За Динамо сыграет Трыганков. Издание As пошло по пути коллег из Marca

Авторитетное испанское издание As опубликовало ориентировочные стартовые составы на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет киевское «Динамо».
Любопытно, что испанцы продолжили любимое дело коллег из Marca и не сумели правильно написать фамилии всех игроков украинского клуба. Но все же немного странно, что ошибка была сделана в фамилии Виктора Цыганкова – самого дорогого футболиста столичного клуба на данный момент. По версии As, Виктор стал Трыганковым.
Ориентировочные стартовые составы команд по версии As
Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
Источник — AS
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