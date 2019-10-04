Нур-Султан. Марченко вышел в полуфинал турнира

Если не будет прямого попадания в ЛЧ, то может не станет борьбы без правил за чемпионство. И наш ...

все правильно сказал . Хацик привил ДИНАМО трусливый футбол , чуть что и пас назад , на обострени...

12:10 — Serhiy (Миколаїв)

Ниче, больше времени будет на подготовку к поездке на россию.

12:10 — vizuals

Е.Барті скоріш за все виграє в Бертенс. Але тоді Еліні можливо доведеться приймати участь у моско...

12:10 — Sviatoslav Kudelych

12:09 — Владислав Ткаченко

Фишка в том ,что Даяна на голову сильнее играла с Бертенс ,чем Свитолина

12:06 — olegg1261

На жаль сьогодні на корті була бліда тінь справжньої фізично,а головне емоційно зарядженої Еліни....