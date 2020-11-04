Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 2:1

Лионель Месси (5, пенальти), Жерар Пике (65) – Виктор Цыганков (75)

Виталий Буяльский (70)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 60), Серхио Бускетс (Клеман Лангле, 74), Педри (Карлес Аленья, 83), Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 74), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 60)

Запас: Нето, Игнасио Пенья, Хуниор Фирпо, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Богдан Леднев, 86), Жерсон Родригеш (Карлос Де Пена, 71), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 71)

Запас: Валентин Моргун, Александр Сирота, Назарий Русин, Клейтон, Денис Игнатенко

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

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Оценки Sport.ua за матч «Барселона» – «Динамо» – 2:1:

Замены «Барселоны»: Серхи Роберто - 5,5; Усман Дембеле - 5,5; Клеман Лангле - 5,5; Франсиску Тринкан - 6,0; Карлес Аленья - б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена - 5,5; Беньямин Вербич - 6,0; Богдан Леднев - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Перспективная атака Динамо завершилась неточной передачей Кендзеры.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Два угловых подали киевляне, но обострить ситуацию не удалось.

86 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского вышел Леднев.

85 мин. Неудачная атака Динамо.

83 мин. Замена у Барселоны. Вместо Педри на поле вышел Аленья.

82 мин. Де Пена неудачно навесил с углового. Мяч в воздухе пересек линию поля.

80 мин. НЕ-ЩЕ-РЕТ!!! Голкипер потянул мяч после удара Фати!

78 мин. Неудачная атака Динамо.

75 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После передачи с левого фланга на этот раз Вербич не смог пробить тер Штегена, и Цыганков добил мяч в ворота!

74 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Бускетса вышел Лангле, а вместо Фати - Тринкан.

73 мин. Неудачная атака Динамо.

71 мин. Замены у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич, а Де Пена заменил Родригеса.

70 мин. Буяльский грубо сыграл против Бускетса.

69 мин. Дембеле из правого угла штрафной пробил в руки Нещерету.

67 мин. НЕТ СЛОВ! После заброса на ход Цыганков вышел один на один с тер Штегеном и не сумел пробить голкипера!

65 мин. ГОЛ! 2:0! Фати с левого фланга навесил точно на голову Пике, который подрезал мяч в дальний угол!

64 мин. БРАВО НЕЩЕРЕТ! Роберто головой расстреливал ворота, и голкипер в падении отбил мяч!

62 мин. Игра идет в центре поля.

60 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Пьянича на поле вышел Роберто, а Дембеле сменил Гризманна.

59 мин. Неудачная атака Барселоны.

58 мин. НЕЩЕРЕТИЩЕ!!! Голкипер в прыжке отбил мяч после удара Месси со штрафного!

55 мин. Фати нарушил правила у штрафной Динамо.

53 мин. ЧТО ТУТ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ?! В контратаке Родригес вывел один на один с тер Штегеном Супрягу, и после удара форварда голкипер ногой отбил мяч!

52 мин. Каталонцы контролируют мяч.

50 мин. Игра идет в центре поля.

47 мин. После навеса Цыганкова Кендзера отправил мяч в ворота, но арбитр не засчитывает взятие ворот - футбольный снаряд в воздухе пересек линию поля. Жаль...

46 мин. ДА КАК ЖЕ ТАК?! Цыганков обыграл Альбу и не пробил вышедшего тер Штегена!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. НЕЩЕРЕТ!!! После удара Фати голкипер в падении накрыл мяч!

43 мин. Едва не забил Месси - мяч после рикошета от Забарного пролетел рядом со штангой!

42 мин. УХ! После прострела Деста с правого фланга Педри пробил из центра штрафной, и Нещерет в прыжке кулаком отбил мяч!

41 мин. Проводят позиционные атаки каталонцы.

39 мин. Фати из левого угла штрафной Динамо не попал в дальний угол.

38 мин. Гризманн из-за пределов штрафной пробил неточно.

37 мин. Каталонцы контролируют мяч.

35 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга навесил точно на Буяльского, и тер Штеген отбил мяч, который летел ему в противоход!

34 мин. Шабанов решил обыграть Деста в левом углу штрафной Барселоны, но упустил мяч за пределы поля.

33 мин. Дест неточно навесил от правого угла штрафной Динамо.

31 мин. Пике сбил Супрягу в центре поля.

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Педри нарушил правила в штрафной Динамо.

24 мин. Родригес на левом фланге сделал слишком сильную передачу на ход Буяльскому.

22 мин. ЭХ! Цыганков справа ворвался в штрафную Барсы и сделал прострел - тер Штеген ногой выбил мяч!

22 мин. Быструю контратаку провели киевляне и заработали угловой.

21 мин. Киевляне на левом фланге атаки потеряли мяч.

19 мин. Передачи Фати в штрафную Динамо перехватили киевляне.

17 мин. НЕЩЕРЕТ! Голкипер в прыжке потянул мяч после удара Месси из левого угла штрафной!

16 мин. Цыганков навесил со штрафного, и Гризманн выбил мяч.

15 мин. Родригес рванул по левому флангу и заработал перспективный штрафной!

14 мин. Фати блеснул дриблингом в левом углу штрафной Динамо, и с его ударом справился Нещерет!

12 мин. Неудачная атака Барселоны.

10 мин. После скидки Цыганкова перед штрафной Барсы Андриевский собирался пробить, но Гризманн в подкате выбил мяч.

7 мин. И снова везет! После удара Фати Нещерет в прыжке отбил мяч, а Гризманн с добивания не попал в пустой угол!

7 мин. ПОВЕЗЛО! После удара Педри мяч попал в перекладину!

5 мин. ГОЛ! 1:0! Месси точно пробил в правый от себя угол! Нещерет угадал, но не дотянулся до мяча.

4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Попов зацепил Месси в штрафной!

4 мин. ОПАСНО! После прострела Фати Нещерет не дал пробить Гризманну!

3 мин. Месси прострелил из левого угла штрафной, но его передача не нашла партнеров.

2 мин. Родригес сделал длинную передачу в линию атаки на Супрягу, но форвард не сумел зацепиться за мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселона на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00.

Перед противостоянием с «блаугранас» команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба. В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать только одно очко. Неделю назад «бело-синие» были близки к победе в Будапеште, но позволили совершить камбэк «Ференцварошу», сыграв вничью со счетом 2:2. «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли «Ювентус» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».