Барселона
2 : 1
Динамо Киев
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Супряге и Цыганкову немного не хватило. VAR не место в футболе!»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Барселоны»

  • 05.11.2020 01:12
  • 1931 просмотр
  • 10 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Супряге и Цыганкову немного не хватило. VAR не место в футболе!»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции после игры 3-го тура ЛЧ против «Барселоны» (1:2) ответил на вопросы:

– Прокомментируйте своё решение поставить на левый фланг обороны Шабанова.

– У нас было два варианта на эту позицию: де Пена или Шабанов. Мы проанализировали те 30-35 минут игры де Пены в матче с «Десной», а также прошлогодние поединки Шабанова, где он играл как левый защитник. И, в итоге, решили использовать Шабанова. Важно было, что Родригеш помог ему в обороне. Так что решение по левому флангу было спаренное. Хочу отметить Шабанова, который провел сегодня очень хороший матч.

– Почему сегодня было так мало фолов со стороны «Динамо»? Ведь в матчах с такими соперниками тактика мелкого фола напрашивается сама собой.

– Я всегда настаиваю на том, чтобы футболисты моей команды играли жестко, до конца, но это придет постепенно. Иногда имеет место расслабленность в игре команды. Так было в матче с «Ференцварошем», так было сегодня в первом тайме. Мы постараемся улучшить нашу игру в этом компоненте.

– Оцените игру в атаке своей команды.

– Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку – были и скорость, и последний пас. Это бросалось в глаза особенно на фоне нашей игры в матче с «Ференцварошем»: в той встрече в контратаках мы играли индивидуально и, как следствие, теряли много мячей, а сегодня мы выходили в контратаки как команда, поэтому доводили их до реализации. Но нам не хватило хладнокровия. Прежде всего, Супряге и Цыганкову. Но хочу отметить игру Цыганкова и Нещерета – считаю, что они сегодня были лучшими в составе нашей команды.

– Вчера «Шахтер» крупно проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Динамо» сегодня достойно сыграло с «Барселоной». У кого будет преимущество в воскресном поединке чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер»?

– Я не хочу комментировать игру «Шахтера». Тем более, что я не видел игру этой команды с «Боруссией». Да и я вообще не даю комментариев по другим командам. Если вы хотите что-то спросить по игре «Динамо», то я на них отвечу.

– Можно ли говорить, что сегодня «Динамо» показало лучшую игру в этом сезоне?

– Каждый матч имеет свою историю, так что сложно сказать, какой матч был лучшим. Но учитывая все условия и сложности, в которых мы оказались накануне сегодняшнего поединка, думаю, мы показали очень хорошую игру, я ею очень доволен. У нас были очень хорошие атаки. Мы очень хорошо трансформировали нашу оборонительную игру в атаку, создав достаточно много моментов у ворот «Барселоны».

– Каково ваше мнение о VAR?

– Я абсолютный противник этой технологии. Футбол – это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что всё зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(20 голосов)

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Комментарии
    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:50
    +2
    Мне даже кажется, что проблема, почему Супряга не забивает в последних матчах не в Супряге, а в полузащитниках, которые не отдают пасс Супряге нормальный. То бишь они не сыгранные как будто. Супряга делает забегание, а полузащитник дает пасс ближний, потом Супряга назад на встречу мячу бежит принять, а ему закидывают. Банально не сыгранность присутствует. Им нужно сыграться, чтобы понимать друг друга и тогда будут голы. Помню была связка Милевского и Алиева, что они без слов понимали, куда забежать, куда отдать. А сейчас Супряга молодой и может не влился в коллектив или фиг знает. Игроки должны его поддерживать и команда должна стать одним механизмом, как шестерёнки в часах. Пока часы идут неисправно. Им нужно наладить сыгранность и тогда будет будет игра четкая и будет все получаться.
    Ссылка
    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 05.11.2020 01:40
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Это вопрос к Суркису... которому уже очень давно мозгов не хватает.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 01:40
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Клейтона за бесплатно взяли, скоро всем покажет)))
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    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:39
    0
    Супряга делал все правильно и еще нужно было подсечь мяч, чтобы перекинуть ногу воротника. Ничего, на опыте надо учиться и в следующий раз уже будет немного подсекать. Но тут еще нужно отдать должное воротнику Барсы и там ни кто попало стоит, а воротник у них сильный!
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    kirya178
      kirya178, 05.11.2020 01:37
    +4
    Та отьебит...сь вы от Супряги у него все получиться, просто ему надо пообщаться с психологом
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    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:35
    +3
    Майкл Джордан - Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:33
    +1
    Насправді коменти Луча радують, видно, що людина справді тактично працює з командою і намагається розбирати усі недоліки
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:32
    +1
    Грав би зараз на позиції Супряги Мбокані, Ідейє чи ще хтось із цієї категорії - і ми би раділи перемозі
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.11.2020 01:25
    +6
    ВАРу как-раз таки есть место в футболе, просто нужно довести это дело до ума. Например чтобы за тайм капитан команды мог 3 раза запросить видеоповтор. Потому что уже не один раз замечал что спорные голы, а судья даже не смотрит повтор.
    Ну и незащитаный гол. Камон. Разве проблема сделать смоделировать положение мяча и показать где именно мяч пересёк линию? Откуда нам болельщикам знать что мяч действительно пересёк, а не судья кривоглазый?
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    +1
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 05.11.2020 01:25
    +6
    ВАРу как-раз таки есть место в футболе, просто нужно довести это дело до ума. Например чтобы за тайм капитан команды мог 3 раза запросить видеоповтор. Потому что уже не один раз замечал что спорные голы, а судья даже не смотрит повтор.
    Ну и незащитаный гол. Камон. Разве проблема сделать смоделировать положение мяча и показать где именно мяч пересёк линию? Откуда нам болельщикам знать что мяч действительно пересёк, а не судья кривоглазый?
    Ссылка
    kirya178
      kirya178, 05.11.2020 01:37
    +4
    Та отьебит...сь вы от Супряги у него все получиться, просто ему надо пообщаться с психологом
    Ссылка
    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:35
    +3
    Майкл Джордан - Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха.
    Ссылка
    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:50
    +2
    Мне даже кажется, что проблема, почему Супряга не забивает в последних матчах не в Супряге, а в полузащитниках, которые не отдают пасс Супряге нормальный. То бишь они не сыгранные как будто. Супряга делает забегание, а полузащитник дает пасс ближний, потом Супряга назад на встречу мячу бежит принять, а ему закидывают. Банально не сыгранность присутствует. Им нужно сыграться, чтобы понимать друг друга и тогда будут голы. Помню была связка Милевского и Алиева, что они без слов понимали, куда забежать, куда отдать. А сейчас Супряга молодой и может не влился в коллектив или фиг знает. Игроки должны его поддерживать и команда должна стать одним механизмом, как шестерёнки в часах. Пока часы идут неисправно. Им нужно наладить сыгранность и тогда будет будет игра четкая и будет все получаться.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:33
    +1
    Насправді коменти Луча радують, видно, що людина справді тактично працює з командою і намагається розбирати усі недоліки
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 01:32
    +1
    Грав би зараз на позиції Супряги Мбокані, Ідейє чи ще хтось із цієї категорії - і ми би раділи перемозі
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    +1
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Ссылка
    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 05.11.2020 01:40
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Это вопрос к Суркису... которому уже очень давно мозгов не хватает.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 01:40
    0
    S t e p a n , 05.11.2020 01:24
    Супряге уже давно кое чего не хватает...Как же так можно было, не усилится нормальным форвардом?
    Клейтона за бесплатно взяли, скоро всем покажет)))
    Ссылка
    POWER
      POWER, 05.11.2020 01:39
    0
    Супряга делал все правильно и еще нужно было подсечь мяч, чтобы перекинуть ногу воротника. Ничего, на опыте надо учиться и в следующий раз уже будет немного подсекать. Но тут еще нужно отдать должное воротнику Барсы и там ни кто попало стоит, а воротник у них сильный!
    Ссылка
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