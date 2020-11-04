Еще во вторник днем проведение матча «Барселона» - «Динамо» было под большим вопросом. Эпидемия коронавируса серьезно покосила ряды киевлян, которые прибыли в Каталонию с 19 игроками, из которых только 13 было заявлено в списке A. Согласно протокола УЕФА, 13 человек - минимальное количество игроков, которое может быть в заявке команды. Поэтому, если бы внеплановое тестирование за день до игры, на котором, к слову, настояла «Барселона», показало хотя бы один позитивный результат, игра была бы перенесена на другую дату.

Учитывая непростую ситуацию, в которую попал вице-чемпион Украины, и держа в уме важнейшую игру с «Шахтером» в чемпионате, возможно, было бы и лучше, чтобы матч перенесли. Об этом на пресс-конференции перед игрой напрямую сказал и Мирча Луческу, который, как никто другой, понимает ситуацию, в которой оказалась его команда.

Больше всего от коронавируса пострадала вратарская линия и оборона. Луческу не сможет рассчитывать сразу на двух голкиперов – Бущана и Бойко, поэтому в воротах сыграет 18-летний Руслан Нещерет, который накануне в матче с «Днепром-1» дебютировал в основном составе. Также вне игры оказались сразу два левых защитника – Миколенко и Караваев. Номинальной замены им нет, поэтому, скорее всего, придется переквалифицировать в защитники Де Пену. Есть еще Шабанов, который в бытность игроком «Волыни» играл левого защитника, но при Луческу Артем еще не сыграл ни одного матча и вряд ли правильным решением будет впервые в сезоне выпустить защитника играть против Месси или Дембеле.

В остальном же, у Луческу есть игроки, чтобы собрать стартовый состав и несколько человек отрядить на замену. Пройдемся по позициям. В воротах – Нещерет, в центре обороны Попов и Забарный, слева де Пена, справа – Кендзера. В центре поля, скорее всего, сыграют Шепелев и Андриевский, на левом фланге Вербич, правом – Цыганков. Буяльский выйдет на позиции десятки. А на острие – Супряга. Понятно, что состав обескровлен и многие из него, если бы не эпидемия, вполне возможно, не оказались бы даже среди запасных, но все равно ситуация не критическая.

Прежде всего, давайте смотреть правде в глаза: «Динамо» и в оптимальном составе крайне непросто было бы рассчитывать на очки на «Ноу Камп». После стартовых двух туров стало понятно, что главным матчем для команды Луческу будет ответная игра с «Ференцварошем». И то, если команда Реброва в «спарке» с «Ювентусом» не разживется очками. На «Камп Ноу» молодежь «Динамо» точно не будет испытывать никакого давления, даже за крупное поражение никто не спросит. Не та сейчас ситуация.

Испанские журналисты, к слову, накануне вспоминали недавние победы сборной Украины над Испанией и «Шахтера» над «Реалом». И в одном, и в другом случае никто в здравом уме не мог предположить таких исходов, но они стали реальностью. Как и победы «Астон Виллы» над «Ливерпулем» (7:2) и «Тоттенхэма» над «МЮ» на «Олд Траффорд» (6:1). Как писал коллега Сливченко, таковы особенности коронавирусного футбола, в котором, в отсутствие зрителей, мало эмоций и много голов.

«Барселона», вполне вероятно, в матче с «Динамо» даст отдохнуть Лионелю Месси, который в этом сезоне пока далек от лучших кондиций. В восьми матчах текущего сезона шестикратный обладатель Золотого мяча не забил ни одного мяча с игры. Месси забил пока три гола с пенальти. Поэтому пока у него желтых карточек больше, чем голов в Примере.

Не так все гладко и у «Барселоны» в чемпионате Испании: в шести матчах команда Рональда Кумана набрала всего 8 очков и пока занимает только 12 место в таблице (правда, два стартовых матча «блаугранас» были перенесены). К примеру, у «Атлетико», где блистает оказавшийся не нужным «Барселоне» Луис Суарес, 14 очков. Да что там говорить: у «Эльче» после шести туров очков больше, чем у «Барселоны», которая не может победить уже четыре матча подряд. Да, в Лиге чемпионов у команды Кумана шесть очков в двух матчах, но вряд ли стоит переоценивать победы над «Ференцварошем» и «Ювентусом», который, в отсутствие Роналду, некому было повести за собой.

Очевидно, что в матче с «Динамо» «Барселона» постарается реабилитироваться за неудачи в чемпионате и заодно решить для себя такую формальность, как выход из группы. Понятно, что «Барселона» будет максимум времени контролировать мяч, а «Динамо» - играть без него, закрывая зоны и отрабатывая в обороне. Так против «Барсы» играли на «Камп Ноу» и «Алавес», и «Севилья» и даже «Реал», который добыл победу в Класико.

Так же выйдет и будет биться и команда Луческу. Для молодежи «Динамо» матч с «Барселоной» станет еще одним тестом, результат которого узнаем ближе к полуночи среды. Может, «коронавирусный футбол» в 2020-м сможет еще разок серьезно удивить?

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Нето – Альба, Пике, Ленле, Роберто – Де Йонг, Бускетс, Фати, Дембеле, Месси - Гризманн.

«Динамо»: Нещерет – Де Пена, Попов, Забарный, Кендзера, Шепелев, Андриевский, Вербич, Цыганков, Буяльский, Супряга.

4 ноября, среда