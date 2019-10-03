Нур-Султан. Марченко победил россиянина Габашвили в двух сетах

Лошадей на переправе не меняют,тем более что Бобан и Мальдини на выходе

Совсем разные подходы к организации игры, думаю прогресса не будет.

11:57 — rtrtrt

Виталий Романов вообще 25 матчей провел с начала года (во всех турнирах)

11:56 — Odinokij

Посмотрите на игру ДК и о чём можно говорить и оды воспевать.Если у аутсайдера не выигрывать?... ...

11:56 — Алексей Ильин

Ты где пропал, потомок беляша? За слова отвечай про отстранения Можаровского

11:55 — Taran

Жека-холуй суркисовский, то что Динамо прячет деньги в оффшорах - общеизвестный факт. Даже УЕФА в...

11:52 — Д. Быков

Ну вот вам, уважаемые коллеги и доказательство. Этого вонючего циррозного алкаша жеку постоянно т...

11:48 — rtrtrt

Когда Можаровского отстраняли ?? Глянул, 14 матчей провел с начала 2019, 3 из которых как запасно...

11:47 — jekаfunny

О лох, я смотрю ты наконец-то обрезал и продал плинтуса с квартиры , чтобы метадоном вштыриться ...