За Динамо сыграет Трыганков. Издание As пошло по пути коллег из Marca

На этот раз была сделана всего одна ошибка, но какая

  • 04.11.2020 11:40
  • 1213 просмотров
  • 5 комментариев
За Динамо сыграет Трыганков. Издание As пошло по пути коллег из Marca
© as.com

Авторитетное испанское издание As опубликовало ориентировочные стартовые составы на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет киевское «Динамо».
 
Любопытно, что испанцы продолжили любимое дело коллег из Marca и не сумели правильно написать фамилии всех игроков украинского клуба. Но все же немного странно, что ошибка была сделана в фамилии Виктора Цыганкова –  самого дорогого футболиста столичного клуба на данный момент. По версии As, Виктор стал Трыганковым. 
 
Ориентировочные стартовые составы команд по версии As

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Барселона – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — AS

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 04.11.2020 12:11
    -1
    Barsa_che, 04.11.2020 12:02
    Это они в отместку за то, что много лет Украина называла футболиста Барселоны Хави, а потом вдруг начали называть Чави. Есть и много других примеров с коверкованием фамилий. Например говорили Солскьяер, потом Сульшер, нынешний тренер МЮ. И это же речь идет о известнейших футболистах, что уж говорить о мало известных.
    Можно называть хоть Чурчхела, но латиницей в официальных протоколах писать всё равно будут "Xavi". Ты реально не понимаешь разницы между "произношением" и "написанием"?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 04.11.2020 12:02
    -1
    Это они в отместку за то, что много лет Украина называла футболиста Барселоны Хави, а потом вдруг начали называть Чави. Есть и много других примеров с коверкованием фамилий. Например говорили Солскьяер, потом Сульшер, нынешний тренер МЮ. И это же речь идет о известнейших футболистах, что уж говорить о мало известных.
    Ссылка
    samird
      samird, 04.11.2020 12:00
    -1
    Ну что, циник ты наш трыгановский, по отработанной схеме положим двоечникам голешник-два? ))
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 04.11.2020 11:56
    -1
    Все йде по накатаній: марка назвала Циганкова Циніком - Віктор цинічно вколотив їм банку в 2 дотики. Тепер Аs називають його ТРИганковим - отримають три банки від цинічного Циганкова.... (А чому б не помріяти...???)
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.11.2020 11:41
    +2
    Вот бы он вам трешку отрыгнул
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.11.2020 11:41
    +2
    Вот бы он вам трешку отрыгнул
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