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Нур-Султан. Марченко вышел в полуфинал турнира

Украинец в двух сетах справился с россиянином Константином Кравчуком

  • 04.10.2019 11:03
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Нур-Султан. Марченко вышел в полуфинал турнира
© ATP. Илья Марченко
Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) уверенно продолжает выступать на турнире-челленджере в Казахстане.
 
В четвертьфинале в Нур-Султане украинец победил в двух сетах россиянина Константина Кравчука (ATP 340) и вышел в полуфинал. Встреча длилась 1 час и 9 минут.
 
ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
 
Мужчины, четвертьфинал
 
Илья Марченко (Украина) – Константин Кравчук (Россия) – 6:4, 6:3
 
В полуфинале Марченко сыграет против бельгийца Рубена Бемельманса.
 
Напомним, на старте турнире Марченко победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста, а в поединке второго круга украинец также в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии, а в третьем круге оказался сильнее Теймураза Габашвили.
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Источник — Sport.ua

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