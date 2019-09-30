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Нур-Султан. Марченко стартовал с победы

Украинский теннисист победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста

  • 30.09.2019 12:41
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Нур-Султан. Марченко стартовал с победы
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№378 ATP) с победы начал выступления на челленджере в Казахстане.
 
В матче первого круга украинец в двух сетах одолел австрийца Максимилиана Нойхриста (№702 ATP).
 
Нур-Султан. 1-й круг
Илья Марченко (Украина) – Максимилиан Нойхрист (Австрия) – 6:4, 7:5
 
В следующем раунде  Марченко сыграет против 11-го сеяного Маттео Виолы из Италии (№212 ATP).
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Источник — Sport.ua

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