Греция – Казахстан. Саккари и Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы С Греция встретится с Казахстаном. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа С, Перт. 30 декабря

04:00. Греция – Казахстан

Стефанос Циципас – Александр Шевченко

Стефанос Циципас – Александр Шевченко Мария Саккари – Елена Рыбакина

Мария Саккари – Елена Рыбакина Мария Саккари / Стефанос Циципас – Елена Рыбакина / Александр Шевченко

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей