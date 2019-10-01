Нур-Султан. Манафов проиграл Недовесову

11:15 — mony65

я на тебя насцал и потом отписал а чего же промолчало когда тебе писали,что ты "прошипело",насеко...

11:13 — mony65

а кто президент Динамо?насекомое вспоминай))

11:12 — dyryavo_s_dnepra

И ты все правильно "сказало")) Ты, именно, "писало")) Такое себе галимое шубное писало))

11:11 — dyryavo_s_dnepra

Гришаня) И отвали уже, ну честно, утомил))

11:11 — ВВВ

Псіна, ти дебіл!!! Мова йде не про бізнес а про футбольні клуби!!!! Хоча з твоїм розумом того не ...

11:09 — mony65

даунятко вопрос ты поняло какой из суркисов?их два -это так для тебя

11:08 — mony65

а где я писало,что как ты прошипело,"не согласится с тем фактом что при президентстве Ахметова Ша...