Нур-Султан. Манафов проиграл Недовесову

Украинский теннисист Владислав Манафов (№519 ATP) проиграл матч второго круга на челленджере в Казахстане.
26-летний украинец в двух сетах уступил бывшему соотечественнику Александру Недовесову (№214 ATP), который с 2014 года выступает за Казахстан.
Нур-Султан. 2-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Александр Недовесов (Казахстан) – 4:6, 6:7(3)
Ранее во второй круг вышел Илья Марченко.
Источник — Sport.ua
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