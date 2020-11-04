Барселона
2 : 1
Динамо Киев
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Динамо – 2:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 04.11.2020 21:57
  • 65158 просмотров
  • 662 комментария
Барселона – Динамо – 2:1. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 2:1

Лионель Месси (5, пенальти), Жерар Пике (65) – Виктор Цыганков (75)

Виталий Буяльский (70)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 60), Серхио Бускетс (Клеман Лангле, 74), Педри (Карлес Аленья, 83), Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 74), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 60)

Запас: Нето, Игнасио Пенья, Хуниор Фирпо, Рики Пуч, Мартин Брайтвайт

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Богдан Леднев, 86), Жерсон Родригеш (Карлос Де Пена, 71), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 71)

Запас: Валентин Моргун, Александр Сирота, Назарий Русин, Клейтон, Денис Игнатенко

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Барселона» – «Динамо» – 2:1:

 

  

Замены «Барселоны»: Серхи Роберто - 5,5; Усман Дембеле - 5,5; Клеман Лангле - 5,5; Франсиску Тринкан - 6,0; Карлес Аленья - б/о.

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена - 5,5; Беньямин Вербич - 6,0; Богдан Леднев - б/о.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Перспективная атака Динамо завершилась неточной передачей Кендзеры.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Два угловых подали киевляне, но обострить ситуацию не удалось.

86 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского вышел Леднев.

85 мин. Неудачная атака Динамо.

83 мин. Замена у Барселоны. Вместо Педри на поле вышел Аленья.

82 мин. Де Пена неудачно навесил с углового. Мяч в воздухе пересек линию поля.

80 мин. НЕ-ЩЕ-РЕТ!!! Голкипер потянул мяч после удара Фати!

78 мин. Неудачная атака Динамо.

75 мин. ГОООООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После передачи с левого фланга на этот раз Вербич не смог пробить тер Штегена, и Цыганков добил мяч в ворота!

74 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Бускетса вышел Лангле, а вместо Фати - Тринкан.

73 мин. Неудачная атака Динамо.

71 мин. Замены у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич, а Де Пена заменил Родригеса.

70 мин. Буяльский грубо сыграл против Бускетса.

69 мин. Дембеле из правого угла штрафной пробил в руки Нещерету.

67 мин. НЕТ СЛОВ! После заброса на ход Цыганков вышел один на один с тер Штегеном и не сумел пробить голкипера!

65 мин. ГОЛ! 2:0! Фати с левого фланга навесил точно на голову Пике, который подрезал мяч в дальний угол!

64 мин. БРАВО НЕЩЕРЕТ! Роберто головой расстреливал ворота, и голкипер в падении отбил мяч!

62 мин. Игра идет в центре поля.

60 мин. Две замены у Барселоны. Вместо Пьянича на поле вышел Роберто, а Дембеле сменил Гризманна.

59 мин. Неудачная атака Барселоны.

58 мин. НЕЩЕРЕТИЩЕ!!! Голкипер в прыжке отбил мяч после удара Месси со штрафного!

55 мин. Фати нарушил правила у штрафной Динамо.

53 мин. ЧТО ТУТ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ?! В контратаке Родригес вывел один на один с тер Штегеном Супрягу, и после удара форварда голкипер ногой отбил мяч!

52 мин. Каталонцы контролируют мяч.

50 мин. Игра идет в центре поля.

47 мин. После навеса Цыганкова Кендзера отправил мяч в ворота, но арбитр не засчитывает взятие ворот - футбольный снаряд в воздухе пересек линию поля. Жаль...

46 мин. ДА КАК ЖЕ ТАК?! Цыганков обыграл Альбу и не пробил вышедшего тер Штегена!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. НЕЩЕРЕТ!!! После удара Фати голкипер в падении накрыл мяч!

43 мин. Едва не забил Месси - мяч после рикошета от Забарного пролетел рядом со штангой!

42 мин. УХ! После прострела Деста с правого фланга Педри пробил из центра штрафной, и Нещерет в прыжке кулаком отбил мяч!

41 мин. Проводят позиционные атаки каталонцы.

39 мин. Фати из левого угла штрафной Динамо не попал в дальний угол.

38 мин. Гризманн из-за пределов штрафной пробил неточно.

37 мин. Каталонцы контролируют мяч.

35 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга навесил точно на Буяльского, и тер Штеген отбил мяч, который летел ему в противоход!

34 мин. Шабанов решил обыграть Деста в левом углу штрафной Барселоны, но упустил мяч за пределы поля.

33 мин. Дест неточно навесил от правого угла штрафной Динамо.

31 мин. Пике сбил Супрягу в центре поля.

29 мин. Игра идет в центре поля.

27 мин. Педри нарушил правила в штрафной Динамо.

24 мин. Родригес на левом фланге сделал слишком сильную передачу на ход Буяльскому.

22 мин. ЭХ! Цыганков справа ворвался в штрафную Барсы и сделал прострел - тер Штеген ногой выбил мяч!

22 мин. Быструю контратаку провели киевляне и заработали угловой.

21 мин. Киевляне на левом фланге атаки потеряли мяч.

19 мин. Передачи Фати в штрафную Динамо перехватили киевляне.

17 мин. НЕЩЕРЕТ! Голкипер в прыжке потянул мяч после удара Месси из левого угла штрафной!

16 мин. Цыганков навесил со штрафного, и Гризманн выбил мяч.

15 мин. Родригес рванул по левому флангу и заработал перспективный штрафной!

14 мин. Фати блеснул дриблингом в левом углу штрафной Динамо, и с его ударом справился Нещерет!

12 мин. Неудачная атака Барселоны.

10 мин. После скидки Цыганкова перед штрафной Барсы Андриевский собирался пробить, но Гризманн в подкате выбил мяч.

7 мин. И снова везет! После удара Фати Нещерет в прыжке отбил мяч, а Гризманн с добивания не попал в пустой угол!

7 мин. ПОВЕЗЛО! После удара Педри мяч попал в перекладину!

5 мин. ГОЛ! 1:0! Месси точно пробил в правый от себя угол! Нещерет угадал, но не дотянулся до мяча.

4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Попов зацепил Месси в штрафной!

4 мин. ОПАСНО! После прострела Фати Нещерет не дал пробить Гризманну!

3 мин. Месси прострелил из левого угла штрафной, но его передача не нашла партнеров.

2 мин. Родригес сделал длинную передачу в линию атаки на Супрягу, но форвард не сумел зацепиться за мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В среду, 4-го ноября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселона на стадионе «Камп Ноу», начало – в 22:00.

Перед противостоянием с «блаугранас» команда Мирчи Луческу оказалась в очень непростой ситуации, связанной с кадровыми потерями. В предстоящей встрече по разным причинам участие не смогут принять сразу 12 игроков киевского клуба. В двух проведенных поединках группового раунда киевляне сумели набрать только одно очко. Неделю назад «бело-синие» были близки к победе в Будапеште, но позволили совершить камбэк «Ференцварошу», сыграв вничью со счетом 2:2. «Барселона» возглавляет группу G. Каталонцы дома разгромили команду Сергея Реброва со счетом 5:1, а затем на выезде обыграли «Ювентус» - 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Динамо».

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События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
65' ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).
5' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Александр Снитко, Sport.ua

(3 голоса)

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    • 59.18% (174)
      1. Крупная победа Барселоны
    • 11.56% (34)
      2. Минимальная победа Барселоны
    • 12.93% (38)
      3. Ничья
    • 8.16% (24)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 8.16% (24)
      5. Крупная победа Динамо
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Комментарии
    Faboth Dangerous
    online
      Faboth Dangerous, 05.11.2020 00:18
    -1
    Александр Пацюк, 05.11.2020 00:05
    А чего бесплатная трансляция игры Динамо Барселона была только на российских сайтах. Наверно путин виноват
    Сейчас за всё надо платить, при том что всем владеют частники. Да и давно уже Лигу Чемпионов по телевизору не показывают. Подключай Футбол 1-2-3, или Воля Футбол и т.д Я бы совсем отключал телевизор, это помойка для промывки мозгов, ими владеют разные политики,бизнесмены. И ни чёрта нормального там давно не показывают.
    Ссылка
    Faboth Dangerous
    online
      Faboth Dangerous, 05.11.2020 00:12
    +1
    Динамо с Луческу даже против грандов старается выглядеть достойно. Чего я не видел с другими тренерами так это уверенность в своих силах. Раньше даже против средняка Динамо терялось, были какие-то странные передачи, и глупые выбивания мяча куда попало. Когда пришёл Луческу так хоть какая-то дисциплина появилась, немного.
    Ссылка
    Александр Пацюк
      Александр Пацюк, 05.11.2020 00:05
    -2
    А чего бесплатная трансляция игры Динамо Барселона была только на российских сайтах. Наверно путин виноват
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 05.11.2020 00:04
    -3
    Cruyff, 04.11.2020 23:53
    Тоді одразу питання, чого Захід прославляє героїв, які боролись / боряться за вільну Україну, а Схід бажає героїв підкаблучних імперії?
    ще одне скажу бабуля була с Володими-Волинський, я дуже багато почув як грабували, гвалтували, так же как совети для нужд УПА...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.11.2020 23:57
    +3
    Я думаю третье место от Динамо минимум никуда не денется. В 1/8ЛИГЕ чемп. нам делать нечего,что Шахтёру что Динамо. А вот Л. Е в самый раз нашим клубам, и вот там и очки поднаберем.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 04.11.2020 23:56
    +3
    Достойно сыграли молодцы !!!!!!
    Ссылка
    Вова Писаренко
    online
      Вова Писаренко, 04.11.2020 23:56
    -2
    Cruyff, 04.11.2020 23:53
    Тоді одразу питання, чого Захід прославляє героїв, які боролись / боряться за вільну Україну, а Схід бажає героїв підкаблучних імперії?
    А ти в праві насаджувати йому героя? Я вважаю ні
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 04.11.2020 23:54
    -2
    fedd1979, 04.11.2020 23:49
    Я не зрозумів, а що "Динамо" робило останні 30 секунд???
    Тянуло время.
    Ссылка
    Михайло Голинський
    online
      Михайло Голинський, 04.11.2020 23:54
    -2
    fedd1979, 04.11.2020 23:49
    Я не зрозумів, а що "Динамо" робило останні 30 секунд???
    Вони забули, що програють. І так не було вже що втрачати. Трошки недограли до кінця.
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 04.11.2020 23:53
    +4
    На ничейку Динамо сегодня точно наиграло, но 1-2 к сожалению. Игра вратарей можно сказать!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 04.11.2020 23:53
    +3
    2 —100%выхода один на один, могли ничейку свободно вырвать.
    Ссылка
    Cruyff
      Cruyff, 04.11.2020 23:53
    0
    Вова Писаренко, 04.11.2020 23:48
    Ты накуй идёшь...у нас большая страна...и люди все разные...если запад будет указывать каких героев любить востоку никогда мира не будет, как и обратно если восток западу это тупик...
    Тоді одразу питання, чого Захід прославляє героїв, які боролись / боряться за вільну Україну, а Схід бажає героїв підкаблучних імперії?
    Ссылка
    kadaad .
      kadaad ., 04.11.2020 23:53
    -1
    Выходы один на один нужно использовать и подавать левые угловые правоногому футболисту. Хоть и всего 2:10 все равно проиграли.
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 04.11.2020 23:53
    +1
    viktor112007, 04.11.2020 23:43
    Найбільше переживав за Нещерета до матчу і виявляється, що даремно переживав) у хлопця сталеві яйка. Проти Барси у 18 так зіграти - крутота!
    Такая же фигня.А он зверьььь!!!
    Ссылка
    Сергей СЕРГЕЙ
      Сергей СЕРГЕЙ, 04.11.2020 23:52
    +1
    Maks7777, 04.11.2020 23:47
    Шпротик ты сегодня Даш в ротик женькифани,у вас праздник вы проиграли ну не позорно ну всеровно проиграли,вы радуетесь уже и поражениям главное ,что меньше пропустили чем шахта, потому что радоваться то нечем побед то 4 года не где нет у вас!!!
    Ты точно носик латениный. Ну не может нормальный мужик столько говорить о героях
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    Vetal
      Vetal, 04.11.2020 23:52
    +5
    зважаючи на ситуацію що склалася Гідна гра та й гідний результат
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    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 23:51
    0
    viktor112007, 04.11.2020 23:48
    Кедзора запоров дуже хорошу атаку, там можна було пробити якби віддав точніше
    нажаль
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 04.11.2020 23:51
    +7
    Боязнь пропустить третий мяч победила в желании сравнять счет.
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.11.2020 23:50
    +10
    Молодцы Динамо, классный футбол!
    Ссылка
    Михайло Голинський
    online
      Михайло Голинський, 04.11.2020 23:50
    +9
    Динамо могло навіть виграти. З нападаючими щось треба робити - реалізація дуже низька. Воротар - молодець!
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.11.2020 22:46
    +18
    Тайм за який не те що не соромно, а хочеться навіть похвалити!!!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 04.11.2020 23:49
    +17
    Мені одному здається що Динамо грає на полі а не страждає як раніше ? Я зочу бачити таке Динамо частіше.
    Ссылка
    Libero GO
    online
      Libero GO, 04.11.2020 23:46
    +17
    За цю гру Динамо жирний лайк від мене...
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 04.11.2020 22:46
    +17
    Нещерет хорош..
    Ссылка
    футфан
      футфан, 04.11.2020 22:45
    +17
    Браво Динамо!!! Браво Нещерет!!!!
    Ссылка
    Libero GO
    online
      Libero GO, 04.11.2020 23:49
    +15
    От вам і робота тренера... Майже усі свої хлопці, але є малюнок, віддача, та й результат незабаром буде. Зараз є таке відчуття.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.11.2020 23:46
    +14
    Sentinel, 04.11.2020 23:42
    Российский комментатор МатчТВ кайфует от ДК
    Мы все кайфуем от такого Динамо)
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.11.2020 23:48
    +13
    Такую Барселону можно обыгрывать и выигрывать что и Я говорил, как же нам не фартит!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.11.2020 23:48
    +13
    Жаль, что Динамо в такой футбол не играло с Юве
    Ссылка
    Libero GO
    online
      Libero GO, 04.11.2020 23:31
    +12
    Саме той випадок, коли хлопцям треба сказати: Браво! Незважаючи на кінцевий рахунок... Є в нас талановита молодь, дюкувати Богу! Воротар - взагалі, монстр. Реакція, фактура, перший пас, добре читає гру...Ну, і звичайно, Луч... Навіть, уявити не можу, щоб було з Міхою, якби залишився. А ось і гол!!!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 04.11.2020 23:13
    +12
    Нещерет зе бест просто.
    Родрігес другий після нього.
    Ссылка
    Александр Александр
      Александр Александр, 04.11.2020 22:53
    +12
    не стыдно смотреть, это не 4-0 после первого
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.11.2020 22:46
    +11
    Хмм... аби ж не той тупенно-випадковий пенальті, то доволі пристойно виглядають НАШІ пацани
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:45
    +11
    kum_Poltava_, 04.11.2020 22:44
    А вчора уже 0:4 було
    Вчорашній ШД в цьому матчі вже на 12 хв програвав би 4:0
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 04.11.2020 22:42
    +11
    Поки що наймолодша команда цієї ліги чемпіонів виглядає дуже навіть пристойно!!!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 04.11.2020 23:50
    +10
    Молодцы Динамо, классный футбол!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.11.2020 23:48
    +10
    Maks7777, 04.11.2020 23:41
    Ты своим тернопольском суржиком зае....иди лечись и потереби сени или петрушке
    А що ти, свинособача пліснява, плануєш в Україні існувати до Другого Пришестя Ісуса Христа? Ще раз повторюю, що негайно потрібен Радикальний Мовний Закон з суворими принципами. І от тоді подібні тобі орангутанги вже НАЗАВТРА ПРОСТО заспівають солов'їною Українською, або ж перебуватимеш тишкома в бункері, де навіть за хлібиною будеш посилати сусіда. Будь-яка казлітонагаварящая суміш, виходячи заміж за умовного турка, через 5-6 місяців ВЖЕ гульгоче турецькою. А ви, амеби, по 20-30-40 років в Україні живете і навіть слово ГОТІВКА з перекладачем опановуете.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 23:43
    +10
    Найбільше переживав за Нещерета до матчу і виявляється, що даремно переживав) у хлопця сталеві яйка. Проти Барси у 18 так зіграти - крутота!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 04.11.2020 23:36
    +10
    Якщо Нещерет не номер один після цього, то хто??
    Підтягнути лише треба трішки гру на виходах.
    Ссылка
    Libero GO
    online
      Libero GO, 04.11.2020 23:35
    +10
    Мені здається, що Динамо може врятувати гру... Дуже непогано грають.
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