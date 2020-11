За Динамо сыграет Трыганков. Издание As пошло по пути коллег из Marca

Авторитетное испанское издание As опубликовало ориентировочные стартовые составы на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет киевское «Динамо».



Любопытно, что испанцы продолжили любимое дело коллег из Marca и не сумели правильно написать фамилии всех игроков украинского клуба. Но все же немного странно, что ошибка была сделана в фамилии Виктора Цыганкова – самого дорогого футболиста столичного клуба на данный момент. По версии As, Виктор стал Трыганковым.



Ориентировочные стартовые составы команд по версии As

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

