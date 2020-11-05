ЛУЧЕСКУ: «Супряге и Цыганкову немного не хватило. VAR не место в футболе!»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу на пресс-конференции после игры 3-го тура ЛЧ против «Барселоны» (1:2) ответил на вопросы:

– Прокомментируйте своё решение поставить на левый фланг обороны Шабанова.

– У нас было два варианта на эту позицию: де Пена или Шабанов. Мы проанализировали те 30-35 минут игры де Пены в матче с «Десной», а также прошлогодние поединки Шабанова, где он играл как левый защитник. И, в итоге, решили использовать Шабанова. Важно было, что Родригеш помог ему в обороне. Так что решение по левому флангу было спаренное. Хочу отметить Шабанова, который провел сегодня очень хороший матч.

– Почему сегодня было так мало фолов со стороны «Динамо»? Ведь в матчах с такими соперниками тактика мелкого фола напрашивается сама собой.

– Я всегда настаиваю на том, чтобы футболисты моей команды играли жестко, до конца, но это придет постепенно. Иногда имеет место расслабленность в игре команды. Так было в матче с «Ференцварошем», так было сегодня в первом тайме. Мы постараемся улучшить нашу игру в этом компоненте.

– Оцените игру в атаке своей команды.

– Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку – были и скорость, и последний пас. Это бросалось в глаза особенно на фоне нашей игры в матче с «Ференцварошем»: в той встрече в контратаках мы играли индивидуально и, как следствие, теряли много мячей, а сегодня мы выходили в контратаки как команда, поэтому доводили их до реализации. Но нам не хватило хладнокровия. Прежде всего, Супряге и Цыганкову. Но хочу отметить игру Цыганкова и Нещерета – считаю, что они сегодня были лучшими в составе нашей команды.

– Вчера «Шахтер» крупно проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха, а «Динамо» сегодня достойно сыграло с «Барселоной». У кого будет преимущество в воскресном поединке чемпионата Украины «Динамо» – «Шахтер»?

– Я не хочу комментировать игру «Шахтера». Тем более, что я не видел игру этой команды с «Боруссией». Да и я вообще не даю комментариев по другим командам. Если вы хотите что-то спросить по игре «Динамо», то я на них отвечу.

– Можно ли говорить, что сегодня «Динамо» показало лучшую игру в этом сезоне?

– Каждый матч имеет свою историю, так что сложно сказать, какой матч был лучшим. Но учитывая все условия и сложности, в которых мы оказались накануне сегодняшнего поединка, думаю, мы показали очень хорошую игру, я ею очень доволен. У нас были очень хорошие атаки. Мы очень хорошо трансформировали нашу оборонительную игру в атаку, создав достаточно много моментов у ворот «Барселоны».

– Каково ваше мнение о VAR?

– Я абсолютный противник этой технологии. Футбол – это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что всё зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии.