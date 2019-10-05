Нур-Султан. Марченко победил Бемельманса и вышел в финал

12:26 — Віталій Возняк

Ну? Так і в цій статті на Wiki розрив між Кенін і Бенчіч майже 1000 очок.

12:21 — Kanarejka

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019_WTA_Finals Вот так. Перший раз не повністю скопіювалось

12:20 — vizuals

По Кенін - так, я трохи помилився, бо вона ще у пекіні трохи взяла

12:20 — dudigo78

До речі Барті вже офіційно гарантувала собі статус першої ракетки до кінця року. Її вже теоретичн...

12:19 — Kanarejka

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019_WTA_Finals Не туди ?

12:19 — vizuals

При чому тут Бертенс?)))) Ну хоча б при тому, що вона є суперницею Еліни у чемпіонській гонці. По...

12:18 — Віталій Возняк

І куди ви дивитесь???

12:16 — Kanarejka

Ясно, спасибо. П.с. у Сабаленко на 100 очков меньше, чем у Кенин

12:16 — Віталій Возняк

Вболівати можна, але по-моєму це не допоможе, враховуючи хворобу Каролін, її фізичний стан. Осака...