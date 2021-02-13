Илья МАРЧЕНКО: «В финале с Марреем придется отвечать за свои слова»

Украинский теннисист – о предстоящем матче за титул

  • 13.02.2021 20:38
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
Илья МАРЧЕНКО: «В финале с Марреем придется отвечать за свои слова»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко в шутку прокомментировал выход в финал челленджера в Италии, где он сыграет с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем.

«То чувство, когда перед турниром сказал: «Маррею повезло, что он в другой половине сетки». А теперь придется отвечать за свои слова», – написал Марченко в инстаграме.

Ранее теннисисты встречались дважды, обе победы на счету британца.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 21:06
    0
    момент,когда Илья может доказать.прежде всего самому себе,что он мог бы соревноваться с лучшими теннисистами мира,а не пребывать в 3-й сотне.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.02.2021 21:06
    0
    момент,когда Илья может доказать.прежде всего самому себе,что он мог бы соревноваться с лучшими теннисистами мира,а не пребывать в 3-й сотне.
    Ссылка
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