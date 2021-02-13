Илья МАРЧЕНКО: «В финале с Марреем придется отвечать за свои слова»

Украинский теннисист Илья Марченко в шутку прокомментировал выход в финал челленджера в Италии, где он сыграет с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем.
«То чувство, когда перед турниром сказал: «Маррею повезло, что он в другой половине сетки». А теперь придется отвечать за свои слова», – написал Марченко в инстаграме.
Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету британца.
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Источник — Instagram
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