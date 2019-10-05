Нур-Султан. Марченко победил Бемельманса и вышел в финал

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) продолжает победное шествие на турнире-челленджере в Казахстане.
В полуфинале в Нур-Султане украинец победил бельгийца Рубена Бемельманса (ATP 225) и вышел в финал. Встреча длилась 2 часа и 15 минут.
Бемельманс практически без сопротивления выиграл первый сет - 6:1. Но в следующих двух партиях Марченко был сильнее - 7:6(5), 6:4.
ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
Мужчины, полуфинал
Илья Марченко (Украина) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – 1:6, 7:6(5), 6:4
В финале Марченко сыграет против победителя матча Янник Маден (ATP 130) - Томас Мачак (ATP 365).
Напомним, на старте турнире Марченко победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста, в поединке второго круга украинец также в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии, в третьем круге оказался сильнее Теймураза Габашвили, а в четвертьфинале обыграл Константина Кравчука.
Источник — Sport.ua
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