вже когось і у чоловічому тенісі хоча б у 1-1 сотні.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 05.10.2019 11:31
    0
    1-6 7-6 6-4
    Ссылка
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