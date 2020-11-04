Барселона
2 : 1
Динамо Киев
04.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Поражение, за которое не стыдно. Динамо на Камп Ноу дало бой Барселоне

Киевляне едва не отобрали очки у каталонского клуба

  • 04.11.2020 23:48
  • 12347 просмотров
  • 285 комментариев
Поражение, за которое не стыдно. Динамо на Камп Ноу дало бой Барселоне
© twitter.com/fcbarcelona

Накануне этого матча было много разговоров о том, какой состав выставит Мирча Луческу с учетом тех обстоятельств, в котором оказалось «Динамо». В принципе, ничего неожиданного не произошло, разве что позиция Артема Шабанова на левом фланге обороны вызывала некоторые сомнения. Однако у наставника киевлян выбор футболистов был очень ограничен, так что пришлось выбирать из тех игроков, которые были в наличии и здоровы.  Что касается «Барселоны», то ее состав был практически боевым во главе с Лионелем Месси. 

Как и ожидалось, со стартовым свистком хозяева поля завладели мячом и игровым преимуществом. Уже на третьей минуте Антуан Гризманн мог открывать счет, но с близкого расстояния не сумел переиграть молодого вратаря динамовцев Руслана Нещерета. Но буквально через две минуты Денис Попов сбил капитана каталонского клуба в своей штрафной площади и сам Лионель Месси четко реализовал пенальти. 

«Барселона» продолжала атаковать большими силами и на 6-й минуте юный Педри пробил из пределов штрафной площади в перекладину. К счастью для гостей, мяч не пересек линию ворот, вылетев в поле. А еще через минуту Антуан Гризманн буквально с метра не попал в угол ворот. 

Был еще неплохой момент для того, чтобы увеличить счет у Ансу Фати на 13-й минуте, после чего хозяева поля немного сбросили обороты и дали возможность киевлянам провести несколько атак. Причем «Динамо» заработало перспективный штрафной удар, а затем и угловой. Но к серьезным последствиям они не привели. А на 17-й минуте снова опасно атаковал Лионель Месси, который слева бил в дальний угол. На этот раз Руслан Нещерет выиграл дуэль у знаменитого аргентинца и перевел мяч на угловой. 

Примерно с середины тайма игра выровнялась и киевляне стали смелее идти вперед. Так, на 22-й минуте после опасного прострела справа вдоль линии вратарской площадки двое его партнеров были готовы завершать эту комбинацию, однако удачно и своевременно для «Барселоны» Тер Штеген ногой отбил мяч в поле. А затем на 35-й минуте вновь после передачи с правого фланга, но уже от Томаша Кендзеры, мог забивать Виталий Буяльский. В том эпизоде блестяще сыграл голкипер испанского клуба, который падая в правый от себя угол, левой рукой отбил мяч на угловой. 

Концовка тайма прошла с преимуществом хозяев поля. Три момента в заключительные четыре минуты имели Педри, Лионель Месси и Анси Фати. В двух случаях из них здорово сыграл Руслан Нещерет, а после удара Месси мяч попал в Илью Забарного и вылетел за пределы поля рядом со штангой. 

Сразу после перерыва на 46-й минуте Виктор Цыганков выбежал один на один с Тер Штегеном, но не сумел перебросить мяч через него. И тут же после подачи углового Томаш Кендзера головой забил гол. Тем не менее, арбитр матча англичанин Майкл Оливер взятие ворот отменил, послушав подсказку своего бокового ассистента. Дело в том, что после подачи Виктора Цыганкова мяч в воздухе вылетел за пределы поля. 

Еще один просто убойный момент на 53-й минуте имел Владислав Супряга. Он оказался с глазу на глаз с Тер Штегеном в штрафной площади «Барселоны». Казалось, что мячу уже некуда деваться, как оказаться в сетке ворот, но вратарь барселонцев каким-то чудом ногой отбил мяч на угловой. 

Только на 58-й минуте у хозяев поля появился шанс увеличить счет, когда был назначен штрафной удар вблизи ворот «Динамо». Лионель Месси бил в левый верхний угол, однако Руслан Нещерет в прыжке отбил мяч. Еще раз голкипер киевлян выручил свою команду на 64-й минуте после удара с близкого расстояния от Серхи Роберто. Но уже на следующей минуте и он оказался бессилен, когда опытный центральный защитник Жерар Пике головой точно пробил метров с шести, замыкая передачу слева Анси Фати. 

На 67-й минуте во второй раз в этом матче Виктор Цыганков выбежал один на один с Тер Штегеном и опять проиграл ему эту микродуэль. И все же капитан динамовцев на 75-й минуте сумел добиться успеха. Голевая атака гостей началась на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной площади, откуда Беньямин Вербич нанес удар низом. И в этом эпизоде Тер Штеген мяч потянул, но набежавший Виктор Цыганков оказался проворнее и добил мяч в сетку ворот. 

Далее игра пошла на встречных курсах. На 80-й минуте Усман Дембеле целился в левую «девятку», но в очередной раз блестяще сыграл Руслан Нещерет. И это, пожалуй, был самый опасный момент заключительного периода матча. 

2:1 - непростая победа «Барселоны» в поединке, в котором «Динамо» вполне могло, как минимум, не проиграть. 

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 2:1

Лионель Месси (5, пенальти), Жерар Пике (65) – Виктор Цыганков (75)

Виталий Буяльский (70)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 60), Серхио Бускетс (Клеман Лангле, 74), Педри (Карлес Аленья, 83), Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 74), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 60)

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Богдан Леднев, 86), Жерсон Родригеш (Карлос Де Пена, 71), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 71)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 00:32
    0
    Всегда поражение радуйтесь
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:32
    0
    Maks7777, 05.11.2020 00:31
    поражение радуйтесь
    0-6 войдет в историю
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 00:31
    0
    Радуйтесь снова поражение
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:31
    0
    JekFunny, 05.11.2020 00:25
    Кто то нашёл вменяемый повтор с отменённым голом Кендзеры?
    Так и не могу найти (
    Что то мне даёт покоя этот момент
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 00:31
    -2
    поражение радуйтесь
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:30
    -1
    Maks7777, 05.11.2020 00:29
    Короче не буду вам мешать лупится в дёсна и радоваться поражению это ваше ,,ну дожились болельщики Динамо поражению радуются *ROFL,* В в воскресенье не забудьте зашить броник ,в одно место будет больно,Шахтёр злой
    Шахтер - черножопый, раненный зверь(крот)
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:30
    0
    Maks7777, 05.11.2020 00:29
    Короче не буду вам мешать лупится в дёсна и радоваться поражению это ваше ,,ну дожились болельщики Динамо поражению радуются *ROFL,* В в воскресенье не забудьте зашить броник ,в одно место будет больно,Шахтёр злой
    Слито
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 00:30
    0
    sharapenkobrevno, 05.11.2020 00:27
    когда молодцы, никто вас не обсирает, но когда вы в последний раз молодцами были.
    во всех ветках не имеющих даже отношения к ДК ваши пургу начинают все время
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 05.11.2020 00:30
    -1
    sharapenkobrevno и Maks7777
    Два донбосянца обоссанца!!!
    Вам впору объявление давать
    - Любим публичные унижения, желательно групповые!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:30
    -1
    K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 00:27
    Лучше один раз проиграть 0-6 чем 4 раза по 0-2 или 1-2. К тому же у Шахтера на 3 очка больше, при том что группа у них сильнее.
    Если вы еще раз 0-6 проиграете, то ты скажешь, что лучше два раза по 0-6 проиграть, чем 8 раз по 1-2 и 0-2? и так далее?
    Ссылка
    hidalgo65
      hidalgo65, 05.11.2020 00:29
    0
    viktor112007, 05.11.2020 00:28
    Треба пацана з Ліверпуля, нового португальця, який трушку за Ліверпуль поклав у ворота Аталанти)
    а де грошi взяти на нього?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 00:29
    -6
    Короче не буду вам мешать лупится в дёсна и радоваться поражению это ваше ,,ну дожились болельщики Динамо поражению радуются *ROFL,* В в воскресенье не забудьте зашить броник ,в одно место будет больно,Шахтёр злой
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:28
    +1
    JekFunny, 05.11.2020 00:28
    Ты приезжал на адрес через 14 часов после того как я тебе предложил пересечься ,Причём на следующий день
    Мне было бы стыдно признаваться , но ты я смотрю ее неугомонная терпила
    Причём мы же оба знаем что ты никуда не приезжал
    Откуда то у тебя 30 гривен , чтобы с Барышевки доехать
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 00:28
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 00:26
    Я как то приезжал на Ривер мол ЖенькаФан братву свою голубую хотел привести простоял ну цветных там Я не увидел,спрятался в будке в боярке наверное
    Ты приезжал на адрес через 14 часов после того как я тебе предложил пересечься ,Причём на следующий день
    Мне было бы стыдно признаваться , но ты я смотрю ее неугомонная терпила
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 05.11.2020 00:28
    -2
    hidalgo65, 05.11.2020 00:25
    если бы сегодня вместо Супряги играл условный Андрей Шевченко,то сечас бы фаны Барсы были бы в подавленном состоянии
    Треба пацана з Ліверпуля, нового португальця, який трушку за Ліверпуль поклав у ворота Аталанти)
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 00:27
    -6
    Alex86 1, 05.11.2020 00:24
    Во у шахтарей подгорало бы сегодня если б реализовали моменты и ничейку увезли
    когда молодцы, никто вас не обсирает, но когда вы в последний раз молодцами были.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 00:27
    0
    J0e777, 05.11.2020 00:23
    Дурноватый донбасос бесится на ветке Динамо Киев. Максимка, расскажи нам, как тебе вчерашняя игра колорадов, которая закончилась историческим унижением 0-6?
    Лучше один раз проиграть 0-6 чем 4 раза по 0-2 или 1-2. К тому же у Шахтера на 3 очка больше, при том что группа у них сильнее.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 05.11.2020 00:26
    +1
    Maks7777, 05.11.2020 00:24
    Я тебя понял бро,пусть радуются это наверное новый формат радоваться поражению,ну просто больше же не чему радоваться
    Два недобитых донбасоса поняли друг друга и пошли в одну кровать с чеченом. Таковы реалии жизни донбасосов немытых
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 05.11.2020 00:26
    -4
    J0e777, 05.11.2020 00:24
    на ваших негров унылых тоже посмотрим
    вас что трогай, что не трогай, всё-равно воняете.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 00:26
    -5
    Phoenyx86, 05.11.2020 00:24
    Иди помойся обоссанец. Мало того что ссышь адрес сказать где тебя обоссать, так тебя ещё и весь чат обоссал! Обоссанец 7777.
    Я как то приезжал на Ривер мол ЖенькаФан братву свою голубую хотел привести простоял ну цветных там Я не увидел,спрятался в будке в боярке наверное
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 23:49
    +34
    Очками не разжились да и команда сырая, но уже видно что есть зачатки игры и наш молодняк при усилении вполне может играть в будущем в еврокубках нормально.
    Сыграли достойно, некоторые игроки как Нещерет, Вербич, Родригеш так и вовсе радуют.
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 04.11.2020 23:50
    +30
    Вообще не стыдно. Честно, не ожидал, приятно удивили. Луческу респект!
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 04.11.2020 23:50
    +29
    От игры получил удовольствие! Мирча ТОП, Нещерет огонь! Дай Боже, чтобы румын успел передать Динамо все, что необходимо! Всем хорошего настроения! У нас все впереди!
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.11.2020 23:49
    +21
    обидно, *ля...
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    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 04.11.2020 23:50
    +20
    Боже, да Барса с гномом полное де.. майкл Оливейро и Тер Штеген главные герои сегоднянего матча, которые спасли Барселону в этом нереально трудном поединки с полу-резервистами Динамо
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 04.11.2020 23:50
    +17
    Просто молодці!
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    Ilya
    online
      Ilya , 04.11.2020 23:50
    +17
    Вальяжно играя, Барселона могла поплатиться очками.
    Родригес и Витя мне понравились в плане движения, а вот Нещерет - топ.
    Если бы не он 4 пропустили бы точно.
    Вот что значит - когда есть опытный тренер. Да Барселона играла в пол силы, но кто в этом виноват? Их проблемы.
    Вот такое поражение и не стыдно, фанов Дк и адекватных болельщиков с приятной игрой.
    Адекватные фаны Шахтера, только рады будут , чем лучше конкуренция, тем лучше чемпионат.
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    Вадим Трикоз
      Вадим Трикоз, 04.11.2020 23:59
    +16
    Очень и очень неплохой матч выдало Динамо, неожиданно, пожалуй, для всех. При определенном стечении обстоятельств матч мог получится идентичным матчу Реал-Шахтёр. Где-то не повезло, где-то подвело мастерство, где-то солидно сыграл голкипер соперника. Тактику Луческу выбрал абсолютно правильно и вполне Динамо могло увозить сегодня с Испании очки. Поражение и правда, за которое не стыдно и камень бросить не куда. Молодцы.
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    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 04.11.2020 23:53
    +15
    Емоційно, інтрига до кінця. Молодці, не очікувано!))
    Що Луческу з ними робить не знаю, але навіть Шабанов м'яч приймати навчився і бігати
    Матч гарний, тверду 4+ з 5 заслужили!)
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 04.11.2020 23:52
    +15
    Молодцы
    Сегодня играли с Барсой на Камп Ноу
    Именно играли
    Ждём продолжения в Киеве , с надеждой ждём !!!
    Удачи , наполняй команда Динамо Киев
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 04.11.2020 23:53
    +14
    До начала матча не думал, что будет обидно за поражение 1-2 от Барсы
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 04.11.2020 23:52
    +14
    При таких убийственных кофах, мы могли еще и ничейку увезти будь посмелее и удачливее, но ... ждем побед дальше.
    П.С.:
    1.08 12.5 31.0
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 04.11.2020 23:50
    +14
    Это Барсе еще повезло, что Динамо транжирило голевые моменты. А Нещере очередная звездочка Динамо
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 04.11.2020 23:52
    +13
    Игра понравилась. Может быть напрасно Луческу поменял Родригеша - он был одним из самых активных, а вот Супрягу стоило бы убрать пораньше - так бокопорить нападающий высокого класса не имеет права. В общем, сегодняшняя игра ДИНАМО заслуживает уважения. Респект!
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 04.11.2020 23:51
    +13
    Нещерет з оцінкою 8.9 Man of the Match на WhoScored.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 04.11.2020 23:50
    +13
    А могло Динамо даже выиграть 4:2. Но то таке...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 04.11.2020 23:51
    +12
    Бля обидно.
    Счёт на табло.
    Но сука какой то не фарт.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 04.11.2020 23:56
    +11
    Maks7777, 04.11.2020 23:51
    Победа победа,,,,, праздник у динамовцев проиграли ну не с большим счётом,а очи в копилачку ?как всегда нет,ну к этому все привыкли Где очи или так с одним очком и будите сидеть до последнего тура!!!!
    Лучше с очком, чем с 6 мячами в одном матче клоун
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 23:53
    +11
    Респект Клубу та Луческу. Дуже гідна гра, дуже! Думаю, якби не Тер Штеген, могли б зіграти і внічию. Як мінімум внічию, я серйозно. Тер Штеген тягнув все що можна було.
    Дуже гідна гра, Нещерету браво! У 18 років проти Барси на виїзді так зіграти - це мегакруто! Браво!!!
    Взагалі Динамо сьогодні дуже порадувало, якби трошки краща реалізація і інший воротар Барси, нічийка могла би бути точно.
    Ссылка
    Maximus
      Maximus, 04.11.2020 23:53
    +11
    Maks7777, 04.11.2020 23:51
    Победа победа,,,,, праздник у динамовцев проиграли ну не с большим счётом,а очи в копилачку ?как всегда нет,ну к этому все привыкли Где очи или так с одним очком и будите сидеть до последнего тура!!!!
    Помню, недавно ты писал, что болеешь за все украинские команды в Евротурнирах. А сейчас радуешься проигрышу ДК Барселоне как ребёнок. Фуфломёт ты одним словом
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