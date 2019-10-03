Нур-Султан. Марченко победил россиянина Габашвили в двух сетах

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 378) уверенно продолжает выступать на турнире-челленджере в Казахстане.
В третьем круге в Нур-Султане украинец победил в двух сетах россиянина Теймураза Габашвили (ATP 311) и вышел в четвертьфинал. Встреча длилась 1 час и 14 минут.
ATP Challenger Tour. Нур-Султан (Казахстан)
Мужчины, 3-й круг
Илья Марченко (Украина) – Теймураз Габашвили (Россия) – 6:4, 6:2
В четвертьфинале Марченко сыграет против еще одного россиянина Константина Кравчука (ATP 340).
Напомним, на старте турнире Марченко победил в двух сетах австрийца Максимилиана Нойхриста, а в поединке второго круга украинец также в двух сетах одолел 11-го сеяного Маттео Виолу из Италии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.