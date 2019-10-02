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Нур-Султан. Марченко вышел в третий круг

Украинец в быстрых двух сетах одолел 11-го сеяного

  • 02.10.2019 13:03
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Нур-Султан. Марченко вышел в третий круг
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (№378 ATP) продолжил побеждать на челленджере в Казахстане.
 
В матче второго круга украинец в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии (№212 ATP).
 
Нур-Султан. 2-й круг
Илья Марченко (Украина) – Маттео Виола (Италия) – 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Марченко сыграет против Теймураза Габашвили из России (№311 ATP).
 
 
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Источник — Sport.ua

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