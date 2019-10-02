Нур-Султан. Марченко вышел в третий круг

Пусть доиграют до конца чемпионата, а потом на все четыре. В каждом туре по тех поражению видеть ...

Русь была. А Росия это ее греческое название. Возьмите Апостол 1563 года напечатанный в Москве и ...

2-1 якось так напевно буде.... А може і так 1-0 ...

14:17 — Андрей Грубий

есть доказательства? Иди гуляй...К тому же никто больше не сделал для Шахтёра как Ахметов!

14:17 — Андрей Грубий

есть доказательства? Иди гуляй...К тому же никто больше не сделал для Шахтёра как Ахметов!