Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Греция – Казахстан. Саккари и Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:04
39
0

Греция – Казахстан. Саккари и Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 30 декабря в 04:00 по Киеву

30 декабря 2024, 01:13 | Обновлено 30 декабря 2024, 02:04
39
0
Греция – Казахстан. Саккари и Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы С Греция встретится с Казахстаном. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря

04:00. Греция – Казахстан

  • Стефанос Циципас – Александр Шевченко
  • Мария Саккари – Елена Рыбакина
  • Мария Саккари / Стефанос Циципас – Елена Рыбакина / Александр Шевченко

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Великобритания – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. США и Канаде понадобилось 6.5 часов для определение сильнейшего
ВИДЕО. Восстал из мертвых. Как 4-й номер АТР отдал победу с подачи на матч
женская сборная Греции по теннису сборная Греции по теннису женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису United Cup смотреть онлайн Мария Саккари Елена Рыбакина Александр Шевченко (теннис) Стефанос Циципас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ангелина Калинина – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 30 декабря 2024, 01:05 5
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок состоится 30 декабря, ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву

Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Бокс | 29 декабря 2024, 07:45 2
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело

Легендарный боксер оценил мощность Джейка Пола

У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
Футбол | 29.12.2024, 22:26
У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
У турков проблемы. Шахтер изменил запросную стоимость по Зубкову
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.12.2024, 07:22
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Футбол | 29.12.2024, 15:07
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
28.12.2024, 14:12 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс
28.12.2024, 13:02 6
Бокс
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
28.12.2024, 03:13
Бокс
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем