Поражение, за которое не стыдно. Динамо на Камп Ноу дало бой Барселоне

Накануне этого матча было много разговоров о том, какой состав выставит Мирча Луческу с учетом тех обстоятельств, в котором оказалось «Динамо». В принципе, ничего неожиданного не произошло, разве что позиция Артема Шабанова на левом фланге обороны вызывала некоторые сомнения. Однако у наставника киевлян выбор футболистов был очень ограничен, так что пришлось выбирать из тех игроков, которые были в наличии и здоровы. Что касается «Барселоны», то ее состав был практически боевым во главе с Лионелем Месси.

Как и ожидалось, со стартовым свистком хозяева поля завладели мячом и игровым преимуществом. Уже на третьей минуте Антуан Гризманн мог открывать счет, но с близкого расстояния не сумел переиграть молодого вратаря динамовцев Руслана Нещерета. Но буквально через две минуты Денис Попов сбил капитана каталонского клуба в своей штрафной площади и сам Лионель Месси четко реализовал пенальти.

«Барселона» продолжала атаковать большими силами и на 6-й минуте юный Педри пробил из пределов штрафной площади в перекладину. К счастью для гостей, мяч не пересек линию ворот, вылетев в поле. А еще через минуту Антуан Гризманн буквально с метра не попал в угол ворот.

Был еще неплохой момент для того, чтобы увеличить счет у Ансу Фати на 13-й минуте, после чего хозяева поля немного сбросили обороты и дали возможность киевлянам провести несколько атак. Причем «Динамо» заработало перспективный штрафной удар, а затем и угловой. Но к серьезным последствиям они не привели. А на 17-й минуте снова опасно атаковал Лионель Месси, который слева бил в дальний угол. На этот раз Руслан Нещерет выиграл дуэль у знаменитого аргентинца и перевел мяч на угловой.

Примерно с середины тайма игра выровнялась и киевляне стали смелее идти вперед. Так, на 22-й минуте после опасного прострела справа вдоль линии вратарской площадки двое его партнеров были готовы завершать эту комбинацию, однако удачно и своевременно для «Барселоны» Тер Штеген ногой отбил мяч в поле. А затем на 35-й минуте вновь после передачи с правого фланга, но уже от Томаша Кендзеры, мог забивать Виталий Буяльский. В том эпизоде блестяще сыграл голкипер испанского клуба, который падая в правый от себя угол, левой рукой отбил мяч на угловой.

Концовка тайма прошла с преимуществом хозяев поля. Три момента в заключительные четыре минуты имели Педри, Лионель Месси и Анси Фати. В двух случаях из них здорово сыграл Руслан Нещерет, а после удара Месси мяч попал в Илью Забарного и вылетел за пределы поля рядом со штангой.

Сразу после перерыва на 46-й минуте Виктор Цыганков выбежал один на один с Тер Штегеном, но не сумел перебросить мяч через него. И тут же после подачи углового Томаш Кендзера головой забил гол. Тем не менее, арбитр матча англичанин Майкл Оливер взятие ворот отменил, послушав подсказку своего бокового ассистента. Дело в том, что после подачи Виктора Цыганкова мяч в воздухе вылетел за пределы поля.

Еще один просто убойный момент на 53-й минуте имел Владислав Супряга. Он оказался с глазу на глаз с Тер Штегеном в штрафной площади «Барселоны». Казалось, что мячу уже некуда деваться, как оказаться в сетке ворот, но вратарь барселонцев каким-то чудом ногой отбил мяч на угловой.

Только на 58-й минуте у хозяев поля появился шанс увеличить счет, когда был назначен штрафной удар вблизи ворот «Динамо». Лионель Месси бил в левый верхний угол, однако Руслан Нещерет в прыжке отбил мяч. Еще раз голкипер киевлян выручил свою команду на 64-й минуте после удара с близкого расстояния от Серхи Роберто. Но уже на следующей минуте и он оказался бессилен, когда опытный центральный защитник Жерар Пике головой точно пробил метров с шести, замыкая передачу слева Анси Фати.

На 67-й минуте во второй раз в этом матче Виктор Цыганков выбежал один на один с Тер Штегеном и опять проиграл ему эту микродуэль. И все же капитан динамовцев на 75-й минуте сумел добиться успеха. Голевая атака гостей началась на левом фланге. Последовала передача в центр штрафной площади, откуда Беньямин Вербич нанес удар низом. И в этом эпизоде Тер Штеген мяч потянул, но набежавший Виктор Цыганков оказался проворнее и добил мяч в сетку ворот.

Далее игра пошла на встречных курсах. На 80-й минуте Усман Дембеле целился в левую «девятку», но в очередной раз блестяще сыграл Руслан Нещерет. И это, пожалуй, был самый опасный момент заключительного периода матча.

2:1 - непростая победа «Барселоны» в поединке, в котором «Динамо» вполне могло, как минимум, не проиграть.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур.

«Барселона» – «Динамо» – 2:1

Лионель Месси (5, пенальти), Жерар Пике (65) – Виктор Цыганков (75)

Виталий Буяльский (70)

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жорди Альба, Жерар Пике, Серджино Дест, Френки де Йонг, Миралем Пьянич (Серхи Роберто, 60), Серхио Бускетс (Клеман Лангле, 74), Педри (Карлес Аленья, 83), Ансу Фати (Франсиску Тринкан, 74), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 60)

«Динамо»: Руслан Нещерет, Денис Попов, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Артём Шабанов, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Богдан Леднев, 86), Жерсон Родригеш (Карлос Де Пена, 71), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 71)

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА