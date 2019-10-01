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Нур-Султан. Манафов проиграл Недовесову

Украинский теннисист проиграл бывшему соотечественнику на турнире в Казахстане

  • 01.10.2019 10:32
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Нур-Султан. Манафов проиграл Недовесову
© btu.org.ua. Владислав Манафов
Украинский теннисист Владислав Манафов (№519 ATP) проиграл матч второго круга на челленджере в Казахстане.
 
26-летний украинец в двух сетах уступил бывшему соотечественнику Александру Недовесову (№214 ATP), который с 2014 года выступает за Казахстан. 
 
Нур-Султан. 2-й круг
Владислав Манафов (Украина) – Александр Недовесов (Казахстан) – 4:6, 6:7(3)
 
Ранее во второй круг вышел Илья Марченко.
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Источник — Sport.ua

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