Греция – Казахстан. Саккари и Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 04:00 по Киеву
30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы С Греция встретится с Казахстаном. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря
04:00. Греция – Казахстан
- Стефанос Циципас – Александр Шевченко
- Мария Саккари – Елена Рыбакина
- Мария Саккари / Стефанос Циципас – Елена Рыбакина / Александр Шевченко
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