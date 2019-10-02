Нур-Султан. Марченко вышел в третий круг

Украинский теннисист Илья Марченко (№378 ATP) продолжил побеждать на челленджере в Казахстане.
В матче второго круга украинец в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии (№212 ATP).
Нур-Султан. 2-й круг
Илья Марченко (Украина) – Маттео Виола (Италия) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Марченко сыграет против Теймураза Габашвили из России (№311 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.